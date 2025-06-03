枕香噴霧推薦2025｜太陽磁暴來臨影響睡眠？薰衣草、乳香寧神助眠

枕香噴霧推薦2025｜「太陽磁暴」近日在網絡瘋傳，指在6月1日至3日期間，除了出現極光，基因醫師張家銘於社交媒體撰文指出，多國研究團隊在過去10年相繼證實，強烈地磁擾動會影響人類自律神經、心血管系統與睡眠節律。這句話引起大批網民共鳴，認為特別徹夜難眠。



要放鬆心情安睡，可透過香氣改善，讓氣味隨空氣進體內，使肌肉和神經紓緩放鬆。以下分享可助睡眠的4款精油香氣，以及9大療癒好聞的枕頭噴霧，大家不妨參考一下。



根據中國國家空間天氣監測預警公布，太陽在上周六（5月31日）早上爆發耀斑，並面向地球出現日冕物質拋射（CME），使在6月1日至3日期間，多個地方出現地磁暴，長達51個小時。張家銘醫師表示，地磁變化會影響褪黑激素生成，有研究觀察到，在磁暴來臨時，腦波會出現變化，而且出現REM睡眠比例降低和焦慮情緒增加，因此特別容易「心浮氣躁、怎麼都睡不好」。

助眠香氣1. 乳香

擁有多種功效的乳香，也有著穩定情緒的作用，裡面含有α-蒎烯、β-丁香油烴等助眠成分，幫助紓緩情緒、令呼吸平順及鎮靜安神，促進身心放鬆。

助眠香氣2. 薰衣草

薰衣草香氣宜人，內含的沉香醇和乙酸沉香醇，更能鎮定神經，改善睡眠品質。曾有批參與研究者連續4星期使用1滴薰衣草精油浸浴20分鐘，結果睡眠質素（PSQI）有所改善。國管理暨健康學院健康產業管理研究所在2019年的研究亦發現，睡前使用薰衣草精油，可以改善打呼的情況。

要放鬆心情安睡，可透過香氣改善，讓氣味隨空氣進體內，使肌肉和神經紓緩放鬆。(《海岸村恰恰恰2》劇照)

助眠香氣3. 洋甘菊

洋甘菊一直被視作治療緊張、失眠和消化不良的傳統草藥，其裡面的芹茶素（Apigenin），更是特別存在於植物中的黃酮類化合物，可以影響大腦中的神經遞質GABA受體，讓人感到放鬆和安靜。

助眠香氣4. 大馬士革玫瑰

根據2014年的一項研究指出，大馬士革玫瑰的芳香治療有效改善冠心病患者的失眠狀況。此外，大馬士革玫瑰香氣清新，相信不少人都會喜歡，因此聞到時都會感到舒適放鬆。

枕香噴霧推薦

枕香噴霧推薦1. Jo Malone London 月光洋甘菊枕香噴霧 50ml HK$370

以溫暖清新的洋甘菊為主調，糅合苦橙葉、月桂葉和白麝香等舒適柔軟感覺，帶人進入療癒國度。枕香噴霧以午夜藍調的瓶身，展現寧靜和休息的氛圍，可噴灑於床單、毛巾和窗簾等，以增添療癒的感覺。

枕香噴霧推薦1. Jo Malone London 月光洋甘菊枕香噴霧 50ml (Jo Malone London官網)

枕香睡眠噴霧推薦2. L’occitane 寧神薰衣草香枕噴霧 100ml HK$220

採用來自普羅旺斯的薰衣草，配搭柔和蜜香的甜橙、佛手柑、蜜柑和天竺葵氣味，有效緩和心情的同時，有著舒泰平和的美好感覺。

枕香噴霧推薦2. L’occitane 寧神薰衣草香枕噴霧 100ml (L’occitane官網)

枕香噴霧推薦3. CHU Aromatherapy雪松森林伏特加睡眠噴霧 50ml 約HK$298

來自台灣的品牌CHU Aromatherapy，據聞其香氣更得高級品牌Hermès的喜愛，於本地的所有門店都使用它的香氛，而筆者身邊亦有不少朋友，都是這個品牌的粉絲。這款睡眠噴霧氣味非常特別，將雪松的木調糅合乾烈的伏特加，加上⿊雲杉的青草氣息，感覺像置身森林深處，享受著寧靜的一刻。

枕香噴霧推薦3. CHU Aromatherapy雪松森林伏特加睡眠噴霧 50ml (Monoyono官網)

枕香噴霧推薦4. Aesop 俄勞斯芳香室內噴霧 100ml HK$450

這品牌也是筆者的香氣清單之一，氣味較為中性和舒適溫暖。這款室內噴霧以柑橘為主，結合澎湃的雪松及清新的白豆蔻，予人清爽的綠色芳香。

枕香噴霧推薦4. Aesop 俄勞斯芳香室內噴霧 (Aesop官網)

枕香噴霧推薦5. Sabon 薰衣鼠尾草衣物香薰噴霧 HK$280

鼠尾草不時與快樂連成等號，Sabon的香薰噴霧更結合療癒成分，帶來清新飄逸的感覺。香薰噴霧以薰衣草為前調，讓人放鬆心情，配合鼠尾草使人愉悅，最後廣藿香更帶來沉醉感覺。

枕香噴霧推薦5. Sabon 薰衣鼠尾草衣物香薰噴霧 (Rituals 官網)

枕香噴霧推薦6. Rituals The Ritual of MEHR 家居香水噴霧 500ml HK$340

Rituals的家居香氛噴霧結合雪松木、甜橙及溫暖香料的香氣，感覺清新宜人，予人療癒和精神感覺，可以提升好心情，同時為周圍環境營造溫暖感覺。

枕香噴霧推薦6. Rituals The Ritual of MEHR 家居香水噴霧 (Rituals官網)

枕香噴霧推薦7. Neal's Yard Remedies 寵愛寶貝枕頭噴霧 50ml 約HK$830

糅合大馬士革玫瑰純露和薰衣草的氣息，將溫婉舒適的魅力散發，並加入沉穩的岩蘭草和紓緩的羅馬洋甘菊，讓人進一步放鬆身心。適用於情緒壓力大和睡眠不穩的人，結合寶寶友善配方，6個月以上的寶寶也可以用。

枕香噴霧推薦7. Neal's Yard Remedies 寵愛寶貝枕頭噴霧 50ml (1010hope官網)

枕香噴霧推薦8. NEOM 舒緩恬睡枕頭噴霧 30ml 約HK$1,100

採用安眠入睡配方，以薰衣草芳香帶出英國夏日的草田感覺。結合洋甘菊和廣藿香，展現出陽光溫暖氣息，予人慵懶的舒適氛圍。可噴灑於枕頭和床單，幫助放鬆舒緩。

枕香噴霧推薦8. NEOM 舒緩恬睡枕頭噴霧 30ml (1010hope官網)

枕香噴霧推薦9. bamford 甯靜枕頭噴霧 50ml 約HK$1,100

透過天然植物精萃的精油，締造出舒適自然的環境氛圍，助人更加進入夢鄉。糅合乳香、薰衣草、甜馬鬱蘭、苦橙葉、橙花、佛手柑和檸檬等，幫助舒壓和調整心情。