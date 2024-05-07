母親節餐廳2024｜打卡高質推薦：中式點心/酒店早午餐/海鮮自助餐

母親節餐廳｜在母親節這個大日子，絕對要好好慰勞辛苦了一整年的媽媽，除了準備禮物或鮮花外，請她吃一頓豐富的大餐，都是不能少的！這次《01女生》為大家集合了多間酒店餐飲及高質餐廳，無論是中菜、西餐、日料、意大利菜等都有，滿足不同媽媽的口味，一起過一個溫馨的母親節！



母親節餐廳推薦1. 香港置地文華東方酒店 法式酒館SOMM推出SOMMkind of Special Brunch

香港置地文華東方酒店的法式酒館SOMM，將於母親節週末推出SOMMkind of Special Brunch，包括了琳琅滿目的分享前菜、主菜及甜點選項，以及配搭90分鐘無限暢飲NV Charles Heidsieck Brut香檳、侍酒師精選清酒及紅白酒，時令雞尾酒及新鮮果汁。此外，餐廳更特意準備了小童菜譜（HK$598+/位），讓大人、小朋友都能享用一同享用美味佳餚，留下美好回憶。

母親節餐廳推薦1. 香港置地文華東方酒店 法式酒館SOMM推出SOMMkind of Special Brunch（品牌提供）

香港置地文華東方酒店 法式酒館SOMM推出SOMMkind of Special Brunch詳情：

日期：2024年5月11日至12日

地址：中環皇后大道中15號

價錢：成人港幣1,098+/每位；兒童港幣598+/每位



母親節餐廳推薦2. 柏寧酒店 PLAYT 母親節豪華海鮮宴自助餐

鮮甜美味的海鮮，總讓人無法抗拒，今個母親節不妨帶媽媽感用一頓海鮮自助餐！柏寧酒店獲獎無數的人氣自助餐廳PLAYT，今年推出了母親節豪華海鮮宴自助餐，由酒店餐廳主廚陳建聰師傅精心炮製琳瑯滿目美食，包括：烤阿拉斯加蟹腳配蒜香牛油、辣椒番茄醬白酒炒老虎蝦、檸檬香檳煮馬尼拉蜆等特色海鮮料理等。此外甜品專區亦加入多款全新美顏之選，像是意式椰子雪燕雪糕、杞子桂花啫喱及桂圓桃膠糖水﹐美味又養顏。

於5月11日至12日（母親節周末），餐廳更精心炮製母親節限定菜式，運用養顏滋補的珍貴食材來滋潤和慰勞每一位媽媽，包括：杏汁燉蛋白燕窩、花膠瑤柱螺頭燉竹絲雞湯和花寸菇禿參扒原隻鮑魚。

母親節餐廳推薦2. 柏寧酒店 PLAYT 母親節豪華海鮮宴自助餐（品牌提供）

柏寧酒店 PLAYT 母親節豪華海鮮宴自助餐 詳情：

日期：2024年4月26日至5月19日

時間：晚上6時半至晚上9時半

價錢：

星期一至星期四

成人港幣758元；兒童港幣488元（3-11歲）

星期五至星期日及公眾假期前夕

成人港幣798元；兒童港幣528元（3-11歲）



母親節餐廳推薦3. 香港維港凱悅尚萃酒店 The Farmhouse咖啡廳聯乘FARMACY Beauty下午茶

香港維港凱悅尚萃酒店的The Farmhouse咖啡廳，聯乘FARMACY Beauty推出全新下午茶，以蜂蜜、洋甘菊和無花果等品牌皇牌成分融入各種鹹甜美食。下午茶菜單亮點推薦，包括布里芝士牛角包配松露醬及無花果、巴馬火腿吐司配無花果醬及布拉塔芝士、蜜糖薄荷球配蜜糖慕斯及酥皮、檸檬接骨木花蛋糕、無花果蜜糖鬆餅、以及無限供應的即製蜜糖窩夫配無花果及洋甘菊忌廉等，與媽媽度過一個甜蜜母親節！

