專訪｜王雙駿早年陪負評麥浚龍用作品說話　更曾做過何家勁經理人

訪問上集，王雙駿（Carl叔叔）分享了他與謝霆鋒合作的軼事，今集《一首歌的故事》讓我們了解他更多。Band仔出身的Carl叔叔21歲入行做監製，一生基本上冇轉過工，但原來做監製前他曾擔任過經理人。你或許以為，他大概是「湊」一些歌手吧？但他卻說：「我負責嘅Artiste係何家勁。」令人震驚！

不過亦是這個經理人經驗，令Carl叔叔更懂得照顧藝人的需要。講到初出道的麥浚龍（Juno）形象差，被批「二世祖」等等，Carl叔叔坦言，當年幫他做歌有想過以「洗底」為目標，早在04年做歌時，Carl叔叔已陪Juno用作品說話！

髮型：Stone Cheng（@salonstone）

化妝：Kris Wong（@kriswong.520）

形象：Stylist : Yee Li（@eeeeeyli）

服裝：Maison Margiela from Lane Crawford

場地：電笠



王雙駿與何家勁看似大纜都扯唔埋，但他竟做過對方經理人，他講出來也覺得難以置信。（潘樂文、麥超億攝）

從信差到唱片監製 最感激恩師杜自持

Carl叔叔讀男拔被踢出校，卻發現自己對音樂有濃厚興趣，流連唱片舖又夾Band，踏足社會第一份工，就去了藝能製作有限公司做信差，亦開啟了幸運之門。他說：「間公司又好好喎，知道我玩音樂，話我哋開唱片部，你有冇興趣過嚟，中間轉轉折折，我唔係第一下就應承，我第二下先應承，就開始咗做唱片嘅生涯。」他多次重複自己真的很幸運，認識了很多大師，倫永亮、顧嘉煇等等，最大恩師必定是杜自持，「我一入行就跟佢做劉德華唱片，喺佢身上學咗好多嘢，亦因為佢先識到好多人。我唔係科班出身，好多嘢都係入咗行先學，無論係人哋主動教你定係你喺側邊望，一路都學到好多嘢。我自己又好鍾意，所以做吓做吓，碌吓碌下就到而家。」

問到可覺得香港人聽歌只側重歌詞，編曲常常被人忽略，Carl叔叔卻謙卑表示：「冇所謂，近年已經好啲，我會再勤力啲令到呢樣嘢再多人認識。」又認為情況可以理解，始終每個人上學都會學睇字，所以歌詞對他們而言是熟悉語言，卻不是每個人都有學音樂，比如聽到長笛聲都不知道是什麼樂器。（潘樂文、麥超億攝）

任何家勁經理人 為日後做監製照顧藝人打定底

在藝能那段時間，Carl叔叔除了信差，還做過經理人，他說出來也有點不可置信的樣子，「經理人公司，我竟然做經理人公司！（嗰時幫邊個做經理人？）我負責嘅Artiste係何家勁，其中一個比較大家認識嘅人，問你怕未！展昭喎！」聽起來實在大纜都扯唔埋，不過那一年經驗雖然與做歌無關，他卻認為完全沒有白過，除了每日都有藝人上公司請食下午茶之外，他更比一般人更認識到何謂藝人，「對於我之後做監製好有幫助，你要合作嗰啲係藝人嚟㗎嘛，你知道佢哋面對緊咩壓力、生活係點樣，有啲咩要照顧佢哋同就佢哋。」

估唔到王雙駿做過何家勁經理人，他更說笑：「問你怕未！展昭喎！」（微博：何家勁）

幫麥浚龍度身訂造《怪物小王子》 擺脫二世祖負評

其中一位被他照顧到的，還有麥浚龍（Juno），Carl叔叔形容：「佢好細個我已經識佢，我識佢已經16歲。呢個就有少少湊仔Feel……又唔係仔，似係一個細佬咁。」Juno近年的形象如藝術家般，執導演筒拍《殭屍》大獲好評，一隻又一隻概念大碟，藝術成分高又有想法，但有留意千禧年代樂壇的樂迷都知道，初出道的Juno形象很負面，樣貌被抨擊，更有指他買Fans、二世祖等。大約出道1、2年左右，唱片公司找Carl叔叔幫Juno做歌，還戰戰兢兢問他會否介意，Carl叔叔卻大方地回應：「我做咩要介意？」

王雙駿說與謝霆鋒的相處沒有湊仔Feel，但與Juno反而有，始終他認識Juno時，對方才16歲，像個弟弟一樣。（資料圖片/葉志明攝）

在他的角度看來，很多評價對Juno都是不公平的，他的出身不是由他選擇，他一出世就擁有這些東西，不過當時Carl叔叔就建議說：「當年已經用作品說話㗎喇，我話不如咁啦，你收埋自己先，完全唔好喺大家面前出現啦，我哋用一段時間做好啲音樂，做好我哋嘅作品，你仲後生，OK嘅！」那時在曲、詞全部都未有的時候，歌名是最早敲定的，Carl叔叔已決心要幫Juno做首《怪物小王子》，「當時坊間對佢嘅評價係又唔靚仔、又二世祖，所以係《怪物小王子》。」雖然歌曲最終迴響不大，但至少讓雙方建立了默契、信任，亦讓Carl叔叔更認識到，Juno絕不是坊間所講的二世祖，「佢唔係啲人諗，以為佢一定對好多嘢好不屑，唔係㗎，佢好『地』（貼地）。」

