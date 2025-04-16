母親節禮物推薦2025｜$340起實用窩心禮物攻略：護理好物,奢華SPA

【母親節禮物推薦2025/母親節禮物】不知不覺已經來到初夏，母親節的步伐漸近，今年的母親節將在5月11日（星期日）。想要好好感激媽媽，不能單靠說話表達愛意，當然需要行動盡顯心意與誠意！無論你想為媽媽送上奢華犒賞、護理好物、實用家電或時尚潮物，以下都為你集結好多個母親節禮物推薦，好讓大家精確入手好物！



母親節禮物推薦2025｜奢華犒賞

母親節禮物推薦2025｜一站式渡假！酒店SPA、水療按摩

生活忙碌，工作OT，加上沒有太多時間運動，很容易造成不良坐姿、痛症等問題，想解決疲倦、舒解痛感，不妨在舒適的環境中體驗按摩與護理結合，一站式完成寵愛與保養。由4月22日起，以獨家推廣碼更可享額外95折，十分適合寵愛自己與母親！

香港SPA推薦｜20大必試渡假式酒店按摩：水療按摩+美容、海景打卡

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母親節禮物推薦2025｜特色打卡按摩／SPA

近年開設了不少特色按摩店，不但為女生們提供了高質素的按摩療程，店內的裝修設計更別具一格，能讓客人盡情打卡，部分更結合了咖啡店，好讓客人完成按摩療程後，能夠享用一些輕食，度過悠閒放鬆的一天！最適合約上閨密或家人一起享用，放鬆緊張的身心。

香港SPA推介｜16大打卡按摩店！必試排毒足浴桶、泰式草球按摩

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母親節禮物推薦2025｜護理好物

母親節禮物推薦2025｜PRADA AUGMENTED SKIN THE EYE CREAM 眼霜 20mL HK$2,000

想送上奢華而實用之選，入手奢侈品牌的護膚品，不用擔心場所所限，大氣之餘又能每日使用。這款PRADA 今年新加入護膚行列之作，當中以專研成份與南非醉茄技術，能夠激發膠原蛋白生成，只需8星期即有效改善老化問題。

瓶蓋設計亦兼顧品牌標誌與實用性，巧妙地將把冰感磁吸按摩器融合其中，展現Prada 標誌性的三角形同時精準貼合眼眶，可以作為按摩之用。

母親節禮物推薦2025｜Aesop 昇華滋養夜晚面膜 60mL HK$1,000

眾多護膚品中，送上面膜相信會是個最不錯之選，任何年齡都能夠使用到，而且不挑膚質。Aesop這款昇華滋養夜晚面膜，質地輕盈但滋養效果極佳，當中蘊含維他命 B、C、E、F等成份，能夠持續地為肌膚補充水分，無論是厚敷為過夜面膜或急救好物，薄敷成夜間修護都可以。

母親節禮物推薦2025｜Aesop 昇華滋養夜晚面膜 60mL HK$1,000（品牌提供）

母親節禮物推薦2025｜BMF 醫學級「Fotona激光緊緻療程」HK$688起

到了成熟肌齡，單靠塗搽式護理未必能夠針對皮膚需要，想要從根源解決皮膚問題，非侵入性的醫學級療程或許能夠助你所需。這款「Fotona激光緊緻療程」中利用1,064nm及2,940mn雙波長激光，搭配四種專利技術與YAG鉺激光，能夠從內到外刺激膠原蛋白增生，強效修復皮膚瑕疵及老化跡象，全方位提升皮膚的緊緻度，重塑年輕輪廓。

母親節禮物推薦2025｜BMF 醫學級「Fotona激光緊緻療程」HK$688起（品牌提供）

母親節禮物推薦2025｜美妝時尚

母親節禮物推薦2025｜Diptyque 室內擴香擺件 2L HK$3,700

如果你的母親有著充滿儀式感的內心，為她送上精緻的家居擺件就錯不了。Diptyque推出三種大小的室內擴香擺件，其中2L的容量十分方便，不用經常補充。今次更將品牌經典的橢圓形標籤，以徽章形式重新雕刻於玻璃瓶身上，加上簡潔的燭杯線條，充滿細節感，為家居增添儀式感！

母親節禮物推薦2025｜Diptyque 室內擴香擺件 2L HK$3,700（品牌提供）

母親節禮物推薦2025｜Hourglass Vanish Airbrush Concealer HK$340

只要用上高遮蓋能力同時輕薄的妝品，就能打造流行的極簡妝容。Hourglass今次為皇牌Vanish Airbrush Concealer，加入9種新色調以及微球型粉末配方，一次過做到防水、遮蓋，同時填補毛孔、細紋及皺紋，令肌膚更顯光滑。