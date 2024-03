一首歌的故事｜王雙駿揭謝霆鋒《玉蝴蝶》創作內幕　竟於酒店錄音

王雙駿(Carl叔叔)入行已32年,是行內首屈一指的編曲人及歌曲監製。過兩日他便會開入行以來首個作品展,一見到這次的演出單位,很多人的第一個反應都是「嘩!謝霆鋒呀!」霆鋒久未開騷,要聽他唱現場絕對機會難得。除了他之外,其餘表演歌手也絕對是Carl叔叔本人精挑細選,講到與各人合作的點滴,他說講幾日都講不完,所以今次《一首歌的故事》,就先由謝霆鋒開始吧!

謝霆鋒當年出道,可謂一炮而紅,早期多首經典作品《玉蝴蝶》、《活著VIVA》都出自Carl叔叔筆下,那時候的謝霆鋒,兩字形容——反叛。而這與Carl叔叔卻是一拍即合,「佢係一個都幾唔理個世界發生咩事嘅人,佢有佢自己一套,我哋好夾嘅,所以嗰時我哋都係有好多好癲嘅Idea,諗到就做囉。」一句「我哋不如去第二度錄音囉?」兩人就帶著團隊出走,去日本、北京、新加坡等地錄歌,原來《玉蝴蝶》大碟都是這樣誕生。

《玉蝴蝶》大碟最後有一首Hidden Track,是專誠往澳洲錄製的,但場地竟不是錄音室,而是酒店房,「啱啱我哋嗰時做Tour去到澳洲站,做完Show我話『不如去你房度錄首歌?』佢話好啊,咁就成隊Band上咗佢間房度,攞啲最簡單嘅樂器,甚至乎有啲Band Members只係用啲杯敲枱面,好即興就錄咗一個《玉蝴蝶》嘅Hidden Track。」Carl叔叔與霆鋒的友誼就是這樣建立,他說二人一個肯癲、一個肯喪,就這樣撞出許多瘋狂的作品。

當年有人說《玉蝴蝶》是霆鋒送給王菲的作品,Carl叔叔就透露這首歌的創作意念,其實就只是有日霆鋒突然向他說:「喂,我買咗棵花返嚟,好靚㗎,個名好好,叫玉蝴蝶。」Carl叔叔聽完就去了霆鋒屋企賞花,他笑說:「我上到去,係喎,好靚,咁就做首歌出嚟,其實都幾任性㗎,為咗棵花寫首歌,但係又托賴,首歌出到嚟又幾好喎。」

既然兩人都是比較離經叛道,當問到如果與霆鋒意見不合,誰會先妥協,Carl叔叔就說負負得正,又大爆其實當時霆鋒才二十出頭,有童真又貪玩,「你所講嘅反叛,都係出自於佢有一個童心,佢覺得點解唔得呀?係小朋友先會問呢啲。我覺得做一個藝人或者一個創作人,係要不斷問呢樣嘢,點解唔得呀?點解要跟住個世界行?我諗我同佢合作嗰個時期,呢樣嘢係不知不覺都影響咗我,我都會諗『點解唔得呀?』」

大家覺得霆鋒好Chok,Carl叔叔就認為那是一種骨子裡滲出的感覺,根本霆鋒一瞓醒覺已經好有型,「名人之後嘛,你諗吓佢爸爸媽媽,佢有咁嘅血統,佢By default就已經係咁。」他舉例說謝霆鋒孩子氣的反差一面,相信應該冇乜人見過,那時團隊們去東京做完演唱會,慶功時突然有人大叫:「落雪呀!」然後成班人衝出去睇雪,Carl叔叔說:「我哋一班大鄉里衝咗出去,企咗喺馬路中心影相,佢當然係其中一個啦,仲跳晒呀盛。我諗一般人冇乜幾可見到謝霆鋒童真嗰一面,佢好有型㗎嘛!。」

霆鋒另一首經典作當然就是《活著VIVA》,雖然很多人說不知道「年輕得碰著誰亦能像威化般乾脆」、「就似汗腺橫流過熱帶」等到底意指什麼,Carl叔解釋:「其實冇㗎,首歌好簡單,歌頌緊青春囉。」他覺得青春最重要的環節就是要曳,切忌綁手綁腳!當青春沒做過傻事、不正常事,其實等於枉過,就算他日不堪回首那些年的蠢事,至少都青春過,所以2000年推出的這首歌,亦象徵著當其時20歲的謝霆鋒,以及29歲的王雙駿,「係,覺得激動便流淚囉,冇嘢㗎,你想喊咪喊囉、想笑咪笑囉,想做,冇影響到人嘅咪做囉。」

Carl叔叔說,當年做《活著VIVA》時沒什麼野心,純粹想演唱會玩得開心、興奮,後來卻發現原來有人因為這首歌而去學結他,讓他感動不已,而香港不少當紅歌手的御用結他手,有「結他之神」之稱的Jason Kui,其結他啟蒙便是《活著VIVA》!Carl叔叔說:「有時你唔係專登想咁,但係做個作品出嚟,原來係會影響到其他人,好有趣。」於是Carl叔叔索性做中間人,帶Jason Kui與霆鋒相認。

他說16年謝霆鋒在內地錄《蜜蜂少女隊》,需要有Live band,問他可否幫手,Carl叔叔二話不說便答應了,更第一時間打畀Jason Kui,「我同佢講,機會嚟喇!佢好興奮,話『正呀!』我好記得我哋喺上海度做,一上到去嘅時候, Jason Kui就好似Fans Mode著咗,話終於都合作。同埋佢見到霆鋒啲結他,第一時間就『嘩!我終於見到真身喇!』嗰個Moment都幾有趣幾感動,明明當年識嘅謝霆鋒,我哋嗌佢做𡃁仔,但佢不知不覺做咗一個Role Model畀其他人。」

【電笠】示範單位:《王雙駿 HATS ON 音樂會》 While the Music Lasts將於3月9日舉行,更激罕請得謝霆鋒演出,令人份外期待!