收錄在《Proto》的《怪物小王子》，歌名源自以前的一套卡通片，親自作曲、編曲、監製的Carl叔叔認為很適合形容當年的Juno，節錄幾句歌詞：「天生三手三腳非我想 怎麼扭轉你的印象 怪怪王子還有理想請見諒」

《雌雄同體》、《成魔之路》用作品說話 洗底成功

而去到較多人認識的作品，大概是05年《Otherside》大碟內的《雌雄同體》，更奪得了當年的「叱叱」歌曲獎。馮穎琪創作這首歌時，原本屬意女歌手演唱，不過無人問津，自言硬頸的Carl叔叔卻決心要把歌留起，然後他跟Juno說：「我話不如你試吓唱呢首歌，但係你要唱呢個Key喎，女仔Key喎，佢個人就係咁，佢好順利話『好啊』，佢唔會問。我話我諗到一個做法，總之會令到你點解唱呢個Key係make sense嘅！」配上了周耀輝的詞，Juno同時以高八度、低八度去演繹出女聲和男聲，帶出「雌雄同體」的主題，令歌曲成績甚好，往後這個組合也愈來愈大膽去試不同的玩法。

Carl叔叔認為Juno從來也不是什麼囂張二世祖，認識過後更覺他謙虛、貼地、有想法，只是初出道時不敢表達自己，任人擺布才帶來了負面形象。（潘樂文、麥超億攝）

《Otherside》、《雌雄同體》的成功，令曾被負評的麥浚龍，漸漸懂得表達自己的想法和創作意念，往後的多張大碟開始劍走偏鋒，殺出一條新血路。

《雌雄同體》為Juno帶來「叱咤」獎，他在台上痛哭，表示903一直提醒他用心、用耳仔做音樂，更多謝父母：「每次我俾人鬧，佢哋都係最傷心。」證明早年的負評確實對他構成傷害。（電視截圖）

比如打後的《Chapel of Dawn》、《The Album》，每張都有不同的個性和理念，Juno的創作之路逐漸被打開，Carl叔叔認為是因為他放開了，「其實嗰個一路都係佢，佢從來都好多Idea，不過可能以前冇咁大膽去講出嚟，以前冇信心嘅時候就收埋收埋，到熟咗開始講多啲。」近年Juno確實身體力行「用作品說話」，當問到最初Carl叔叔是否以「幫他洗底」為己任，他坦承：「最開頭我係咁諗嘅，但係做做吓我覺得唔使喇，唔使專登喇。」他指初期的Juno只是十幾歲的小朋友、任人擺布，有人叫他怎樣怎樣做，他亦不會拒絕，到後來開始成熟，有了信心才夠膽表達自己，「將自己攞返出嚟，成件事就啱㗎喇，做返自己就OK㗎喇，你慢慢做落去就會成形㗎喇。所以之後我哋已經唔使諗點樣洗底，冇，洗咗喇，都只係諗點樣發揚光大。」

Carl叔叔坦言最初確實想幫Juno洗底，不過當他開始做回自己，他便發覺根本已不需要洗底，已不知不覺間用作品說話了。（潘樂文、麥超億攝）

《Chapel of Dawn》大碟有《成魔之路》、《亥時出世》、《第三身》等歌曲，是Carl叔叔引以為傲的一隻碟，黃偉文用歌詞聯手創作出「人魔惡鬥」概念，團隊飛去匈牙利錄歌，他至今都會形容這是一隻很有性格的大碟。

黃偉文包辦《Chapel of Dawn》全部作品歌詞，更曾公開各首作品的手稿，Carl叔叔在訪問中亦說：「做完呢隻碟，我覺得阿Y真係……佢諗緊咩啊？完全係好厲害，Somehow嗰隻碟其中一個性格就係因為啲歌詞，令佢好立體咁呈現出嚟。」（Instagram：concertyy）

《勇悍．17》、《困獸．28》、《暴烈．34》收錄於《The Album》，循序漸進說出「董折」及「浦銘心」的完整故事，Carl叔叔說自己真的當電影配樂般去做，「如果要講做得最開心嘅，呢個系列一定係頭嗰幾個！」（Instagram：kaytse）

否認視音樂會為作品展：係敘舊嘅場合

而3月9日舉行的《Hats On》音樂會，Juno都是演出單位之一，另外還有謝霆鋒、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）、吳林峰、& The Duo Band，不過Carl叔叔糾正說這並不是作品展，反而視之為一個敘舊場合，他在唱片業已經32年，所合作的歌手橫跨幾個世代，而他最珍惜的，正正就是與各人的關係，「好多都唔係齋工作上嘅關係，唔係我做首歌或者做隻碟畀你，跟住就拜拜，好多都係慢慢培養咗一個朋友甚至乎更加Close嘅關係，係夥伴嘅關係。」

音樂會之所以叫《Hats On》，因為Carl叔叔多年的「招牌」戴帽造型，而他所收藏的帽，許多都記載住不同的故事與經歷。（潘樂文、麥超億攝）