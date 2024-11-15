2024不能錯過的香氣新品：FURLA靜奢瓶身 這款更是皇室御用香水？

【香水推薦2024／香氣推薦2024】一提起香氣，普遍都會聯想起富有大自然感覺，具有質感的各款香氣趕走濕熱悶焗的噏味，以香味趕走煩人心情。香水除了可以減少異味，令人變得香氣撲鼻，更可以當裝飾擺設，令心情變得更好，讓造型更具有個人特色。



香水推薦2024：Anna Sui 全新香水系列 Wild Wonder

一提到Anna Sui，相信大家都會想起可愛又精緻的香水造型：飛馬、熱氣球或雪糕等。踏入品牌25週年，Wild Wonder系列以幻想國度為靈感，配合簡潔外形，帶來五款嶄新的精緻香氣，由辛辣、木質、棉花糖般的甜美到清新的花香調都有，適合不同取向的女生。

香水推薦2024：Anna Sui 全新香水系列 Wild Wonder 50ml HK$510（品牌提供）

香水推薦2024：FURLA 全新香水系列

近年靜奢風（Quiet Luxury）成大熱，FURLA以品牌最具代表性的手袋款式為靈感，打造出全新香水PURA 與MISTICA。PURA 以義大利香檸檬襯托出印度茉莉花的清香，外觀以全白調展現優雅、簡潔感。MISTICA以神秘紫調為外觀，帶出意大利青檸、黑胡椒與大馬士革玫瑰交織的溫暖木質調。

兩款均以統一色調的瓶蓋，配以刻有 FURLA 同色系標誌名牌配合磨砂玻璃設計，營造出品牌經典手袋的視覺效果，影射出時尚和香水間密不可分的緊密聯繫。

香水推薦2024：Santa Maria Novella Medicei 花園香水系列

想要感受獨特的香氣文化，被譽為世上最古老的傳奇藥房 Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella，更是當年皇室御用的香氣，擁有長達800年的歷史！這款花園香水系列，靈感自Medici花園中的奇珍異草，樽身結合甜美與優雅，結合自然元素，完美演繹了品牌的歷史傳承與自然美學，與佛羅倫斯的傳奇故事。

香水推薦2024：Santa Maria Novella Medicei 花園香水系列 HK$1,460/50ml HK$2,180/100ml （品牌提供）

香水推薦2024：FERRAGAMO SIGNORINA UNICA 橙光伊人 HK$775/50ml HK$1,050/100ml

來自意大利的FERRAGAMO，今次與 Robertet 的大師級香水調製師 Jérôme Epinette 携手創作，打造出一款木質美食調的香水，展現出自由奔放的意大利風情。乘著夏日，這款夾雜著香甜柑橘、提拉米蘇與清新的意大利海洋氣息的香水，勾勒出活力與喜悅的氛圍。

香水推薦2024：FERRAGAMO SIGNORINA UNICA 橙光伊人 HK$775/50ml HK$1,050/100ml（FERRAGAMO）

香水推薦2024： Le Labo City Exclusive CORIANDRE 39 墨西哥城 350ml

想試試不一樣的香氣，食物口味的香氛產品定能為你帶來驚喜。Le Labo 的城市香氛蠟燭每每推出，都會被快速搶購，因為城市系列不設網上訂購以及郵寄，只可在所屬城市尋獲；別處難求。

今年城市系列帶來全新CORIANDRE 39 墨西哥城，香水以芫茜、酸橙以及麝香為主調，演繹複雜迷人的墨西哥城。雖然芫茜（「芫荽」）可以說是持正反意見兩極，你或你的朋友是芫茜迷的話更要襯住9月入手，唯有這個月份才能買入各個地區的City Exclusive。

香水推薦2024： Le Labo City Exclusive CORIANDRE 39 墨西哥城 350ml（品牌提供）

香水推薦2024：Aesop Virēre 蔚香水 50ml HK$1,100

Aesop 的木質香水一向充滿故事細節，今個夏日以夏日微風徐徐、陽光燦爛的美好景象為露感，將活力、溫暖的水果香調交織木香，打造出清新、充滿生機的「Virēre」 。

香水推薦2024：Aesop Virēre 蔚香水 50ml HK$1,100（品牌提供）

香水推薦2024：SAUMUR 皇牌費洛蒙香水

想感受傳統香水以外的驚喜？香水有些時候並非單純帶來喜悅與香氣，更能夠令他人對你留下不一樣的情感，喚醒自我的自信和魅力。來自法國的 SAUMUR 除了清新、木質以及甜蜜花香調外，更有皇牌費洛蒙香水「GENTLE FIREWORKS」，利用人類自然釋放的化學訊號的合成版本製成，以精心挑選的信息素影響潛在行為，營造難以忘懷的法式浪漫香氛體驗。

