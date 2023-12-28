情人節Staycation 2024︱10大浪漫打卡酒店推薦！海景、高CP餐廳

【情人節好去處2024/情人節staycation】情人節將至，相信深愛著另一半的你，必定會為對方安排好一連串活動行程，讓她甜蜜地過一個情人節！《01女生》為你出謀獻策，率先介紹以下情人節酒店Staycation住宿推介，當中包括熱門打卡酒店，如The Ritz-Carlton、Rosewood、美利酒店等，立即Bookmarked和愛侶享受浪漫難忘的獨處時光！



情人節酒店Staycation 2024｜香港麗思卡爾頓酒店The Ritz-Carlton

The Ritz-Carlton一直本港熱門打卡酒店之一，位於圓方購物中心頂層，商場擁有高檔奢華時尚品牌、中西餐飲場所、電影院等，而且交通便利。酒店所有客房和套房均享有天際線的壯麗景色，可以眺望城市景、海港或維多利亞港景觀。酒店六間餐飲場所提供米芝蓮星級餐飲體驗，包括天龍軒的正宗中餐、Tosca 的創新意式精緻美食、Cafe 103 的自助午餐和晚餐、自助早餐、招牌下午茶、酒廊和酒吧的晚間雞尾酒、DJ 派對以及位於 118 樓 Ozone 的小吃。

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情人節酒店Staycation 2024｜香港麗思卡爾頓酒店The Ritz-Carlton



酒店地址：九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場



情人節酒店Staycation 2024｜香港瑰麗酒店Rosewood Hong Kong

擁有大理石浴室的Rosewood，向來是女生們夢寐以求的酒店Staycation之選。酒店坐落於尖沙咀梳士巴利道，可以飽覽維多利亞港景色。除了豪華住宿之外，大家更可享用每日雙人早餐、酒店餐廳和酒吧的餐飲體驗及Asaya康體療程等。另外，男士亦可以訂購Blooms & Blossoms花籃和Butterfly Patisserie的特色蛋糕，為她送上驚喜！

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情人節酒店Staycation 2024｜香港瑰麗酒店Rosewood Hong Kong



酒店地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18號



情人節酒店Staycation 2024｜香港W酒店W Hong Kong

香港W酒店獲評選為「全球十大最時尚酒店」之一，擁有設計時尚的豪華客房和套房、娛樂設施、屢獲殊榮的BlissSpa等。另設有星宴中菜廳、KITCHEN、WOOBAR酒吧或76樓池畔酒吧WET DECK，可以一邊飽覽海景，一邊享受美食。

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情人節酒店Staycation 2024｜香港W酒店W Hong Kong



酒店地址：尖沙咀柯士甸道西1號



情人節酒店Staycation 2024｜香港麗晶酒店Regent Hong Kong

經歷全面改造後載譽歸來，全新環境雄偉靜謐，讓大家能在其建築設計之中沉靜放鬆，肆意享受調和無縫的晶喜時光。當中的497間客房及套房均配備了以私人秘境為藍本而設的悠享綠洲浴室。酒店亦設有豐富多元的經典餐飲饗宴，包括麗晶軒（前身為欣圖軒）、港畔餐廳、The Steak House、Nobu、大堂酒廊等，十分適合和情人度過一個微醺之夜。

情人節酒店Staycation 2024｜香港麗晶酒店Regent Hong Kong



酒店地址：尖沙咀梳士巴厘道18號



情人節酒店Staycation 2024｜香港文華東方酒店 Mandarin Oriental

香港文華東方酒店結合現代奢華與東方傳統的經典，酒店客房和套房空間寬敞，部份房間浴室更設有橢圓形浴缸旁配落地玻璃，可以一邊享受浸浴，一邊飽覽維港海景。酒店內設有9間風格迥異的餐廳和酒吧，包括兩間米芝蓮星級餐廳和行政酒廊，可提供奢華體驗。此外，酒店內還設有充滿上海風情的水療中心，為大家帶來賓至如歸的真摯體驗。

情人節酒店Staycation 2024｜香港文華東方酒店 Mandarin Oriental



酒店地址：香港中環干諾道中5號



情人節酒店Staycation 2024｜香港半島酒店 The Peninsula Hong Kong

半島酒店向來都給人高貴復古感覺，和愛人一同入住豪華海景套房，享用二人份早餐，共度一個充滿奢華感的情人節絕不失禮！酒店附近亦有K11 MUSEA、海港城等購物好去處，前往揀選情人節禮物亦十分方便！

情人節酒店Staycation 2024｜香港半島酒店 The Peninsula Hong Kong



酒店地址：九龍尖沙咀梳士巴利道22號



情人節酒店Staycation 2024｜香港美利酒店The Murray, Hong Kong, a Niccolo Hotel

美利酒店Garden Lounge的下午茶，一直都是女生們和閨蜜約會打卡必去地方。今個情人節，男士們可先預約雙人下午茶，再安排另一半入住，而晚上更可以在酒店餐廳如Popinjays、The Tai Pan等和她共晉晚餐，簡直浪漫滿瀉！

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情人節酒店Staycation 2024｜香港美利酒店 The Murray, Hong Kong, a Niccolo Hotel



酒店地址：中環紅棉路22號



情人節酒店Staycation 2024｜香港迪士尼樂園酒店Hong Kong Disneyland Hotel

想暫時遠離繁囂，去迪士尼酒店staycation兼入園暢遊，絕對是個好選擇。 入住迪士尼主題酒店，更有機會與迪士尼朋友見面自拍，亦可參與多項酒店康樂活動、手工藝製作班等，盡情放鬆身心，晚餐時段提供客房送餐及餐廳外賣服務，十分方便。

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情人節酒店Staycation 2024｜香港迪士尼樂園酒店Hong Kong Disneyland Hotel



酒店地址：迪士尼樂園度假區



情人節酒店Staycation 2024｜香港愉景灣酒店Auberge Discovery Bay Hong Kong

酒店享有獨特的地理優勢，坐擁藍天碧海、青巒翠谷，讓大家可以置身於大自然。鄰近多個旅遊景點如香港迪士尼樂園、昂坪360纜車、天壇大佛等。海玥餐廳全日供應餐膳美食，亦可以選擇在海玥台露天雅座，一邊享受美景，一邊享用雞尾酒和多款小吃。

情人節酒店Staycation 2024｜香港愉景灣酒店Auberge Discovery Bay Hong Kong



酒店地址：大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號



情人節酒店Staycation 2024｜WM酒店

想安靜地享受二人時光，WM酒店亦是一個好推介。酒店客房提供遼闊海景和寬敞露台，當中更包括特式房型，擁有私人花園及私人天台可供選擇。酒店亦有提供酒店求婚住宿計劃，包括浪漫求婚佈置、玫瑰花束、免費雙人早餐及免費泊車等。今個情人節想準備求婚驚喜的你，不妨好好計劃一下！

情人節酒店Staycation 2024｜WM酒店



酒店地址：西貢惠民路28號

