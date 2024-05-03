Bob林盛斌專訪｜金牌婚禮司儀分享婚禮趣事 遇尷尬事一招轉危為機

【婚禮MC/婚宴司儀/婚禮主持】結婚是人生大事，當然要隆重其事！有一個專業婚禮司儀，既可帶動整晚氣氛，亦可讓婚禮流程順利進行。《01女生》邀請到有「金牌媒人」、「金牌司儀」之稱的Bob林盛斌，分享主持婚禮時遇過的感動時刻及辛酸史，想知道更多婚禮的花生料趣事，你絕對不能錯過！



自小愛表演 努力20年終成「金牌婚禮司儀」

在不少人眼中，Bob能言善辯、健談而且「轉數快」，這些或多或少都歸功於唱片騎師(DJ)工作。其實早在小學時期，Bob已擔任校內大大小小活動的司儀。「當時正讀小學五、六年級，老師問：『哪一位同學想做學校聖誕派對、活動主持？』我就會主動舉手去做。」

站在台上發言，面對著台下的老師、同學，Bob笑言自己「唔怕羞」，反而為他帶來更多滿足感。「原來在台上講話，台下的人會笑、會拍手掌，真的會好開心。」久而久之，就能從中建立個人自信心、提高說話技巧及演講能力。

口才了得的Bob 身兼主持、演員及娛樂公司老闆多職，撈得風生水起。(黃寶瑩 攝)

完成學業後，Bob加入電台成為唱片騎師，其後更擔任活動及節目主持，逐漸為人熟悉。由節目司儀進軍婚禮司儀界，一切都是機緣巧合。「最初都是幫家人、朋友擔任婚禮主持，沒有收費。但做完後，在場有賓客認為你表現不錯，就會找你洽談。」由當時開始，Bob正式上婚禮司儀之路，一做就做了20年，更成為大家眼中的金牌婚禮司儀。

拍攝《玩嘢王》 展示神級EQ及執生能力

眾所周知，Bob反應快、應變能力高，更多次示範「完美救場」。曾在2013年節目《玩嘢王》中，李思捷更設下婚宴劇場實行將Bob大整蠱。事前，導演安排一連串婚禮會議傾談細節，令Bob 信以為真。在過程中，面對舊愛搶新娘、醉酒鬧事、結婚蛋糕跌落地等突發事件，身為婚禮司儀的Bob都一一化解，其後更被封為「MC執生王」。

雖然已事隔約10年，但Bob對這件事仍舊記憶深刻，更形容為人生重要事件之一。「當時沒想太多，真的認為純粹工作性質。這件事對我極重要，讓更多人知道原來我有做婚禮主持，亦有做主持的應變能力。」

金牌婚禮司儀的辛酸史、最高叫價大揭秘

貴為現今圈內「金牌司儀」之一的Bob，坦言初入行時都有遇過辛酸經歷，慶幸未到太難堪的程度，但一定是「壓力山大」。他坦言：「涉及到客戶的商業工作，要求相對高，說話要極小心。不過逐漸為人認識後，不論待遇或收費都優化了！」

問及最高的一次收費，Bob 笑言「外地婚禮試過收六位數字，甚麼8字尾，類似88888！」他補充，司儀費主要按地點遠近、來回所需時間等因素而定，金額都是討個好意頭，沒有大家所想的「天價」，最希望大家都開心。

醉爆外父衝上台 一招化解尷尬

婚禮是喜事，理論上都不會發生甚麼麻煩事。但講到最爆笑、最深刻的一次，就必定是10年前主持婚禮時遇到的「醉爆社團外父衝上台事件」。Bob憶述，新娘子爸爸應該是江湖人士，現場氛圍令他不得不打醒十二分精神：「當時現場環境都真的很混亂，一對新人進場時，賓客仍在玩十三章。」

婚宴尾段時，外父應該飲醉酒，突然走上台搶去Bob手上的咪，指著台下新郎講：「我同你講，你要好好對我個女，如果唔係，我X你呀媽！」當時全場瞬間陷入一片沉默，Bob唯有急中生智，立即拿一支咪走上台：「哇，外父真厲害！不過你睇奶奶都一把年紀，不要搞她啦！外父你勁，我今晚帶你去威！」接著全場大笑兼拍手掌，成功扯開話題化解尷尬場面。

Bob續指，有時候賓客喝醉後上台，其實不會令整件事變得混亂，只是說話內容較為爆炸性。身為一個司儀可以做的就是令整件事更幽默，給對方一個落台階。

Bob 受訪當日重演「醉爆社團外父衝上台事件」，繪影繪聲。(黃寶瑩 攝)

最有趣的新人

Bob 受訪時表示自己很享受做婚禮司儀，因為結婚是人生開心大事，能夠參與其中絕對帶來愉悅感。「幾個月前主持婚禮， 新郎講小時候聽我的節目《新香蕉俱樂部》，當時跟媽媽許下諾言：『長大後我結婚，一定要請Bob做婚禮司儀！』而為了結婚，他真的很努力工作，事業上更因此有大突破。Big Day 當天，他形容是夢想成真，不單止他開心，我也好開心。」能夠成為大家眼中的奮鬥目標，Bob 直言是無比的感恩。

婚禮最感動一刻 撼動全場人心

Bob 認為在一場婚禮中，最重要的是致辭環節，因為是個難得機會感謝父母養育之恩，所以大家應該好好準備，並將心底話講出來。在Bob 心中，最感動難忘的一次，足以令全場爆喊。「新郎在單親家庭長大，爸爸很早就離開世界，媽媽打幾份工含辛茹苦湊大新郎。

。在致辭中，新郎眼泛淚光對媽媽說：『媽，我在此答應你，我好希望下一輩子仍能當你的兒子 ！』」雖是簡單一句，卻令台下所有人感動不已，主家席的親友更忍不住落淚。

身為圈中「多仔公」的Bob，育有三女一子，所以他特別留意新人致辭感謝父母的內容，更會很自然地代入新人父母的角色，有一次更令他忍不住流淚。「新娘子爸爸早前離世，新娘特地寫曲並改寫歌詞。她在台上彈琴，螢幕上播放着她和爸爸相處點滴的影片。我都是一個爸爸，會幻想如果自己在天之靈，見到女兒這樣致敬我，又忍不住哭......」致辭中的一字一句觸動人心，讓全場感受到這份真摰的父女情。

Bob坦言，有時候幻想女兒出嫁時，心中都會萬分不捨。(黃寶瑩 攝)

日後子女致辭時，最想聽到甚麼說話？

在20年間，Bob主持過無數個婚禮，見證著一個又一個家庭故事，啟發他的育兒及相處之道，同時也對仔女致辭環節抱有期望：「總之，你們長大後結婚，一定要多謝媽媽的疼愛，多謝爸爸這麼辛苦照顧你！他們會敷衍我説：『得啦，得啦......不要煩，十劃都未有一撇！』」一提起仔女，Bob 就會打從心底笑出來，字裏行間流露出無限的父愛。