情人節餐廳2024｜520情侶必試餐廳：精緻新菜單、浪漫打卡海景

【情人節餐廳2024/情侶好去處/520餐廳】520即將到來，大家可要捉緊情人節的尾班車。雖然不少人都指珍惜當下，每一日都是情人節，不過加上適當的經營、為關係增添儀式感，更能令關係保鮮！想要簡單打造儀式感，送上小驚喜就最好不過。



擔心送上實際禮物又怕對方不合意？不如帶上另一半去一個高質、精緻餐廳，令她／他有一個獨一無二的體驗。《01女生》就為你集齊最新的浪漫餐廳推介，當中更有不少新菜單必要體驗！

情人節餐廳2024｜1. Aqua 「全新七道菜Ankh嚐味菜單」

想要360度欣賞維港夜景，坐落尖沙咀H Zentre 的Aqua ，餐廳主打高奢時尚設計，除了一流海景作伴外，浪漫氣氛亦一絕；可謂打卡必到餐廳！

情人節餐廳2024｜Aqua 「全新七道菜Ankh嚐味菜單」(Aqua)

餐廳近期推出全新的「七道菜Ankh嚐味菜單」，當中以時令海鮮、新鮮蔬菜以及香草，打造出一系列與水元素有關連的菜品。想感受更強烈的食物體驗，不妨加上餐酒搭配（Wine Pairing），每一道菜都有相應的酒單，清酒搭配意式料理，日本料理配以意大利葡萄酒；配搭相當有驚喜。

情人節餐廳2024｜Aqua

地址：尖沙咀中間道15號H Zentre17樓

價錢：每位HK$1,188

供應日期：2024年4月22日至6月23日

供應時間：



情人節餐廳2024｜2. 太平山餐廳The Peak Lookout 「全新初夏菜式」

若然想要感受舊香港特色，英倫風格洋溢的「紅磚屋」，位於山頂的太平山餐廳就能夠帶予你驚喜。

今個初夏，餐廳推出薈聚多國美食風格的全新菜式，由正宗泰菜、香氣四溢的印度美食到精緻的西式佳餚都有，為大家帶來一場味覺盛宴，仿似遊歷了舌尖上的地圖般。

太平山餐廳The Peak Lookout 「全新初夏菜式」（品牌提供）

浪漫餐廳2024｜太平山餐廳The Peak Lookout

地址：西營盤皇后大道西189號西浦1樓

供應日期：2024年5月8日至6月12日

供應時間：中午12時至下午4時、晚上6時至凌晨12時



情人節餐廳2024｜3. Ozone酒吧 x Ministry of Crab限定店

愛蟹的話千萬不要錯過，亞洲50強餐廳之一的 Ministry of Crab首次登陸香港，於香港麗思卡爾頓酒店118樓 Ozone舉行期間限定店，帶來鮮味滿溢的五道菜晚餐，以斯里蘭卡泥蟹及大頭蝦作主力，讓人回味無窮！

五道菜晚餐由蟹肝醬揭開序幕，搭配吐司餅及斯里蘭卡棕櫚糖焦糖。第二道菜蟹肉牛油果沙律，口感清新怡人；接著是香蒜辣椒大蝦，大頭蝦肉質結實爽口，讓人垂涎三尺。重頭戲是手磨黑胡椒蟹，以經典胡椒蟹做法烹飪，配上黑胡椒，香濃惹味。最後以椰香焦糖燉蛋作結，嫩滑鮮香而不膩。

情人節餐廳2024｜Ozone酒吧

地址：香港麗思卡爾頓酒店118樓Ozone酒吧

價錢：三道菜晚餐HK$1,198；五道菜晚餐HK$1,588 (另設加一)

供應日期：2024年5月3日至19日（於星期三至星期日供應）

供應時間：晚上6時30分至10時



情人節餐廳2024｜4. La Paloma x ICHU 四手聯乘

吃厭了西餐、日餐？不如試試新口味，體會活力滿滿的西班牙風味。La Paloma 十分有心思，自3月起每隔半個多月，餐廳就會與不同業界頂尖烹飪大師進行Hot Wednesday 四手聯乘，將西班牙交織不同料理，打造出引人入勝的菜式。來到Hot Wednesday聯乘的第二彈，La Paloma 與 ICHU 將西班牙風味與日系風情交織，令人食欲大增！

