法國五月好去處｜周末必到尖沙咀、港島！沉浸式花海體驗法式浪漫

法國五月好去處2024｜每年的「法國五月」都會舉辦多項盛事，讓大家都能沉浸在法式藝術之中。而今年的展覽活動，亦將會陸續推出，以下整理各個在「法國五月」舉辦的展覽和活動，大家不妨趁周末或休息時間，遊覽各地打卡，感受一下法國的氛圍。



法國五月好去處2024：尖沙咀 1881 NAKED FLOWERS 花舞光影展香港站

春夏總會想到浪漫花海，而在尖沙咀的1881，便特別設置繁花藝術裝置，並由日本知名光影創意公司NAKED, INC.，將近萬平方呎的空間，打造出8個展區，帶領大家進入花卉的五感享受。場內展示多個華麗的打卡位置，包括5米高NAKED BIG BOOK、光影投射的花朵、櫻花、蒲公英，以及萬花筒投影等，予人震撼和浪漫感覺。

而在NAKE BIG BOOK展區內，更可聞到Guerlain燦爛花綻淡香精，整個空間飄逸晚香玉、格拉斯千葉玫瑰、紫羅蘭和鳶尾花的柔和香調，締造出舒適和清新的療癒氛圍。

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法國五月好去處2024｜NAKED FLOWERS 花舞光影展香港站

日期：2024年4月27日至2024年10月27日

地址：尖沙咀廣東道2A號「1881」G17B號舖及地庫

費用：成人 (12歲或以上) HK$180；3-11歲小童、全日制學生、殘疾人士及65歲或以上長者 HK$150



法國五月好去處2024：尖沙咀 1881 NAKED FLOWERS 花舞光影展香港站 (品牌提供)

法國五月好去處2024：尖沙咀 海港城 Eva Armisén「A Flying Head」藝術展

若有去過ART CENTRAL的話，都會注意到西班牙藝術家Eva Armisén的畫作，在簡潔的人像描繪上，加入不同的幻想創作，感覺充滿夢幻和溫暖。這次其畫作將於海港城設展，記錄她日常生活中的平凡美好一刻，如路邊的小花與蝴蝶、熱騰祭的晚餐及寧靜下午等，感染大家都能察覺和反思生活中的小確幸。

其中最新畫作《A Flying Head》，以帝王斑蝶為主角，由於這品種每年都會由加拿大遷徙至墨西哥過冬，單程飛行達三千公里，期間更歷經數代交替。故Eva以此為靈感，透過繪畫帝王斑蝶，鼓勵正面對逆境中的人，都要保持堅毅意志，去克服各種困難和挑戰。

法國五月好去處2024｜Eva Armisén「A Flying Head」藝術展

日期：2024年4月25日至2024年5月19日

地址：海港城美術館（海洋中心二階207號舖）

費用：免費入場



法國五月好去處2024：尖沙咀 海港城 Eva Armisén「A Flying Head」藝術展 (品牌提供)

法國五月好去處2024：尖沙咀 K11 MUSEA 荒木經惟「樂園‧花間」香港限定展

喜歡攝影的話，都會對日本攝影巨匠荒木經惟略有所聞。適逢荒木經惟84歲誕辰，特別於K11 MUSEA設展，展示其逾200幅經典之作，當中圍繞其90年代至最新2023年的菲林作品，以及近百張即影即有，多以「花」及「女性」為主，突顯出女性的嫵媚魅力。

法國五月好去處2024｜荒木經惟「樂園‧花間」香港限定展

日期：2024年4月27日至2024年5月15日

地址：香港K11 MUSEA地下MUSE EDITION G31 CEMENT



法國五月好去處2024：尖沙咀 K11 MUSEA 荒木經惟「樂園‧花間」香港限定展 (品牌提供)

法國五月好去處2024：金鐘 太古廣場 THIS IS THE PLACE

定期展出藝術裝置的太古廣場，秉承THIS IS THE PLACE的品牌形象，特別打造出耀目的萬花筒稜鏡裝置。裡面備有沉浸式舞台，而隧道亦會以萬花筒方式，呈現出由AI生成的獨特圖案，不僅能夠打卡，而且揭示出今個春夏的流行的標誌性元素。此外，廣場內亦設AI互動遊戲，讓人能夠探索並創造出反映個人風格的獨特圖案。

法國五月好去處2024｜THIS IS THE PLACE

日期：即日起至2024年5月26日

地址：太古廣場LG1 層Garden Court、三座外

費用：免費入場



法國五月好去處2024：金鐘 太古廣場 THIS IS THE PLACE (品牌提供)

法國五月好去處2024：金鐘 Ying’nFlo外牆壁畫

在金鐘的大廈外牆上，有著可愛甜美的卡通圖案壁畫！這是由量身定製的中端品牌Ying’nFlo，與本地知名藝術家何文蕙（Bao Ho）攜手打造的作品，透過大量豐富鮮豔的色彩，象徵人類的複雜性，讓大家都能暫時忘記現實，探索和重新發現自己的內心世界。此外，Bao Ho亦表示，希望通過作品，向所有人散發出歡樂與悅納的氣息。

法國五月好去處2024｜Ying’nFlo外牆壁畫

地址：灣仔灣仔峽道3-5號

費用：免費



法國五月好去處2024：金鐘 Ying’nFlo外牆壁畫 (品牌提供)

Ying’nFlo室內也有Bao Ho的作品。(品牌提供)

法國五月好去處2024：薄扶林 L'ATELIER 1664 期間限定體驗坊

探索張敬軒的大宅舊玫瑰邨（Old Alberose）！ 正值法國五月，法國啤酒品牌1664換上全新形象，並設L'Atelier 1664 期間限定體驗坊，讓人體驗和感受到品牌精髓。體驗坊設於張敬軒的大宅，這裡曾是法籍名流Albert Weill家邸，現已列為香港二級歷史建築，因此可以在細味啤酒的同時，觀賞大宅內典雅華麗的歐式建築和藝術品。

法國五月好去處2024｜L'ATELIER 1664 期間限定體驗坊

日期：2024年5月11日至2024年5月19日

地址：薄扶林道 132 號舊玫瑰邨 Old Alberose

費用：免費（可於1664 Blanc Hong Kong官網或Instagram登記預約體驗）



法國五月好去處2024：薄扶林 L'ATELIER 1664 期間限定體驗坊 (品牌提供)

法國五月好去處2024：中環街市《法國五月．盡在華懋集團》

不知不覺，中環街市與法國五月藝術節合作，已踏入第4年，將於中環街市擺放美食市集，呈獻來自法國南部歐西坦尼大區（Occitanie） 的特色食品。此外，亦邀請法國當代舞蹈團KHAM，帶來精彩演出《Intrusion Chorégraphique》。若然錯過的話，華懋集團相繼於愉景新城、如心廣場及如心園舉辦活動，大家千萬不能錯過！

法國五月好去處2024｜《法國五月．盡在華懋集團》

日期：2024年5月2日至2024年5月5日

地址：中環街市地下中庭G/F OASIS

費用：免費入場

