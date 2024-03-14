3月片單推薦｜15大必看：車銀優主演新劇、Taylor Swift巡演錄像

【片單推薦｜Disney+ 3月】又即將迎來小長假，除了可以出外遊玩外，留在家中好好休息也是不錯的選擇！在3月Disney+有不少新上線的戲劇作品，當中有韓國男神車銀優主演的《美好世界》、天后的演唱會錄像《Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor's Version)》、醫療劇《醫人當自強》等等，滿足大家的觀影愛好！



Disney+ 3月片單推薦1. 《美好世界》 3月1日獨家上線

《美好世界》韓國男神車銀優及人氣女演員金南珠主演。劇情講述秀賢（金南珠 飾）是成功的心理學教授兼著名作家，她擁有完美的生活，卻突然在不公不義的情況下失去了兒子，之後她親手解決了加害者。失去活下去的動力使秀賢逐漸崩潰，但在獄友的安慰下逐漸地打開心房。出獄後的秀賢在尋找獄友肇事的受害者時，遇見了與自己有著類似傷痛的善律（車銀優 飾）。兩個人懷抱著各自的祕密相遇了。這個故事訴說了擁有創傷的兩個人朝著真相奔去並彼此慰藉。

Disney+ 3月片單推薦1. 《美好世界》 3月1日獨家上線（品牌提供）

Disney+ 3月片單推薦2. 《Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor's Version)》 3月15日獨家上線

美國樂壇天后Taylor Swift紅遍全球，現正於進行全球巡迴演唱會，雖未有香港站，但在Disney+ 即將獨家上映《Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor's Version)》，大家都能體驗由獨家破紀錄現象級演唱會錄像「Taylor’s Version」版本帶來的視聽盛宴，其中額外收錄大熱歌曲〈cardigan〉以及4首從未曝光的不插電版本歌曲，粉絲們絕不能錯過！

Disney+ 3月片單推薦2. 《Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor's Version)》 3月15日獨家上線（品牌提供）

Disney+ 3月片單推薦3. 《醫人當自強》第20季 3月28日獨家上線

緊張刺激的醫療劇《醫人當自強》，描述了紀曼迪葛蕾以及救恩醫院的醫生團隊每天都面臨的生死攸關決定。他們從彼此身上尋求安慰，有時更超越了友誼關係，漸漸了解到醫學與人際關係都不是非黑即白般簡單明確，很適合在小長假中慢慢觀影。

Disney+ 3月片單推薦3. 《醫人當自強》第20季 3月28日獨家上線（品牌提供）

Disney+ 3月片單推薦4. 《19號消防局》第7季 3月28日獨家上線

《19號消防局》劇情講述西雅圖19號消防局的一群英勇消防員，從隊長到新手無論於工作或是生活中，都冒着生命危險並以真誠以待。這班勇敢的人猶如家人般，一起作為最前線人員，不顧自己安危拯救他人性命。

Disney+ 3月片單推薦4. 《19號消防局》第7季 3月28日獨家上線（品牌提供）

Disney+ 3月片單推薦5. 《野性王后》 3月5日獨家上線

《野性王后》講述在一個星球上，有六個由強勢的女王統治的動物王國，這些女王有的是姐妹、單親媽媽、家中的老祖母等，再由金球獎影后Angela Bassett 聲音導航，講述了她們關於韌性、力量、愛與失去的故事，在最後一集節目更是讚頌了不遺餘力記錄與保護這些動物女王的女性。

Disney+ 3月片單推薦5. 《野性王后》 3月5日獨家上線（品牌提供）

▼▼▼【按圖看】Disney+ 3月片單推薦｜包括《叛逆女流》、《幕府將軍》、《財閥 X 刑警》等，都是很適合假日觀看！【按圖看】▼▼▼