香水推薦2024：SAUMUR 皇牌費洛蒙香水GENTLE FIREWORKS 50ml HK$560（SAUMUR）

香水推薦2024：TOM FORD NEROLI PORTOFINO 橙花淡香精 50ML HK$2,395

想要增加夏日感覺，香甜水果或清新的大自然香氣就少不免！TOM FORD 重創經典的香水，將夏日風情添加其中，以柑橘香調、佛手柑、意大利血橙，融合檸檬萃取精華，交融出豐富層次、熱情奔放的活力香氛。

香水推薦2024：TOM FORD NEROLI PORTOFINO 橙花淡香精 50ML HK$2,395（TOM FORD）

香水推薦2024：PRADA Infusion De Gingembre EDP 辛爽生姜香水 HK$1,840

夏日之際，當然少不免活力清新的氣味！Prada 這款全新木質調淡香水，以黃色為外形主調，凝聚生薑、柑橘，輕輕一噴就打造出夏日活力感。

香水推薦2024：PRADA Infusion De Gingembre EDP 辛爽生姜香水 HK$1,840（PRADA）

香水推薦2024：Burberry Signatures Windsor Tonic Eau de Parfum 100ml HK$1,960

如果你重視香水的整個格調，Burberry Signatures 香氛系列集結英倫精髓於一身，除了香調靈感取材古蹟與藝術或自然元素，亦將工藝注入瓶身，打造出裏外均是獨一無二、工藝品般的香水。

這款 Windsor Tonic 香水，取材自漫步英國皇家城鎮河邊的片刻，將橙花和綠色柑橘的活力香調與雪松、小荳蔻和麝香相融，打造出繚繞自然，平衡清雅的香氣。

香水推薦2024：Burberry Signatures Windsor Tonic Eau de Parfum 100ml HK$1,960（Burberry）

香水推薦2024： Memo Paris 全新漂泊種子系列Graines Vagabondes

Memo Paris 每款香水，從樽身設計到香氣都代表著一趟冒險旅程，而以洋溢鮮明果香、馥郁植物香氣為主的全新漂泊種子系列Graines Vagabondes 亦應接新成員，代表神祕地下城市的卡帕多奇亞－Cappadocia。

卡帕多奇亞（Cappadocia）外表以「仙女煙囪」，代表當地的褶曲山脈、火山等地貌景觀，配以土黃色調，帶出藏紅花與檀木交織的琥珀辛香調。

香水推薦2024： Memo Paris 全新漂泊種子系列Graines Vagabondes（Memo Paris）

香水推薦2024：Jo Malone London 限量版英倫玫瑰系列

一提起花香，又怎能夠少得備受女性喜愛、護膚之后的玫瑰份兒呢？Jo Malone London 乘著春夏，以「英倫玫瑰的叛逆靈魂」為靈感，推出不同的玫瑰花香：清新綠意的玫瑰果凍、玫瑰與木蘭的浪漫醉人與深邃馥郁的玫瑰琥珀，以變幻的形象，帶出玫瑰的柔美與型格叛逆；展現出香調的無限可能性。

蠟燭推薦2024：Jo Malone London 限量版英倫玫瑰系列 50ml HK$950（Jo Malone London）

香水推薦2024： Van Cleef & Arpels Collection Extraordinaire香水系列新成員

香水不單以香氣取勝，外樽注入別出心裁的設計，就顯得更為獨特與精彩。法國高級珠寶品牌Van Cleef & Arpels 與調香師Fabrice Pellegrin，精心調製下打造出以花香為主的Collection Extraordinaire香水系列，配以從高級珠寶中為設計靈感的瓶身精髓。

今年更以「花中之后」玫瑰汲取創作靈感，結合兩款玫瑰，交織花香、蜂蜜與辛辣香料；打造出俘虜人心、華麗的 Moonlight Rose N°88053LH。

香水推薦2024：Van Cleef & Arpels Collection Extraordinaire香水系列新成員（Van Cleef & Arpels）

香水推薦2024：Santa Maria Novella 佛羅倫斯1221香水系列

為慶祝Santa Maria Novella誕生800周年，以十三世紀至今經歷的八個品牌里程碑為靈感推出八款香調，包括歷史性的皇室婚禮、平民賑災事件、修道院花園的日常光景等，將各個世紀的人文之美通過馥郁的香氣重現。

香水推薦2024：Santa Maria Novella 佛羅倫斯1221香水系列 HK$1,250/100ml HK$865/50ml （品牌提供）

香水推薦2024： Hermès 聞香珍藏系列新成員

Hermès 的香水，聞香珍藏系列（Hermessence）不單代表著經典、獨特的香氣，更是調香師的精細作品，詮釋出原料的珍貴與配搭風味。

蠟燭推薦2024：Hermès 聞香珍藏系列新成員（Hermès）

而今年Hermessence 則有兩位新成員，分別是品牌專屬調香師 Christine Nagel 戰勝內心對馬的恐懼後的成品，以沉香樹與玫瑰香交織的「Hermessence Oud Alezan 栗色沉香樹脂」。另外，男士專屬、清新淡雅的「H24 HERBES VIVES」，兩款香水都有印刻著標誌性的“ Hermès Paris ”字樣，暗藏著品牌精湛工藝。