母親節首飾推薦｜向媽媽送上感謝愛意！LV、MIKIMOTO等時尚易搭款

母親節首飾推薦|母親節將至,為感激母親過去含辛茹苦的照顧,不少人都會送上珠寶首飾表達謝意,並顯示對方在自己心中的珍貴。如果未想到送甚麼款式,以下整理最新的母親節珠寶推薦,不僅設計獨特和時尚,而且容易作日常的襯搭。



由2015年誕生的Color Blossom高級珠寶系列,以經典Monogram花卉圖案為主要設計,加入繽紛絢麗效果,如這款頸鏈便以淡粉紅色貝母襯搭圓花,締造優雅和瑰麗的層次魅力。

母親節首飾推薦|Louis Vuitton Color Blossom Sun Pendant in Pink Mother of Pearl and Pink Gold (品牌提供)