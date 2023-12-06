7款木調香氛護手霜　Le Labo、Byredo高級耐聞　Sabon滋潤不黏笠

香水的張狂、侵略性偶爾總會成為約會時的絆腳石，想要為自己增添自然體香，則可從護手霜下手！



迎接秋冬，為手部肌膚保濕、保養之餘，也別忘了在肌膚上留下迷人香氣，然而中性、溫柔的木質調便是今年的好選擇！

以下小編精選7款「木質調香氛護手霜」清單，妳都擁有了嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2023秋冬必備7款木質調香氛護手霜

Le Labo

Le Labo不只在成份上令人安心，它那頗具實驗精神的香氣創意，更深受時下年輕客群喜愛！其中這款檜木護手霜便是當加經典的木質香氣。溫潤調性搭配上奶油質地的潤澤感，以及乳木果油、椰子油和杏仁油的補水嫩膚效力，美手同時也為妳點綴天然體香。

Byredo

Byredo的大膽、搶眼總是深深吸引妳我的目光，然而除了香水之外，當家的護手霜也是妳添香的好提案！無人之境香氛致敬於戰爭前線搶救無數生命的護士，以粉紅胡椒、土耳其玫瑰、覆盆子花搭配白琥珀的溫潤，表現出溫雅的玫瑰木質花香，沾抹上肌膚，好似女人味也跟著提升。

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L:a Bruket

從自然能量中獲取養膚精華的L:a Bruket，總是很懂身體保養哲學。這款雲杉護手霜，不僅擁有乳木果油、椰子油的滑潤觸感，更將北歐森林的木植草本香氣通通濃縮，護手之餘也為妳的肌膚包裹上療癒森林香。

Borntostandout

來自韓國的新興香氛品牌Borntostandout，以充滿批判性的創意、前衛的調香在這幾年間竄紅，這款自戀狂護手霜便是絕佳代表！選用保加利亞玫瑰、茉莉等花材，結合上香草、琥珀、零陵香豆、雪松等木質溫韻，展現出如同其名，表面內斂，內心卻又藏有無限情感的香氣層次。

Grown Alchemist

來自墨爾本，崇尚天然養膚理念的Grown Alchemist，旗下護手單品不多，卻樣樣暢銷！其中這款舒緩護手霜，不僅富含玻尿酸、仙人掌花萃取的保濕修護力，可有效穩定肌膚、改善乾燥不適，並為雙手留下雪松的木質香氣。

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Salt & Stone

誕生於美國，以天然為品牌靈魂的Salt & Stone，將海藻萃取物和多項天然保濕成分視為核心，提供手部肌膚溫和、純粹、輕盈的養膚感受。搭配上檀木的溫暖香氣體驗，更為秋冬保養儀式增添浪漫氣息。

Sabon

Sabon的身體保養實力不必多說，護手霜更是當家的入門首選！這款經典香氣的護手霜，揉合廣藿香、薰衣草、香蘭三種氣息，展現出柔軟、令人身心放鬆的花香木質香氣，搭配上輕盈不黏膩的手感，四季使用都很合適。

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