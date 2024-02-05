Twins演唱會｜12場終於有嘉賓　半醉上台單手狂打側手翻技驚四座

Twins一連14場的《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》演唱會昨晚（4日）在紅館舉行第12場，已是尾三場次，Twins都大表不捨。今次演唱會開場有連串快歌Medley，於較早的場次上，當Twins唱到兒歌《跅跅步哈姆太郎》時，還以初出道的經典絕技側手翻作結。

Twins演唱會已舉行到第12場。（資料圖片/劉智源攝）

Twins頭幾晚都有打側手翻。（資料圖片/劉智源攝）

不過，自第9場開始蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）唱完這首歌時，卻沒有做側手翻，只是原地擺甫士做結尾，英皇解釋：「因為阿嬌呢幾日唔夠血，身體弱啲，公司擔心佢再腳軟跣親會整傷，所以暫停一下側手翻。」昨晚場次上雖然Twins都未有再打側手翻，不過這個高難度動作，竟然由嘉賓補上，更連打幾個！

早前的所有場次都冇嘉賓，但昨晚Twins突然在Encore環節表示，有一首合唱歌曲每次出現觀眾反應都熱烈到「地震」一樣，而今晚原唱者都在場，之後便請他上台，原來嘉賓就是關智斌（Kenny）！出道早期，Twins與Kenny所屬的男團BOY'Z不時拍住上，而合唱歌《死性不改》更是一大經典，所以歌迷對於他們合體也非常興奮。

關智斌突然要做嘉賓，他從觀眾席頭排跨欄跨上台，阿Sa大讚好身手。（YouTube：The Show Must Go On）

Kenny說好想有嘉賓待遇，問可不可以從台底升他上來，結果他自己蹲下再轉身「登場」。（YouTube：The Show Must Go On）

突然要做嘉賓的Kenny，以跨欄方式上台，笑說自己好恨上台，但剛剛被同行的經理人霍汶希（Mani）灌了很多酒，他說：「不過我而家真係好醉呀！」阿嬌問為何個個上台都要飲酒，阿Sa則問：「我（今晚）又唔飲得，我唔飲得你先同我飲勝，平時我飲得你又唔同我飲！」Kenny則立即Tag歌說：「我係咁《死性不改》㗎嘛！」獲全場拍爛手掌，然後便入歌。

Twins與關智斌合唱《死性不改》。（YouTube：The Show Must Go On）

Kenny醉住上台，面紅耳又紅。（YouTube：The Show Must Go On）

傾偈時Kenny被Mani爆料說他其實只飲了四啖酒，Twins見他飲了四啖便醉到面紅紅就取笑他，他也認酒量差。然後阿嬌說：「Mani話叫你打個側手翻喎！」而Kenny居然冇反對，即刻踎低綁鞋帶，他說：「我打，我打，一陣先打！我醒少少先，我最後先打，我驚我第一下打嘔晒啲嘢出嚟。」原本以為他會側側膊，怎料到唱《LALA世界》的間奏，他突然單手連打三個側手翻，技驚四座，阿Sa都當堂叫停：「喂，夠喇夠喇。」

關智斌同Twins好好感情！（鄧穎琪攝）

Kenny心情超High，唱到一半開始單手打側手翻。（YouTube：The Show Must Go On）