此外，每份下午茶套餐更會獲贈「Bee Your Skin！蜂蜜基礎護膚套裝」以及FARMACY Beauty八五折優惠券，非常豐富！

母親節餐廳推薦3. 香港維港凱悅尚萃酒店 The Farmhouse咖啡廳聯乘FARMACY Beauty下午茶（品牌提供）

香港維港凱悅尚萃酒店 The Farmhouse x FARMACY Beauty下午茶詳情：

日期：2024年5月11日至7月1日

時間：下午3時半至下午5時半

地址：北角北角邨里1號

價錢：$688起/兩位



母親節餐廳推薦4. 香港W酒店 WOOBAR「春韻茶語」母親節限定版下午茶

香港W酒店的WOOBAR特意推出了「春韻茶語」母親節限定版下午茶，套餐包括了多款打卡造型小食，讓大家可以給媽媽一個甜入心的母親節！此外，酒店的行政糕點總廚顏健邦師傅更特別為母親節呈獻玫瑰造型的椰汁燕窩燉蛋白，是以新鮮椰汁混合燕窩，再將蛋白煮至綿軟的燉蛋狀態，甜品口感極為柔滑，而且具有養顏功效，最適合與著媽媽一同享用！

母親節餐廳推薦4. 香港W酒店 WOOBAR「春韻茶語」母親節限定版下午茶（品牌提供）

香港W酒店 WOOBAR「春韻茶語」母親節限定版下午茶詳情：

日期：2024年5月11日至12日

時間：下午3時至下午6時

地址：香港西九龍柯士甸道西1號天璽

價錢：港幣$828+10%/兩位



母親節餐廳推薦5. Shiro白鮨 母親節晚餐

日本人氣料理Shiro白鮨，於5月10日至12日母親節週末期間將呈獻五道菜母親節晚餐，讓大家可以帶著媽媽嚐盡日本創新美食，當中包括蘆筍紫蘇帶子天婦羅配柚子辣椒味噌、烤牛柳鵝肝配味醂牛油照燒醬，以及注入日式風味的經典意大利甜品——柚子蕨餅意式奶凍配黃豆粉忌廉，每一道都是不容錯過的日本美食。

母親節餐廳推薦5. Shiro白鮨 母親節晚餐（品牌提供）

Shiro白鮨 母親節晚餐詳情：

日期：2024年5月11日至12日

地址：金鐘太古廣場L1樓132號舖

價錢：港幣688元/每位



母親節餐廳推薦6. Cantina呈獻母親節限定意大利菜式

香港的人氣意大利菜餐廳Cantina，特意為母親節推出了一頓豐盛的節日限定菜式，讓大家藉此向媽媽表達真摯的愛。套餐選擇琳瑯滿目，當中包括傳統意大利前菜、意粉及意大利飯和主菜等，款式任君配搭。而且於5月11日至12日期間，客人更可品嚐特色西班牙黑毛豬肩柳配香辣番茄醬及意大利雲吞配焗番茄、青豆、水牛芝士忌廉及豬面頰肉脆，甜品則以白朱古力及蜜桃配搭焦糖杏仁，將以一系列意大利酒館家常菜讓大家感受到意式的溫馨愛意。

母親節餐廳推薦6. Cantina呈獻母親節限定意大利菜式（品牌提供）

Cantina 母親節限定意大利菜式詳情：

日期：2024年5月11日至12日

地址：中環荷李活道10號大館1座1樓

價錢：港幣428元起/每位



母親節餐廳推薦7. 胡同呈獻六道菜母親節晚餐

假如媽媽是喜歡中式點心的話，不妨帶她到胡同享用母親節晚餐，餐廳位置是可一邊欣賞壯麗的維港景色，一邊品嚐香辣惹味的特色菜餚。而胡同的六道菜母親節晚餐包括了多款招牌點心，以及紅燒和牛面額及龍蝦湯西班牙紅蝦脆米泡飯等豐盛主菜，而甜品則有香濃幼滑的蛋白杏仁茶配蓮花酥，最適合與家人一起享用！

母親節餐廳推薦7. 胡同呈獻六道菜母親節晚餐（品牌提供）

胡同六道菜母親節晚餐詳情：

日期：2024年5月11日至12日

地址：尖沙咀中間道15號H Zentre 18樓

價錢：四人定價港幣3,980元

