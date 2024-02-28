LOEWE全新Flamenco Purse有望成下一大熱手袋！新元素添圓潤性感

LOEWE Flamenco手袋的隨性、百搭，一直是備受大眾喜愛！近日品牌帶來新驚喜，將經典熱賣的Flamenco手袋重新演繹，融入全新設計元素，同樣保留褶皺的設計配上側面搭配標誌性繩結，但外型卻更圓潤甜美，處處充滿品牌的創意和驚喜。一起來看看LOEWE Flamenco Purse bag的獨特之處！



Flamenco系列手袋是Loewe標誌性設計之一（IG@loewe）

Flamenco系列手袋是Loewe標誌性設計之一，其靈感源於西班牙的弗拉門戈舞蹈，這種舞蹈以充滿激情和自由的精神著稱，手袋就以柔軟的納帕皮革配上獨特的褶皺效果和纏繞結裝飾呈現，模仿出弗拉門戈舞者的動態裙擺、手帕以及舞蹈中中熱情。

LOEWE Flamenco Purse bag（IG@loewe）

LOEWE Flamenco Purse bag，則是延續品牌標誌性的Flamenco系列手袋，保留了手袋經典的褶皺設計以及側面標誌性繩結，但此款手袋是採用柔軟的納帕小羊皮製成，透過品牌工匠的精湛手工及技術創意，將溫潤觸感及匠心設計完美呈現。手袋是以兩塊柔軟的皮革巧妙結合在一起，創造出完美無縫的輪廓，改掉原版手袋突出的邊角的袋身造型更圓潤優雅，且更緊貼身體。

LOEWE Flamenco Purse bag（IG@loewe）

此外手袋另一引人驚喜的設計，是它用途靈活多變，除了可當作手拿包外，還有兩條別具特色的可拆式肩帶。當中的皮革肩帶可作單肩或斜揹，很適合日常穿搭；而另一條則是精美穿皮繩甜圈形鏈條，上面Anagram雕刻卵石，不論是單肩或是手提都是非常優雅，一個手袋即可應對多種不同場合。

LOEWE Flamenco Purse bag（IG@loewe）

LOEWE Flamenco Purse bag，其推出兩款尺寸，分別是是23X17X5.5cm的Mini Flamenco，以及30X20X10.5 cm的Medium Flamenco，前者小巧精緻，後者則實用性更高。而顏色方面都是推出了4款顏色，包括百搭的黑色、翡翠綠、撒哈拉沙色以及深酒紅色，大家可因應平日穿搭需求入手。

韓國女星林智妍率先演繹了LOEWE Flamenco Purse bag（IG@loewe）

韓國女星林智妍宣布成為LOEWE新任全球品牌代言人，同時釋出了2024春夏女裝系列廣告，當中就率先演繹了LOEWE Flamenco Purse bag，優雅動人。