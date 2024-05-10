Bob林盛斌專訪｜致辭講求真摯！金牌司儀教解難秘技應付突發場面

【婚禮MC/婚宴司儀/婚禮主持】婚禮司儀，是婚禮重要一員，既可營造幸福愉快氛圍，亦可確保婚宴流程順暢。《01女生》繼續邀請到有「金牌媒人」、「金牌司儀」之稱的Bob林盛斌，為各位準新人分享籌備婚禮貼士之外，亦會為新手主持送上錦囊，教你化解尷尬，究竟做婚禮司儀有甚麼要注意？各位準新人和兄弟姊妹，一定要睇！



⮞⮞⮞【上文重溫】有片！Bob林盛斌專訪｜金牌婚禮司儀分享婚禮趣事 遇尷尬事一招轉危為機 ⮜⮜⮜

Bob：致辭是婚禮最重要環節

擔任婚禮司儀多年的Bob，見證無數個愛情故事，所以對於籌備婚禮事務上，都想溫馨提示各位新人切忌「錯重點」，希望大家可多花時間準備致辭這一部分。「不要介意致辭時會哭，妝會溶，其實有甚麼所謂？妝是可以再化過、再補過。但一生人一次在台上和你生命中最重要的人致辭，應該好好講一次。只要致辭講得好，整晚氣氛會截然不同。」

其實撰寫致辭，並沒有想像中困難，只需要一份真摯的心。如果自問不擅辭令，Bob亦建議新人在開會時或婚禮開始前向司儀「取經」，集思廣益：「不需要太離地的內容，用心去講就可以，例如：『我要多謝我爸爸，他是一個怎樣的人，小時候他經常和我說甚麼甚麼，爸爸我今天做到了，我希望你不用擔心。』」

極重視家庭的Bob，坦言在新人致辭時，特別留意致辭內容及四大長老的反應。(黃寶瑩 攝)

貴為圈中「多仔公」的Bob，育有四子女，所以他笑言自己在新人致辭時，會特別留意四大長老的反應。「當聽到：『阿媽，好多謝你』，有些會低調點頭，有些會面露笑容，有些會激動爆喊。當然亦有少部份處於忙碌招呼客人的狀態，遇到這情況我就會開咪幫手：『奶奶/老爺，你兒子在多謝你，暫時放下酒杯聽聽...』」當台上新人鼓起勇氣向家人「示愛」，而台下長老們亦以適當的反應作回覆，這情境絕對是人生珍貴記錄之一。

給新手MC的錦囊！5大事前必做準備功夫

新手婚禮司儀秘訣｜1. 熟讀新人背景

不論你是「接Job」形式，或是和新人一同長大，情同親兄弟姐妹，「拍硬檔」幫手做司儀，都必須做足基本功，了解新人資料如：相識故事、成長經歷、家人關係、四大長老是否齊齊整整等。Bob亦特別提醒，切忌犯下最基本的錯誤：「千萬不要講錯新人名字、貴姓；如果外父已離開世界，再不要提及外父；老爺和奶奶已離婚，就不要在台上加插叫他們親熱環節。」

新手婚禮司儀秘訣｜2. 切忌重蹈覆轍

就算是專業司儀，都會偶有出錯，發生口誤情況。例如：「我們有請一對仙人進場、成長片段講成生前片段等。」上台緊張，在所難免，但可以從錯誤中學習，汲取經驗。

新手婚禮司儀秘訣｜3. 執生快，全靠多思考

日常生活中發生的大小事，都有助你聯想，發揮創意。久而久之，累積多年經驗後，出現突發事件時，就會知道應該講甚麼去應對。

新手婚禮司儀秘訣｜4. 準備Cue卡

要知道婚禮司儀和活動主持最大分別是，婚禮司儀是沒有稿，是靠自己。所以，司儀在開會時要問清楚新人或婚禮統籌師有沒有要求，如成長片段的先後次序、由花仔花女或是兄弟姊妹帶領新人進場？還是外父帶着女兒進場？當知道細節位時，就要寫在Cue card ，到現場再三確認。

Bob亦建議，大家除推進一貫流程外，亦可加入個人演繹。而「一貫流程」是指：司儀上台講說話搞氣氛，和台下觀眾互動；其後是睇成長片段、March in (新人進場）、切蛋糕、合巹交杯、全場祝酒、致辭、為父母送上禮物，接着就會開席。而當中，司儀可留意新人説話內容，並抽出幾句說話，以你的方式重新演繹，而不是只講「新郎真的講得很好」作為過渡。

新手婚禮司儀秘訣｜5. 放下包袱，當作訓練機會

如果是兄弟姊妹「拍硬檔」幫手做婚禮司儀，首先是放下所謂的壓力，當作是個體驗機會。再者，假如認為自己完全不專業，純粹想幫手的話，利是都不要收下。其實不論是新人或主人家，都會知道你是幫手，所以不會對你有很大期望。你只需要做齊進場、上台、敬酒、合巹交杯、切餅、致辭等一貫流程，其實已十分足夠。

另外，不要假設整個婚禮全場氣氛會持續高漲。因為一個婚禮歷時兩個多小時，一定有高低起伏。「不要認為台下觀眾好像有點安靜，就一定要搞點新意思，其實不用。因為有些主人家會想安靜地舉行婚禮。」

3大突發場面 親授秘訣化解尷尬

平日留意日常生活大小事，多思考，有助提高應變能力。(黃寶瑩 攝)

婚禮是喜事，理論上都不會出現大問題。不過作為一個專業婚禮司儀，最好是有兩手準備，以口才及應變急才化解尷尬場面。因此，Bob亦有以下建議給各位新手MC作參考，必要時可以「完美救場」。

突發場面1：拋花球環節，無人參加



Bob建議，婚禮司儀可預先和一班姐妹進行溝通，假如拋花球時沒有人出來，就要幫手「撐場」，這樣其他賓客參加意欲會更大。如果等大約十多秒，還是未有人出來，司儀可嘗試親自去台下邀請賓客出來。因為親身邀請賓客，都是「搞氣氛」的一種 。

突發場面2：前度踩場，拒絕離開



面對這些極端情況，Bob建議兄弟姊妹要快速拉走這個不速之客，然後帶他走。而身為司儀的你，就要當無事發生，上台繼續進行下一個流程。假如你再次強調，這件事就會再次成為全場焦點。

突發場面3：敬茶/新娘轉妝時間過長，延誤流程



婚禮司儀有一個責任，就是要令節目流程跟隨著時間線，不要嚴重偏離。所以，司儀可在開會及現場提醒她：「賓客關心的是有無機會和你合照，至於妝容、髮型有沒有轉過，真的沒有人介意。」假如真的超時，情況許可下，司儀可去新娘房敲門，親自請新娘出來。

如何知道自己適合做婚禮司儀?

投身司儀界已有20年的Bob，坦言自己很享受做婚禮司儀，所以每一次都會用足100分努力使婚禮順利進行，令全場開心。因此，他都亦十分鼓勵大家嘗試做婚禮司儀，感受當中的喜悅：「我覺得可以在朋友或家人婚禮中，抱着學習的心態做第一次做司儀，不用一開始就要迫自己做到十分專業。其後，在社交平台告訴別人『我現在想做婚禮司儀，如果需要的話可以找我，免費都做！』久而久之，就知道自己是否適合做婚禮司儀。」

另外，Bob亦建議參考網上或書本內容，學習做一個主持人，如應有姿勢、如何擺放咪高峰、撰寫司儀稿等技巧。