SOGOThankfulWeek2025｜母親節禮物之選 $490起入手護膚/美妝套裝

【SOGO崇光感謝祭2025／崇光銅鑼灣店/崇光啟德店】一年兩度的崇光感謝祭（SOGO Thankful Weeks）正式開始了！今次的崇光感謝祭由4月25日至5月25日，為期一整個月，銅鑼灣店與啟德新店都會參與其中。今年除了是崇光40周年，當中更橫跨了母親節，各大品牌都有推出相應優惠與套裝，優惠絕對不容錯過，大家不妨參考以下攻略，入手寵愛自己或母親的好物！



SOGO Thankful Weeks 2025｜SK-II極緻光蘊緻白精華套裝 HK$1,880

來到春夏時份，美白絕對是護理必不可少的一環，這份價值HK$3,240的SK-II極緻光蘊緻白精華套裝，含有SK-II全新改革後的小燈泡精華與科研緻白深層修護面膜，可以說是照顧了一整個夏天的需要。

雙重強大的PITERA™力量，配合更為輕薄、好吸收的質地，無論是醫美後或敏感肌都可以放心使用，保持年輕肌膚同時從肌底層提亮、減黃及改善暗沉。

SOGO Thankful Weeks 2025｜PRADA Augmented Skin眼霜套裝 HK$2,000

不想被肌膚出賣年齡的話，平日就絕對不能節省雙眼抗老的環節！PRADA這款價值HK$2,750的眼霜套裝，內含正裝與補充裝，當中的Augmented Skin眼霜更是品牌首款主導式360度眼周護理產品，以專研氨基酸配合南非醉茄技術，只需8星期即能夠改善皺紋、提升眼周緊緻度。

SOGO Thankful Weeks 2025｜PRADA Augmented Skin眼霜套裝 HK$2,000（價值HK$2,750）（品牌提供）

SOGO Thankful Weeks 2025｜ORLANE皇牌B21抗齡全效面霜套裝 HK$1,690

不論任何年齡，抗老保濕都是必備的謢理重點。超過70多年歷史的法國抗齡專家ORLANE，相信能夠幫助大家對抗衰老、擊退歲月痕跡。

這款崇光網店發售的抗齡全效面霜套裝，總值超過二千元！內含皇牌B21面霜正裝與三件旅行裝，面霜中蘊含兩大獨有專利成分：「重設肌齡複合物®」及「淡鳶尾花幹細胞」，能夠針對基因染色體末端端粒，延長細胞周期，收緊皮膚深層組織並促進膠原蛋白及彈性纖維再生。

SOGO Thankful Weeks 2025｜ORLANE皇牌B21抗齡全效面霜套裝 HK$1,690（價值HK$2,769）（品牌提供）

SOGO Thankful Weeks 2025｜Caudalie 皇后水養膚緊緻套裝 HK$790

如果追求天然護膚的話，入手貫徹Clean Beauty的Caudalie會是個好選擇，特別對於敏感肌而言更是無負擔感。品牌大受歡迎的皇牌成員Elixir葡萄籽活性爽膚水，又被美稱為「皇后水」，「皇后水」除了可以作保濕噴霧之用，亦可以兼備化妝水與定妝噴霧。

這款崇光銅鑼灣店限時及限定的皇后水套裝，不需一千元即能享用兩支正裝皇后水與一系列旅行裝產品，相當化算！

SOGO Thankful Weeks 2025｜Caudalie 皇后水養膚緊緻套裝 HK$790（價值HK$1,540）（品牌提供）

SOGO Thankful Weeks 2025｜ LANEIGE 膠原彈滑嫩肌精華2件套裝 HK$720

想對抗衰老，補充膠原蛋白可以說是必做之事！LANEIGE今個感謝祭，聯乘本地藝術家Samantha Cheung，以「Love Sparks Wonders」為主題，推出一系列限量精品。這款膠原彈滑嫩肌精華，更能買2享6件，當中蘊含24,000顆彈滑嫩肌凝珠混合胜肽精華水，並加入專利牡丹及膠原蛋白複合物，有助實現彈滑年輕肌。

SOGO Thankful Weeks 2025｜ LANEIGE 膠原彈滑嫩肌精華2件套裝 HK$720 （價值HK$1,175）（品牌提供）

SOGO Thankful Weeks 2025｜ALBION持久底妝套裝 HK$1,280

近年興起極簡妝容，無論是護膚或化妝步驟都主張簡化，如果大家對底妝要求並不重的話，不妨以有色防曬配合蜜粉作為底妝！這款ALBION持久底妝套裝，內含多樣品牌皇牌產品：持久剔透防曬調色乳、極緻定妝蜜粉餅、健康化妝水等，一個套裝包辦了整個護膚與化妝程序。

SOGO Thankful Weeks 2025｜ALBION持久底妝套裝 HK$1,280（價值HK$1,610）（品牌提供）

SOGO Thankful Weeks 2025｜SUQQU 晶采眼彩胭脂亮肌底妝組 HK$920

鍾情日本品牌的話，應該對貴婦級品牌SUQQU並不陌生。如果仍未感受這個品牌的魅力的話，不妨乘著感謝祭的優惠入手！這款底妝組合，包含眼影、胭脂以及有色碎粉，而且能夠試用最新「抗糖化水柔配方」的AQUFONS水妍亮采產品，相當值得入手。

SOGO Thankful Weeks 2025｜SUQQU 晶采眼彩胭脂亮肌底妝組 HK$920（價值HK$1,357）（品牌提供）

SOGO Thankful Weeks 2025｜ Charlotte Tilbury PILLOW TALK夢幻柔光美妝 HK$805

想一邊化妝一邊感受好心情的話，入手一款具備顏值的化妝品就最好不過！深受眾多名人明星、美妝愛好者及化妝師熱捧的Charlotte Tilbury，最新推出的PILLOW TALK系列，粉色外型配上枕頭般的紋理，甜美又夢幻。

這套PILLOW TALK夢幻柔光美妝，集齊多樣品牌必買好物：全新夢幻柔光粉氣墊、夢幻豐感唇蜜、定妝噴霧以及MAGIC WATER CREAM魔法注水霜等。

SOGO Thankful Weeks 2025｜ Charlotte Tilbury PILLOW TALK夢幻柔光美妝 HK$805 (價值HK$1,124)

SOGO Thankful Weeks 2025｜JSM Beauty持久亮肌妝前氣墊套裝 HK$490

由韓國著名星級化妝師鄭瑄茉創辦的韓國頂級化妝品牌，這款持久亮肌妝前氣墊套裝於啟德店獨家發售！現只需半價即可入手包括近期備受「脆友」力推的持久遮瑕裸膚氣墊粉底、絲滑柔膚妝前底霜以及凝肌煥采體驗套裝等。