母親節首飾推薦｜向媽媽送上感謝愛意！LV、MIKIMOTO等時尚易搭款

母親節首飾推薦｜母親節將至，為感激母親過去含辛茹苦的照顧，不少人都會送上珠寶首飾表達謝意，並顯示對方在自己心中的珍貴。如果未想到送甚麼款式，以下整理最新的母親節珠寶推薦，不僅設計獨特和時尚，而且容易作日常的襯搭。



母親節首飾推薦1. Louis Vuitton Color Blossom Sun Pendant in Pink Mother of Pearl and Pink Gold

由2015年誕生的Color Blossom高級珠寶系列，以經典Monogram花卉圖案為主要設計，加入繽紛絢麗效果，如這款頸鏈便以淡粉紅色貝母襯搭圓花，締造優雅和瑰麗的層次魅力。

母親節首飾推薦｜Louis Vuitton Color Blossom Sun Pendant in Pink Mother of Pearl and Pink Gold (品牌提供)

母親節首飾推薦2. MIKIMOTO Cherry Blossom 18K 粉紅金戒指配以白南洋珍珠及鑽石 HK$56,600

迎合浪漫的櫻花季，特別打造Cherry Blossom系列。手鏈運用18K粉紅金製作成精緻的櫻花圖案，並鑲嵌鑽石作點綴。配搭永恆典雅的珍珠，營造出浪漫迷人的氛圍。

母親節首飾推薦｜MIKIMOTO Cherry Blossom 18K 粉紅金戒指配以白南洋珍珠及鑽石 (品牌提供)

母親節首飾推薦3. John Hardy Spear Silver Diamond Pave (0.16ct) Bypass Flex Cuff Black Rhodium HK$12,830

採用標誌性4毫米編織鏈條設計，配以手工雕刻圖案，造型纖細低調，卻能突顯個人風格。手鏈設計簡約，可以疊戴穿搭，展現出個人風格。

母親節首飾推薦｜John Hardy Spear Silver Diamond Pave (0.16ct) Bypass Flex Cuff Black Rhodium (品牌提供)

母親節首飾推薦4. DAMIANI 玫瑰金紅玉髓鑽石頸鏈 HK$23,300起

向20世紀初的黃金歲月致敬，Belle Époque系列耳環以心形為核心，象徵生命力和色彩。運用黃金打造，配搭紅玉髓，旁邊圍繞鑽石點綴，展元現代華麗風采，亦適合疊戴顯個性。

母親節首飾推薦｜DAMIANI 玫瑰金紅玉髓鑽石頸鏈 (品牌提供)

母親節首飾推薦5. Hearts On Fire INSIDE/OUT Diamond Flip Ear Cuff HK$13,800

經典而簡約的設計，以摺疊屈曲的線條，營造出變化和層次，綴以閃爍璀燦的鑽石，締造含蓄而深刻的感覺。耳夾可以扣在耳骨的位置，配搭其他款式，締造個人特色和風格。