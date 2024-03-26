那些年我們追劇的韓國男神！金秀賢熱度不減　宋仲基具備內在美

韓劇《淚之女王》近日熱播！男主角金秀賢仍然不失男神魅力，深得觀眾喜愛和關注。現年36歲的金秀賢，在2007年出道，其後憑《星夢高飛》（Dream High）、《擁抱太陽的月亮、》及《來自星星的你》等，奠定男神的地位，受歡迎程度有增無減。除了金秀賢，那些年我們曾捱夜追看的劇集男神，還有其中以下這5位！不知大家也有看過嗎？



《淚之女王》男主角金秀賢仍然不失男神魅力，深得觀眾喜愛和關注。(《淚之女王》劇照)

金秀賢在《淚之女王》中，與女主角金智媛飾演一對結婚3年的夫妻，由於生活不協調，導致婚姻出現危機，當中不少的爭執點，雖然略帶搞笑成分，但都引起觀眾共嗚，反思與伴侶的關係和相處。由以往飾演敢於追愛的男孩，到現時努力維持婚姻的丈夫，金秀賢的魅力依然不減，當兵退役後客串的劇集，都造成話題；而主演的《雖然是精神病但沒關係》，更被紐約時報評為「2020年最佳國際劇集頭十位」，於第57屆百想藝術大賞入圍「男子人氣獎」。

金秀賢的魅力依然不減，當兵退役後客串的劇集，都造成話題。(IG@soohyun_k216)

金秀賢以外，以下的5位男神級演員，當年亦常見於不少話題劇內，並擔當男主角的角色。至今他們依然魅力非凡，得到不少觀眾捧場，追看他們所拍的劇集。

那些年的韓劇男神1. 李敏鎬

擁有187厘米高個子的李敏鎬，當年擔正韓版《花樣男子》的男主角，帥氣外貌吸引不少觀眾，其後拍攝的《繼承者們》及《藍海傳說》，更助其事業更進一步。李敏鎬在初出道時，曾與Stahaus娛樂簽約，當時的社長張英勳形容，李敏鎬天生擁有美麗雙眼和笑容，是那種任誰看到都會覺得是「會成好演員」的眼睛。他亦表示李敏鎬在仍是新人的時候，已獲不少廣告商邀約。

在人氣急升後，李敏鎬曾展開各地的巡迴粉絲見面會，每每得到熱烈捧場。而眾所周知，男星若要踏足美妝市場，都需要超高的顏值，以及高企人氣，因此李敏鎬連續4年都為護膚品牌Innisfree拍攝微電影廣告，可見其男神的地位。

擁有187厘米高個子的李敏鎬，當年擔正韓版《花樣男子》的男主角，帥氣外貌吸引不少觀眾。(IG@actorleeminho)

李敏鎬天生擁有美麗雙眼和笑容。(IG@actorleeminho)

那些年的韓劇男神2. 金明洙

由男團Infinite出道，直至現時歌唱和演藝實力兼備，金明洙猶似一顆經多年雕琢的寶石，一直持續發出閃耀光芒。他最為人熟悉的韓劇，包括《主君的太陽》、《對我而言可愛的她》，而網劇《撿來的貓男》，亦為其提升不少知名度。他的精緻外貌亦令人印象深刻，曾入選《百大美男》，亦被譽為「二代韓國男團神顏」，更曾擔任韓國護膚品牌Shara Shara的代言人。

金明洙現時也在不少劇中，擔任男一的角色，近日更宣布即將來港，在今年5月18日舉辦亞洲巡迴粉絲演唱會《Reboot》香港場，得到不少粉絲讚好表示支持。

金明洙由男團Infinite出道，直至現時歌唱和演藝實力兼備。(IG@kim_msl)

金明洙在今年5月18日舉辦亞洲巡迴粉絲演唱會《Reboot》香港場。(IG@sknlivehk)

那些年的韓劇男神3. 宋仲基

因韓劇《成均館緋聞》知名度大增的宋仲基，憑著開朗笑容、友善個性及不錯的學歷，吸引不少觀眾喜愛。他其後有份參演《善良的男人》和《狼少年》，而《太陽的後裔》更為他推上更高的位置。在人氣高企的同時，他亦熱心公益，多次捐款救助貧苦，亦為慈善活動拍廣告，更會親身探訪擔任義工，由內而外散發美麗的光芒。

雖然宋仲基曾歷婚姻失敗，不過他依然相信愛情，並在去年再覓幸福，與英國前演員Katy Saunders結婚，其後誕下愛兒，組成幸福家庭。

因韓劇《成均館緋聞》知名度大增的宋仲基，憑著開朗笑容、友善個性及不錯的學歷，吸引不少觀眾喜愛。(IG@hi_songjoongki)

宋仲基在人氣高企的同時，他亦熱心公益。(IG@hi_songjoongki)

那些年的韓劇男神4. 趙寅成

對趙寅成最深的印象，莫過於與宋慧喬合作的《那年冬天風在吹》，以及跟孔曉振拍攝的《沒關係，是愛情啊》，而他有份參演的《峇里島的日子》，收視更曾逾40%。趙寅成擁有高挑身材和帥氣外貌，曾獲跆拳道黑帶四段，雖然外表有點冷酷，但個性善良溫暖，更因《那年冬天風在吹》飾演哥哥，而被稱為「國民哥哥」。趙寅成現時間中亦有拍攝韓劇和電影，每次出場都展現出帥氣光芒。

趙寅成擁有高挑身材和帥氣外貌，雖然外表有點冷酷，但個性善良溫暖。(IG@zoinsung_official)

對趙寅成最深的印象，莫過於與宋慧喬合作的《那年冬天風在吹》，以及跟孔曉振拍攝的《沒關係，是愛情啊》。(《那年冬天風在吹》劇照)

那些年的韓劇男神5. 池昌旭

擁有一雙水靈大眼的池昌旭，每次出現都會令人目不轉睛，有時還會令人忘記留意劇情。池昌旭就學時學業優良，曾被高中老師讚成績保持下去的話，定能獲韓國三大學府錄取，不過他卻醉心演藝，轉考檀國大學戲劇電影學系。他入行數年後拍攝《奇皇后》，演技得到不少認同，更在2015年韓國媒體舉辦的票選中，成為「情人節最想約會的對象」。其後他與允兒合拍《THE K2》，飾演一位外冷內暖的保鏢，帥氣表現獲觀眾一致好評。近年他也有拍攝不少劇集，當中不少故事都具有意義。

擁有一雙水靈大眼的池昌旭，每次出現都會令人目不轉睛，有時還會令人忘記留意劇情。(IG@jichangwook)

池昌旭入行數年後拍攝《奇皇后》，演技得到不少認同。(IG@jichangwook)

那些年的韓劇男神6. 池晟

連鍾嘉欣都被收服的男神，池晟擁有彬彬有禮的書卷氣質，亦曾修讀哲學，並在中途不忘對演戲的興趣，於是決定休學，並去試鏡《KAIST》，開始演藝生涯。看過池晟的作品，都會覺得他個性正經乖巧，而且與愛妻相戀約17年，育有一對子女。不過，他在《Kill Me Heal Me》中憑多重人格的角色，讓人對他的印象耳目一新，當中的女高中生「安娜」人格，更得到觀眾喜愛，甚至「她」所用的化妝品，都掀起熱賣熱潮。

連鍾嘉欣都被收服的男神！池晟擁有彬彬有禮的書卷氣質，亦曾修讀哲學。(IG@justin_jisung)