一首歌的故事｜王雙駿揭謝霆鋒《玉蝴蝶》創作內幕　竟於酒店錄音

王雙駿（Carl叔叔）入行已32年，是行內首屈一指的編曲人及歌曲監製。過兩日他便會開入行以來首個作品展，一見到這次的演出單位，很多人的第一個反應都是「嘩！謝霆鋒呀！」霆鋒久未開騷，要聽他唱現場絕對機會難得。除了他之外，其餘表演歌手也絕對是Carl叔叔本人精挑細選，講到與各人合作的點滴，他說講幾日都講不完，所以今次《一首歌的故事》，就先由謝霆鋒開始吧！

髮型：Stone Cheng（@salonstone）

化妝：Kris Wong（@kriswong.520）

形象：Stylist : Yee Li（@eeeeeyli）

服裝：Maison Margiela from Lane Crawford

場地：電笠



Carl叔叔形容自己與謝霆鋒臭味相投、負負得正，而且兩個都是反叛底。（麥超億、潘樂文攝）

《玉蝴蝶》因一棵花誕生 即興酒店錄Hidden Track

謝霆鋒當年出道，可謂一炮而紅，早期多首經典作品《玉蝴蝶》、《活著VIVA》都出自Carl叔叔筆下，那時候的謝霆鋒，兩字形容——反叛。而這與Carl叔叔卻是一拍即合，「佢係一個都幾唔理個世界發生咩事嘅人，佢有佢自己一套，我哋好夾嘅，所以嗰時我哋都係有好多好癲嘅Idea，諗到就做囉。」一句「我哋不如去第二度錄音囉？」兩人就帶著團隊出走，去日本、北京、新加坡等地錄歌，原來《玉蝴蝶》大碟都是這樣誕生。

《玉蝴蝶》整張大碟都是經典，當年走訪多地錄音，與外國音樂人合作，十幾人拉弦樂，令Carl叔叔難忘至今。碟內Side Track《黑夜馬戲團》、《停電一日》全部都超高質素，Carl叔叔到現時都會間中拎出嚟聽。

《玉蝴蝶》大碟最後有一首Hidden Track，是專誠往澳洲錄製的，但場地竟不是錄音室，而是酒店房，「啱啱我哋嗰時做Tour去到澳洲站，做完Show我話『不如去你房度錄首歌？』佢話好啊，咁就成隊Band上咗佢間房度，攞啲最簡單嘅樂器，甚至乎有啲Band Members只係用啲杯敲枱面，好即興就錄咗一個《玉蝴蝶》嘅Hidden Track。」Carl叔叔與霆鋒的友誼就是這樣建立，他說二人一個肯癲、一個肯喪，就這樣撞出許多瘋狂的作品。

《玉蝴蝶》封底曲目，最後一首歌只寫了《金剛》，但其實曲長10分幾鐘，只要聽完《金剛》，順住落就會發現有《玉蝴蝶》Hidden Track，是於酒店即興錄製的版本，開始前還聽到霆鋒說現在已是凌晨2點幾。雖然有一兩句歌詞唱錯，但聽起來很Raw、很原汁原味，這種擺法也是別出心裁。

當年有人說《玉蝴蝶》是霆鋒送給王菲的作品，Carl叔叔就透露這首歌的創作意念，其實就只是有日霆鋒突然向他說：「喂，我買咗棵花返嚟，好靚㗎，個名好好，叫玉蝴蝶。」Carl叔叔聽完就去了霆鋒屋企賞花，他笑說：「我上到去，係喎，好靚，咁就做首歌出嚟，其實都幾任性㗎，為咗棵花寫首歌，但係又托賴，首歌出到嚟又幾好喎。」

《玉蝴蝶》誕生原來純粹是因為謝霆鋒買了一棵花，王雙駿坦言都幾任性，因一棵花就做首歌。（MV截圖）

謝霆鋒反叛因有童心 名人之後連瞓醒個樣都好有型

既然兩人都是比較離經叛道，當問到如果與霆鋒意見不合，誰會先妥協，Carl叔叔就說負負得正，又大爆其實當時霆鋒才二十出頭，有童真又貪玩，「你所講嘅反叛，都係出自於佢有一個童心，佢覺得點解唔得呀？係小朋友先會問呢啲。我覺得做一個藝人或者一個創作人，係要不斷問呢樣嘢，點解唔得呀？點解要跟住個世界行？我諗我同佢合作嗰個時期，呢樣嘢係不知不覺都影響咗我，我都會諗『點解唔得呀？』」

