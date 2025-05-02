母親節花束2025｜送花前必讀：康乃馨、玫瑰花束以外的高質之選！

【母親節花束2025/母親節禮物】母親節的步伐漸近，今年的母親節將在5月11日！媽媽平日對我們無微不至，當然不能缺乏犒賞、表揚她，讓她成為一天的女王。要給予媽媽尊貴級的享受，當然要準備好佳餚美點、寵媽慶祝活動，另外甜入心的蛋糕、花束亦不少得；這樣才能讓媽媽渡過一個難忘的母親節。



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一提到母親節花束，不少人都會想起經典的康乃馨、玫瑰花束，但其實除了現金折現，將現金摺成花束「任你花」外，其實仍有不少高質花籃、禮盒選擇，讓你入手最貼心的花予媽媽！

母親節花束2025：1. Sakurasou Floral 櫻花盆栽

HK$98 寵愛媽媽

普遍媽媽都對於種植有興趣，在家種花不一定要大花園才能做到，小蝸居亦能種出新意。這款櫻花盆栽，比起壽命短的花束更具意義，十分簡單只需靜待濕潤發芽後，就可以享受種植樂趣及美化家居環境。

母親節花束2025：Sakurasou Floral 櫻花盆栽（01mall）

母親節花束2025：2. BLOOMS & BLOSSOMS「Enchanted Heart」HK$2,200

想要送予非凡的花束，特式花束絕對能夠滿足到她！BLOOMS & BLOSSOMS 以永生玫瑰堆砌成立體心形，並配以一個透明箱，整體高雅又有心思；不論打卡或存放作家居擺設亦相當美觀！

母親節花束2025：BLOOMS & BLOSSOMS「Enchanted Heart」HK$2,200（BLOOMS & BLOSSOMS）

母親節花束2025：3. agnès b. CAFÉ & FLEURISTE Sophie HK$1,480

想要一款另類的插花、花束，agnès b.以紫色為主調，打造出獨特的懸掛式花盒；不論原盒收藏或作為空間擺設都相當吸睛！

母親節花束2025：agnès b. CAFÉ & FLEURISTE Sophie HK$1,480（agnès b.）

母親節花束2025：4. LOG-ON GLOBALARROW Flower Musubi RG Tsumugi HK$228

送花除了一大束花束外，新式的花束亦可以考慮日本風格，小巧精緻的日式注連繩（日式草環）。注連繩由中國傳到日本的繩結，以乾燥的稻草編織成為麻花形狀，主要在新年、新春等時間掛上，民間寓意祝福、好運與吉祥。

母親節花束2025：LOG-ON GLOBALARROW Flower Musubi RG Tsumugi HK$228（LOG-ON）

母親節花束2025：5. LEGO The Botanical Collection 蘭花

蘭花可謂送禮萬用之選，象徵著高雅情深，亦有愛護、活力、生子等祝福含義。而這款逼真的蘭花拼砌項目，每個細節都源自真實蘭花，能夠完美活現千嬌百媚的造型，亦可以自主設計個人創作；令花朵不再單一。