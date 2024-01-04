音樂監製王雙駿31年首辦作品展　超強陣容謝霆鋒麥浚龍激罕獻聲

殿堂級音樂製作人王雙駿（Carl叔叔）即將開個人作品展，並請來超強陣容演出單位！【電笠】示範單位：《王雙駿 HATS ON 音樂會》 While the Music Lasts 」將於3月9日在香港會議展覽中心Hall 5BC隆重舉行，Carl叔叔多年來為多位歌手做編曲、監製工作，今次就邀得多位合作無間的歌手於會上獻聲，其中包括謝霆鋒、麥浚龍、柳應廷、李駿傑、吳林峰及& The Duo Band等組成最強陣容，以好歌集結不同年代的演出單位，傳承着五線譜上的音階紀錄。

王雙駿將舉辦《王雙駿 HATS ON 音樂會》。（資料圖片/Moment Hung）

王雙駿於1992年正式開始唱片監製的工作，期間合作過的歌手不計其數，多年來其製作曲式由Band Sound、流行音樂、電子音樂到管弦樂等多種音樂類型，各有韻味，卻同時構成象徵着品味與玩味的「Carl式音樂」。是次音樂會以「Hats On」為題，全因Carl叔叔多年的「招牌」戴帽造型：「我好鍾意帽，儲咗差唔多廿年， 而當中有好多頂帽都係有好多唔同嘅故事同經歷。我覺得唔同剪裁、唔同設計、唔同物料嘅帽，各有形態，每頂帽都有佢自己嘅個性，同今回我邀請嘅歌手、樂手一樣，每位都有自己嘅特質同長處，作為監製嘅我，同樣會將每個人最好嘅獨特一面呈現出嚟。」

王雙駿戴帽的造型深入民心，而他32年來為歌手製作歌曲，今次將首度開作品展。（Instagram：wongsheungchuncarl）

音樂會另有副題「While the Music Lasts」，意味每首歌曲的背後都經由多個單位合力創作，音樂即使存在於不同年代、以不同曲風演繹，由不同年代的歌手獻唱，只要得到樂迷的支持，香港樂壇自會傳承下去，同時亦藉着音樂會向每位樂手、創作人致敬。只要仍然有音樂，我們便能繼續跳舞。Carl叔叔曾於《電笠》專訪中表示：「我作為一個監製嘅理念，類似一個建築師，為每位歌手度身訂造出唔同嘅音樂計劃。而大家所聽到嘅每首歌，幾分鐘就幾分鐘，但係好多朋友都唔知道，原來一首歌背後，有咁多人喺度努力。而家受眾聽歌嘅層次開始唔同，可以畀佢哋知道更多，往後當我哋再去製作嗰陣，其實就好似擴闊佢哋嘅眼界咁，呢幾年我都好樂意去推動呢樣嘢。」

甚少開騷的謝霆鋒，18、19歲已跟Carl叔叔合作，自然也是作品展演出單位之一！（Instagram：chefnicookies）

大會昨日（1月3日）釋出的宣傳海報中，Carl叔叔戴上五頂帽子，每頂都代表着將於音樂會上演出的歌手，其中包括：2018年與& The Duo Band拍攝《L.O.V.E.》唱片封套時戴的帽、2019年憑麥浚龍與謝安琪的聯合專輯《the album and the rest of it…》奪得「叱咤樂壇至尊唱片大獎」時戴的帽，以及去年分別參與柳應廷及李駿傑個人演唱會時戴的帽等等，各有意義。每頂帽子也代表着一個角色、一個責任。

演唱會Poster原來很有心思，王雙駿頭頂上5頂帽子都有不同意義，並代表作今次演出的歌手。

對於是次演出陣容，Carl叔叔指全是多年來合作無間的歌手，並稱：「我識霆鋒時佢得十九歲（生日正日咁啱做「狂熱份子音樂會」），係個好『刺激』嘅人，完全唔理世俗眼光，喺我哋嘅創作入面，聽眾會感受到好多熱血嘅火花，睇住謝霆鋒由年少輕狂，慢慢發展出一種穩重，成為一個好全面嘅藝人。而我識Juno嗰陣佢得十幾歲，咁多年嚟我哋傾偈嘅方式好特別，十句入面有八句都係『廢話』，但係呢啲默契會成為創作概念，我哋『鬥』天馬行空、『鬥』不著邊際，所以每首歌都會有唔同嘅驚喜。& The Duo Band嘅合作，唔止改變咗我嘅音樂生涯，甚至影響埋我成個人生，我學識咗，好多時唔需要諗太多，玩咗先，令自己開心就足夠，我同& The Duo Band有好多回憶，啟發我好深。」

麥浚龍與Carl叔叔的溝通相處，原來十分天馬行空。（資料圖片/鄧穎琪攝）

& The Duo Band也是演出單位之一，王雙駿指與他們合作改變了自己人生。（IG圖片）

至於新生代歌手，Carl叔叔說：「最初收到邀請幫Jeremy（李駿傑）造歌嗰陣係特別興奮嘅，好欣慰對方終於有呢個機會，因為香港樂壇好耐冇出現過呢種『質地』嘅藝人，佢好知道自己想要咩，對監製嚟講係一件好幸福嘅事，Jeremy係其中一個我比較偏心嘅合作單位。而Jer（柳應廷）就好似航行大海嘅水手，只會向前，永遠見唔到佢向後行，佢唔會隨風而擺，好知道自己希望呈現嘅音樂起係咩樣，同佢加埋小克創作嗰幾個系列，係我近年玩得最複雜但又最起勁嘅音樂企劃。」

王雙駿認偏心Jeremy。（資料圖片/葉志明攝）

王雙駿與柳應廷合作多首高難度作品。（資料圖片/葉志明攝）

「至於吳林峰表面好好笑容冇乜殺傷力咁，好多人可能都會忽略咗佢深情同感性嗰面；其實每次佢嚟錄音前都做咗好多功課，所以可以好快進入狀態，我特別欣賞佢vocal嘅感情傳遞，非常之細緻，好希望大家可以多加留意；佢對音樂、創作嘅熱血，我係完全感受到！呢個人仲『有排玩』，必定可以去到更高嘅成就。」

王雙駿希望大家不要忽略吳林峰深情與感性一面。（資料圖片/陳順禎攝）

【電笠】示範單位：《王雙駿 HATS ON 音樂會》 While the Music Lasts

日期：2024年3月9日（星期六）

時間：晚上7時30分

地點：香港會議展覽中心 Hall 5BC

演出單位：謝霆鋒、麥浚龍、柳應廷、李駿傑、吳林峰及 & The Duo Band

協辦單位：Freakland Limited

冠名贊助：FWD 富衛保險

聯合贊助：MOKO新世紀廣場、星展銀行