情人節餐廳2024｜La Paloma

地址：西營盤皇后大道西189號西浦1樓

價錢：每位HK$488

供應日期：2024年5月8日至6月12日

供應時間：中午12時至下午4時、晚上6時至凌晨12時



情人節餐廳2024｜5. Her Thai Market 米芝蓮新派泰菜

想品賞到正宗泰國口味，其實近在香港亦能體會到！Here Thai Market 標榜「正宗泰國在地口味餐廳」，由兩位知名泰菜名廚文偉賢師傅以及 Chef Ton 主理，結合多款傳統與新意的泰菜中菜。另外，餐廳更供應泰國老字號茶店 Lung Ngen Coffee 的知名奶茶咖啡，真正泰滋味！

情人節餐廳2024｜5. Her Thai Market 米芝蓮新派泰菜

地址：沙田正街 18-19 號新城市廣場 3 期 2 樓 A216 號舖



情人節餐廳2024｜6. 海岸扒房Sunset Grill 「全新單點菜單及週末早午餐」

位於東涌，鄰近機場、港灣的海岸扒房，除了景色怡人，餐廳亦打造出全新菜單，令整個週末休閒時光更有雅致。

海岸扒房全新早午餐中，除了可享用無限供應的前菜和精緻美食，包括西伯利亞魚子醬配薄餅、鵝肝醬伴李子等，另外更有豐富的甜品選擇。

官網網店選購週末早午餐，更享有限定七折優惠！（品牌提供）

情人節餐廳2024｜海岸扒房 Sunset Grill

地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店19樓海岸扒房 Sunset Grill

價錢：週六早午餐 每位HK$668；週日早午餐每位HK$848



情人節餐廳2024｜7. Pici 「尋覓芝味 2.0」

喜愛芝士的話有福了！以意大利手工意粉著名的Pici ，更準備了一場回味無窮的芝士盛宴。5月推出限時菜單，由前菜、主菜到結尾的甜點，每道菜均以意大利傳統濃香芝士為題；打造出香濃柔滑、同時富層次的味道。

情人節餐廳2024｜ Pici 「尋覓芝味 2.0」（品牌提供）

情人節餐廳2024｜Pici 「尋覓芝味 2.0」

地址：所有 Pici 分店

供應日期：2024年5 月1日至5月31日



情人節餐廳2024｜8. Juno 「四道菜週末早午餐菜單」

週末想要好好休息，享用一個慵懶的早午餐就最好不過。以柔和橄欖綠色及粉色系裝備的 Juno，採光明亮，一整個舒適愜意的用餐氛圍。

餐廳更推出「四道菜週末早午餐菜單」，菜單可供自選兩款前菜、主菜及甜品，完美展現意大利及地中海料理的傲人特色。此外，賓客更可另加每位港幣198元享用90分鐘無限暢飲指定葡萄酒、雞尾酒和啤酒，盡情享受愉快悠閒的週末假期。

情人節餐廳2024｜Juno

地址：香港上環永樂街88號地下

價錢：每位HK$308

供應時間：星期六及日 上午11時30分至下午4時30分



情人節餐廳2024｜9. 華 CVIEW「⼤千宴」

餐飲並不單純為了展示廚藝與食材，更可以從中表達藝術，將美饌、美景與藝術三者融合。榮獲2023年VOGUE⽣活設計⼤獎的「最佳餐廳室內設計獎」的 華 CVIEW，更是本港少有座擁270度海景的中餐館，餐館更將潑墨山⽔⼤師張⼤千先⽣，六⼗多年前的「家宴」以嶄新形式：「⼤千宴」重現大家眼前。除了能夠品嘗得到「⼤千宴」外，更能夠親身⼀睹張⼤千先⽣作品的真跡，視覺與味覺的雙重享受。

情人節餐廳2024｜華 CVIEW⼤千宴

地址：尖沙咀西九⽂化區博物館道38號M+16樓

價錢：每位HK$ 1,880（另加⼀服務費及茶芥）

供應時間：星期⼀至星期⽇午餐 11:30 am - 3:00 pm；晚餐 6:00 pm - 10:00 pm



情人節餐廳2024｜10. Uoharu魚治 「廚師推介限定餐目」

一提到居酒屋，不少人都會聯想起位置焗束的小店。來自東京的 Uoharu魚治 ，作為新派居酒屋，以最純粹及基本的手法烹調，加上當造食材，打造出特色春夏菜單，而店舖有兩大分店，兩間分店各有不同的限定菜單，令大家每次到訪的體驗都更有特色。

每晚餐廳都會舉辦一場令人驚艷的藁燒表演！（FB＠Uoharu魚治）

情人節餐廳2024｜Uoharu魚治

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場LG1樓001號舖

