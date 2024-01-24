Twins演唱會｜曾被質疑好快冇　阿Sa認冇自信多謝阿嬌冇自我放棄

Twins一連14場的《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》眨眼完成第三場，今日蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）終於可以休息一天，25號才再展開接下來的11場演出。昨日天氣雖然凍到得幾度，但無減觀眾熱情， 一開騷觀眾就幾乎企晒起身又唱又跳，Twins台上也答謝大家：「你哋嘅熱情喺咁凍嘅天氣下，畀到我哋全晚力量！好勁呀！」

Twins指天氣雖然寒冷，但粉絲非常熱情又唱又跳。

昨晚Twins不單搞「笑」觀眾，亦同時搞「喊」大家，唱《相愛22年》前互訴心聲時，阿Sa同阿嬌講：「親愛嘅鍾欣潼女士，哈哈……多謝你22年來成為我拍檔！我人生最大成就，就係同你成為組合！呢個江山係我哋打返嚟！而無論開心或低潮你都對我不離不棄、陪住我，出面好多人覺得我好醒，其實唔係㗎，我內裡唔係一個非常自信嘅人，好多時你同我一齊，我多咗好多力量，多謝你呀鍾欣嬌！」

阿Sa指Twins曾被質疑好快冇，但多謝歌迷不離不棄讓她們走到22年。

而阿嬌則回話：「認識你22年，我真係冇諗過我地可以走咁遠，開始嗰陣，出面好多質疑嘅聲音，話我哋好快就冇㗎啦，但係我哋係逆境更齊心，更同心對抗出面，多謝你冇放棄我，我亦冇放棄自己！」現場歌迷即時感動大叫：「你哋要加油！」而阿Sa亦被感動回話：「你係我認識嘅人裡面，個樣最柔弱、內心最堅強嘅人，好多謝你冇放棄自己。」繼而兩人互相擁抱。不少歌迷聽完他們對話，都眼濕濕被感動淚下。

Twins在台上貼身熱舞，又情深對話。

阿Sa指阿嬌是她認識的人之中，外表最柔弱、內心最堅強的人。

而去到其他環節，Twins兩個都為現場帶來不少歡樂笑料，阿Sa提醒大家入場記得悉心打扮，扮番Twins以前的造型，每晚她們也會在台上送上演唱會限量簽名版Sweatshirt比最佳造型獎得主，昨晚他們就選了一個4歲小朋友贏得獎品。

這位4歲小朋友獲得最佳造型獎。

Twins親自送上Sweatshirt做獎品。

握手環節阿Sa兩晚也太慢，握到第三首歌完了，都未握完四面觀眾，要阿嬌企喺度等，又經常搞笑大叫：「哎呀，弊喇，我未握晒呀，我好慢呀！」安歌時段唱《丟架》時，阿Sa突然叫停，正當大家不知發生什麼事時，原來是她一開口唱就咬到自己條脷，要重新唱過，搞到阿嬌狂笑問她：「冇嘢嘛？」而阿Sa除了自己狂笑，又不停反問：「喂呀，點解次次咁嘅嘢都發生喺我身上㗎，冇理由㗎，我食得咁清，唔會熱氣㗎。我地抹走佢從頭嚟過！」而阿嬌就笑住話：「係抹唔走㗎，哈哈。」 兩人表現非常搞笑可愛，為全場帶來歡樂無窮。

阿Sa不停有蝦碌事，一時咬親條脷，一時又握手握太慢。

Twins相愛22年。

順利完滿成功完成三晚演出，今天Twins終於可以休息一日，25日先再開騷，阿Sa昨晚在台上就已經叫觀眾注意保暖：「今日好凍呀，你哋有冇著夠衫？我今朝好似細個返學嗰陣咁，凍到唔想起身，但係返到紅館，一開場感受到你哋嘅熱情，真係即刻充滿能量呀！」觀眾即報以超熱烈歡呼聲。完場後Twins異口同聲說：「Yeah！終於三場完成，可以放假。好想食宵夜，好餓，可能係今晚觀眾太熱情，全部都唔鐘意坐低㗎，成晚都企晒起身跳舞，我哋都用多咗好多能量呀。」問到休息日會做咩？兩個都話：「跳足三晚，按摩，要按摩呀，哈哈。」而她們亦漏夜去跟自己的巴士站燈箱打卡，容祖兒還叫她們瞓飽啲。

Twins完成三場演唱會，可以休息一日！