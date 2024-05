法國五月好去處｜周末必到尖沙咀、港島！沉浸式花海體驗法式浪漫

法國五月好去處2024|每年的「法國五月」都會舉辦多項盛事,讓大家都能沉浸在法式藝術之中。而今年的展覽活動,亦將會陸續推出,以下整理各個在「法國五月」舉辦的展覽和活動,大家不妨趁周末或休息時間,遊覽各地打卡,感受一下法國的氛圍。



春夏總會想到浪漫花海,而在尖沙咀的1881,便特別設置繁花藝術裝置,並由日本知名光影創意公司NAKED, INC.,將近萬平方呎的空間,打造出8個展區,帶領大家進入花卉的五感享受。場內展示多個華麗的打卡位置,包括5米高NAKED BIG BOOK、光影投射的花朵、櫻花、蒲公英,以及萬花筒投影等,予人震撼和浪漫感覺。

而在NAKE BIG BOOK展區內,更可聞到Guerlain燦爛花綻淡香精,整個空間飄逸晚香玉、格拉斯千葉玫瑰、紫羅蘭和鳶尾花的柔和香調,締造出舒適和清新的療癒氛圍。

即時預訂 NAKED FLOWERS 花舞光影展香港站 ►►► 預訂網址

法國五月好去處2024|NAKED FLOWERS 花舞光影展香港站

日期:2024年4月27日至2024年10月27日

地址:尖沙咀廣東道2A號「1881」G17B號舖及地庫

費用:成人 (12歲或以上) HK$180;3-11歲小童、全日制學生、殘疾人士及65歲或以上長者 HK$150



若有去過ART CENTRAL的話,都會注意到西班牙藝術家Eva Armisén的畫作,在簡潔的人像描繪上,加入不同的幻想創作,感覺充滿夢幻和溫暖。這次其畫作將於海港城設展,記錄她日常生活中的平凡美好一刻,如路邊的小花與蝴蝶、熱騰祭的晚餐及寧靜下午等,感染大家都能察覺和反思生活中的小確幸。

其中最新畫作《A Flying Head》,以帝王斑蝶為主角,由於這品種每年都會由加拿大遷徙至墨西哥過冬,單程飛行達三千公里,期間更歷經數代交替。故Eva以此為靈感,透過繪畫帝王斑蝶,鼓勵正面對逆境中的人,都要保持堅毅意志,去克服各種困難和挑戰。

法國五月好去處2024|Eva Armisén「A Flying Head」藝術展

日期:2024年4月25日至2024年5月19日

地址:海港城美術館(海洋中心二階207號舖)

費用:免費入場



喜歡攝影的話,都會對日本攝影巨匠荒木經惟略有所聞。適逢荒木經惟84歲誕辰,特別於K11 MUSEA設展,展示其逾200幅經典之作,當中圍繞其90年代至最新2023年的菲林作品,以及近百張即影即有,多以「花」及「女性」為主,突顯出女性的嫵媚魅力。

法國五月好去處2024|荒木經惟「樂園‧花間」香港限定展

日期:2024年4月27日至2024年5月15日

地址:香港K11 MUSEA地下MUSE EDITION G31 CEMENT



定期展出藝術裝置的太古廣場,秉承THIS IS THE PLACE的品牌形象,特別打造出耀目的萬花筒稜鏡裝置。裡面備有沉浸式舞台,而隧道亦會以萬花筒方式,呈現出由AI生成的獨特圖案,不僅能夠打卡,而且揭示出今個春夏的流行的標誌性元素。此外,廣場內亦設AI互動遊戲,讓人能夠探索並創造出反映個人風格的獨特圖案。

法國五月好去處2024|THIS IS THE PLACE

日期:即日起至2024年5月26日

地址:太古廣場LG1 層Garden Court、三座外

費用:免費入場



法國五月好去處2024:金鐘 太古廣場 THIS IS THE PLACE (品牌提供)