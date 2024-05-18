閨蜜打卡餐廳7間推薦！M+維港靚景新店/花卉下午茶/台港主題點心

閨蜜打卡餐廳推薦！在平日面對繁忙的工作後，每當放假，女生們自然想找一些寧靜而舒適的地方，與閨密一同享受美食和談心。這次《01女生》為大家精心挑選了以下7間打卡餐廳，不僅提供美味的菜餚，其中一些還能欣賞到維港的美景，絕對是拍照的好地方！無論是慶祝生日派對還是閨蜜聚會，這些餐廳都是理想之選。



閨蜜打卡餐廳推薦｜1. CVIEW華 270度海景中餐館 美饌、美景與藝術共治一爐

提到必去的維港靚景新餐廳，位於⾹港地標當代藝術博物館M+的CVIEW華中餐館便是其中之一！餐廳享有270度海景，一邊環抱180度維多利亞港的壯麗景色，另一邊則可以欣賞到大嶼山和青馬大橋的美景。加上優雅的中國唐宋美學為靈感，環境安靜而舒適，非常適合閨密聚會！在餐飲方面，CVIEW華最近推出了「大千宴」，靈感來自潑墨山水畫大師兼美食家張大千的親筆書寫菜單。廚師團隊根據張大千昔日所寫的菜式，經過數月的研究，重新演譯了一系列結合傳統與現代烹調手法的美饌，例如「六一絲」、「脆皮遼參」、「蟹肉花菇翅」及「雞油酒釀蒸白雪蹄筋」等，喜歡中菜的姊妹們必不可錯過。

閨蜜打卡餐廳推薦 | CVIEW華

地址：尖沙咀西九⽂化區博物館道38號M+16樓

電話：2880 5535



閨蜜打卡餐廳推薦｜2. 半島精品店與咖啡廳 「蓓蕾綻放」午後約定下午茶

隨著天氣回暖，與好友一同度過一個風光明媚的午後時光，選擇去半島精品店享用「蓓蕾綻放」午後約定下午茶，絕對是理想的選擇！這份下午茶提供多款手工鹹甜點，包括巴馬火腿忌廉芝士卷、蟹肉薄片麵包和煙熏三文魚青瓜三明治。除了著名的半島英式鬆餅搭配自家製果醬和濃郁的鮮忌廉外，還有雲尼拿忌廉梳乎厘紅桑子撻，非常適合兩人共享。

閨蜜打卡餐廳推薦 | 半島精品店與咖啡廳

地址：尖沙咀梳士巴利道22號半島酒店商場地庫7-9號舖

電話：2696 6972



閨蜜打卡餐廳推薦｜3. 臺北棧「台X港」式點心 首創和牛小籠包

新派台菜 Check In Taipei 臺北棧的每一家分店都有其獨特之處，例如位於元朗Yoho的店鋪，以台灣的海浪和山丘為設計元素。天花板上懸掛著兩組長達45米的紮染布，呈現漸變的海藍色和波浪形的修邊剪裁，令人感到十分舒緩，成為眾多女生熱議的打卡景點。

最近，元朗店推出了全日供應的「台X港」式點心，每一款點心都融合了台灣的醬汁和香港的經典點心，展現了創意和傳統之間的美味結合。推薦的款式包括「三杯汁燒賣皇」、「沙茶乾蒸牛肉球」、「酸辣湯手工餃」、「魯肉汁蛋餃」、「胡椒炒蘿蔔糕」和「香脆月亮蝦餅」，還有直接從台北老店「天母老劉」送來的胡椒餅。此外，平日午市時段點心餐牌享有9折優惠，下午茶時段則享有75折優惠，並附贈1壺現泡花茶。

閨蜜打卡餐廳推薦 | 臺北棧

地址：元朗形點I期G002號舖

電話：2606 6380



閨蜜打卡餐廳推薦｜4. 中環置地文華東方酒店 SOMM 甜控必食朱古力梳乎厘

喜歡甜品的女生絕對不能錯過中環置地文華東方酒店的法式酒館餐廳「SOMM」，在那裡品嚐被譽為全港最美味的「朱古力梳乎厘」！這款朱古力梳乎厘由曾在二星餐廳Amber擔任副主廚的大廚主理，質地蓬鬆柔軟，內部融合著熱辣辣的流心朱古力醬，絕對令人一試難忘！此外，SOMM最新推出的午餐也是值得一試的，你可以品嚐到外脆內軟的「海膽法式吐司」、特色的「牛肉叉燒」，還有清爽開胃的「日本志賀島蛤蜊湯」等美食。而且每人平均消費價位約在$400至$600之間，就中環地區來說，性價比相當高！

閨蜜打卡餐廳推薦 | 中環置地文華東方酒店 SOMM

地址：中環皇后大道中15號置地文華東方酒店7樓

電話：2132 0055



閨蜜打卡餐廳推薦｜5. 唯港薈The Market 阿拉斯加帝王蟹宴

唯港薈自助餐廳The Market向來出名食物多元化，迎合不同人飲食喜好，很適合三五知己聚餐！由即日起至6月30日期間，The Market推出「阿拉斯加帝王蟹宴」自助餐，廚師團隊以多國地道烹調手法，製作出多款以阿拉斯加帝王蟹入饌的不同國家風味的佳餚，如「新加坡辣椒醬炒阿拉斯加蟹腳」、「新加坡黑胡椒炒阿拉斯加蟹」、「即席鹽燒阿拉斯加蟹腳」及「阿拉斯加蟹湯米」等，海鮮愛好者必不可錯過！

閨蜜打卡餐廳推薦 | 唯港薈The Market

地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈2樓

電話：3400 1308



閨蜜打卡餐廳推薦｜6. 个園竹語 「鮑魚‧龍蝦‧蟹粉麵」下午茶套餐

个園竹語全新推出「鮑魚‧龍蝦‧蟹粉麵」下午茶套餐，以經典淮揚、上海美饌作引旨，迎來十三道風味，舌尖之上，五味紛陳！下午茶用料矜貴，可嘗鮑魚、龍蝦及蟹粉麵，搭配一系列精緻經典上海美點作陪襯，以鮮甜味美海洋風味一洗炎夏暑熱！

閨蜜打卡餐廳推薦 | 个園竹語

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓3202號舖

電話：2116 8328



閨蜜打卡餐廳推薦｜7. BHC Chicken銅鑼灣店開幕 COLLAR成員Day及Ivy至愛

不少女生也愛吃韓式炸雞，連女生組合COLLAR成員Day（許軼）及Ivy（蘇雅琳）也不例外！早前，韓國人氣炸雞連鎖店BHC Chicken銅鑼灣店隆重開幕，Day及Ivy便結伴來臨食炸雞及並分享食炸雞不肥心得！

在招牌菜式方面，新店可嚐到芝士炸雞、東方式炸雞、年糕串和芝士球，亦供應香港限定的東方式火辣炸雞、辣味芝士炸雞、 紅豆麻花等滋味菜餚，衝擊味蕾！BHC Chicken更會於是次開幕的新店首次推出品牌無骨炸雞，為顧客提供更多的選擇。

此外，由即日起至5月26日，顧客可於餐廳享受滋味炸雞並大玩BBURING主題夾扭蛋機，有機會獲得圓圓胖胖的BBURING獨家周邊商品及專屬優惠，共度趣味無窮的美妙時刻。

閨蜜打卡餐廳推薦 | BHC Chicken

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓3202號舖

電話：2116 8328