Carl叔叔不知不覺間亦被霆鋒的反叛態度影響到，最緊要問：「點解唔得呀？」（麥超億、潘樂文攝）

大家覺得霆鋒好Chok，Carl叔叔就認為那是一種骨子裡滲出的感覺，根本霆鋒一瞓醒覺已經好有型，「名人之後嘛，你諗吓佢爸爸媽媽，佢有咁嘅血統，佢By default就已經係咁。」他舉例說謝霆鋒孩子氣的反差一面，相信應該冇乜人見過，那時團隊們去東京做完演唱會，慶功時突然有人大叫：「落雪呀！」然後成班人衝出去睇雪，Carl叔叔說：「我哋一班大鄉里衝咗出去，企咗喺馬路中心影相，佢當然係其中一個啦，仲跳晒呀盛。我諗一般人冇乜幾可見到謝霆鋒童真嗰一面，佢好有型㗎嘛！。」

Carl叔叔被問謝霆鋒私下一面是否與幕前很不同，立即笑說：「梗係唔同啦！」（麥超億、潘樂文攝）

《活著VIVA》歌頌青春 紀錄20歲謝霆鋒與29歲王雙駿

霆鋒另一首經典作當然就是《活著VIVA》，雖然很多人說不知道「年輕得碰著誰亦能像威化般乾脆」、「就似汗腺橫流過熱帶」等到底意指什麼，Carl叔解釋：「其實冇㗎，首歌好簡單，歌頌緊青春囉。」他覺得青春最重要的環節就是要曳，切忌綁手綁腳！當青春沒做過傻事、不正常事，其實等於枉過，就算他日不堪回首那些年的蠢事，至少都青春過，所以2000年推出的這首歌，亦象徵著當其時20歲的謝霆鋒，以及29歲的王雙駿，「係，覺得激動便流淚囉，冇嘢㗎，你想喊咪喊囉、想笑咪笑囉，想做，冇影響到人嘅咪做囉。」

Carl叔叔說，最初聽《活著VIVA》Demo時是一首跳舞歌，但他一聽已經諗：「當然唔係做跳舞音樂啦，佢Rocker嚟㗎嘛！」最終把它編成一首嘉年華又帶搖滾風的歌曲，「好唔謝霆鋒，但係又謝霆鋒嘅作品」。（MV截圖）

Jason Kui因《活著VIVA》學結他 見霆鋒結他真身興奮尖叫

Carl叔叔說，當年做《活著VIVA》時沒什麼野心，純粹想演唱會玩得開心、興奮，後來卻發現原來有人因為這首歌而去學結他，讓他感動不已，而香港不少當紅歌手的御用結他手，有「結他之神」之稱的Jason Kui，其結他啟蒙便是《活著VIVA》！Carl叔叔說：「有時你唔係專登想咁，但係做個作品出嚟，原來係會影響到其他人，好有趣。」於是Carl叔叔索性做中間人，帶Jason Kui與霆鋒相認。

Jason Kui已是獨當一面的結他手，與不少天王天后合作，天知道原來他當初去學結他，正正就是睇完謝霆鋒《VIVA Live》演唱會！（Instagram：jkui）

他說16年謝霆鋒在內地錄《蜜蜂少女隊》，需要有Live band，問他可否幫手，Carl叔叔二話不說便答應了，更第一時間打畀Jason Kui，「我同佢講，機會嚟喇！佢好興奮，話『正呀！』我好記得我哋喺上海度做，一上到去嘅時候， Jason Kui就好似Fans Mode著咗，話終於都合作。同埋佢見到霆鋒啲結他，第一時間就『嘩！我終於見到真身喇！』嗰個Moment都幾有趣幾感動，明明當年識嘅謝霆鋒，我哋嗌佢做𡃁仔，但佢不知不覺做咗一個Role Model畀其他人。」

（左起）Jason Kui、謝霆鋒和王雙駿，在《蜜蜂少女組》節目上同台演出。（節目截圖）