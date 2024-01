音樂監製王雙駿31年首辦作品展　超強陣容謝霆鋒麥浚龍激罕獻聲

殿堂級音樂製作人王雙駿(Carl叔叔)即將開個人作品展,並請來超強陣容演出單位!【電笠】示範單位:《王雙駿 HATS ON 音樂會》 While the Music Lasts 」將於3月9日在香港會議展覽中心Hall 5BC隆重舉行,Carl叔叔多年來為多位歌手做編曲、監製工作,今次就邀得多位合作無間的歌手於會上獻聲,其中包括謝霆鋒、麥浚龍、柳應廷、李駿傑、吳林峰及& The Duo Band等組成最強陣容,以好歌集結不同年代的演出單位,傳承着五線譜上的音階紀錄。

王雙駿將舉辦《王雙駿 HATS ON 音樂會》。(資料圖片/Moment Hung)

王雙駿於1992年正式開始唱片監製的工作,期間合作過的歌手不計其數,多年來其製作曲式由Band Sound、流行音樂、電子音樂到管弦樂等多種音樂類型,各有韻味,卻同時構成象徵着品味與玩味的「Carl式音樂」。是次音樂會以「Hats On」為題,全因Carl叔叔多年的「招牌」戴帽造型:「我好鍾意帽,儲咗差唔多廿年, 而當中有好多頂帽都係有好多唔同嘅故事同經歷。我覺得唔同剪裁、唔同設計、唔同物料嘅帽,各有形態,每頂帽都有佢自己嘅個性,同今回我邀請嘅歌手、樂手一樣,每位都有自己嘅特質同長處,作為監製嘅我,同樣會將每個人最好嘅獨特一面呈現出嚟。」

王雙駿戴帽的造型深入民心,而他32年來為歌手製作歌曲,今次將首度開作品展。(Instagram:wongsheungchuncarl)

音樂會另有副題「While the Music Lasts」,意味每首歌曲的背後都經由多個單位合力創作,音樂即使存在於不同年代、以不同曲風演繹,由不同年代的歌手獻唱,只要得到樂迷的支持,香港樂壇自會傳承下去,同時亦藉着音樂會向每位樂手、創作人致敬。只要仍然有音樂,我們便能繼續跳舞。Carl叔叔曾於《電笠》專訪中表示:「我作為一個監製嘅理念,類似一個建築師,為每位歌手度身訂造出唔同嘅音樂計劃。而大家所聽到嘅每首歌,幾分鐘就幾分鐘,但係好多朋友都唔知道,原來一首歌背後,有咁多人喺度努力。而家受眾聽歌嘅層次開始唔同,可以畀佢哋知道更多,往後當我哋再去製作嗰陣,其實就好似擴闊佢哋嘅眼界咁,呢幾年我都好樂意去推動呢樣嘢。」

甚少開騷的謝霆鋒,18、19歲已跟Carl叔叔合作,自然也是作品展演出單位之一!(Instagram:chefnicookies)

大會昨日(1月3日)釋出的宣傳海報中,Carl叔叔戴上五頂帽子,每頂都代表着將於音樂會上演出的歌手,其中包括:2018年與& The Duo Band拍攝《L.O.V.E.》唱片封套時戴的帽、2019年憑麥浚龍與謝安琪的聯合專輯《the album and the rest of it…》奪得「叱咤樂壇至尊唱片大獎」時戴的帽,以及去年分別參與柳應廷及李駿傑個人演唱會時戴的帽等等,各有意義。每頂帽子也代表着一個角色、一個責任。

演唱會Poster原來很有心思,王雙駿頭頂上5頂帽子都有不同意義,並代表作今次演出的歌手。

對於是次演出陣容,Carl叔叔指全是多年來合作無間的歌手,並稱:「我識霆鋒時佢得十九歲(生日正日咁啱做「狂熱份子音樂會」),係個好『刺激』嘅人,完全唔理世俗眼光,喺我哋嘅創作入面,聽眾會感受到好多熱血嘅火花,睇住謝霆鋒由年少輕狂,慢慢發展出一種穩重,成為一個好全面嘅藝人。而我識Juno嗰陣佢得十幾歲,咁多年嚟我哋傾偈嘅方式好特別,十句入面有八句都係『廢話』,但係呢啲默契會成為創作概念,我哋『鬥』天馬行空、『鬥』不著邊際,所以每首歌都會有唔同嘅驚喜。& The Duo Band嘅合作,唔止改變咗我嘅音樂生涯,甚至影響埋我成個人生,我學識咗,好多時唔需要諗太多,玩咗先,令自己開心就足夠,我同& The Duo Band有好多回憶,啟發我好深。」

麥浚龍與Carl叔叔的溝通相處,原來十分天馬行空。(資料圖片/鄧穎琪攝)

& The Duo Band也是演出單位之一,王雙駿指與他們合作改變了自己人生。(IG圖片)

至於新生代歌手,Carl叔叔說:「最初收到邀請幫Jeremy(李駿傑)造歌嗰陣係特別興奮嘅,好欣慰對方終於有呢個機會,因為香港樂壇好耐冇出現過呢種『質地』嘅藝人,佢好知道自己想要咩,對監製嚟講係一件好幸福嘅事,Jeremy係其中一個我比較偏心嘅合作單位。而Jer(柳應廷)就好似航行大海嘅水手,只會向前,永遠見唔到佢向後行,佢唔會隨風而擺,好知道自己希望呈現嘅音樂起係咩樣,同佢加埋小克創作嗰幾個系列,係我近年玩得最複雜但又最起勁嘅音樂企劃。」

王雙駿認偏心Jeremy。(資料圖片/葉志明攝)

王雙駿與柳應廷合作多首高難度作品。(資料圖片/葉志明攝)

「至於吳林峰表面好好笑容冇乜殺傷力咁,好多人可能都會忽略咗佢深情同感性嗰面;其實每次佢嚟錄音前都做咗好多功課,所以可以好快進入狀態,我特別欣賞佢vocal嘅感情傳遞,非常之細緻,好希望大家可以多加留意;佢對音樂、創作嘅熱血,我係完全感受到!呢個人仲『有排玩』,必定可以去到更高嘅成就。」

王雙駿希望大家不要忽略吳林峰深情與感性一面。(資料圖片/陳順禎攝)

