輕婚禮場地推薦｜3大無柱式特色場地：海景證婚/戶外證婚/外國風

【輕婚禮/輕婚禮場地推薦/婚禮籌備】想要一個特色婚禮，但又預算有限？不妨考慮相對簡單的輕婚禮或中小型婚禮，婚禮場地方面亦可以選擇會所或餐廳，或配有主題佈置的酒會場地，既可以減省裝飾佈置的處理，亦可以減低新人的壓力與預算。



當然不是只有大排筵席才算得上溫馨甜蜜的婚禮，中小型婚禮、輕婚禮場地亦可以感動美妙！還在考慮自己的婚禮場地的話，不妨參考一下主打親民價、高級私人會所質素的 ClubONE，以下的3大中小型婚禮、輕婚禮場地！

輕婚禮場地推薦：1. ClubONE K11空中花園

若然喜歡花卉作主題佈置，地理位置方便，位於尖沙咀K11商場內的 ClubONE K11空中花園，結合藝術、婚禮、花園元素，是個清新、簡約之選。

ClubONE K11空中花園以浪漫Tiffany Blue為場地主色，加上無柱式設計宴會廳、落地玻璃設計，更有戶外證婚花園空間。場地能夠容納180人；適合8到15圍的中小型婚禮，整個感覺彷置身在鬧市中的秘密花園。

輕婚禮場地推薦：1. ClubONE K11空中花園

適合席數: 8到15圍

價錢：約HK$30,000起 (根據不同日子優惠作調整)

地址: 尖沙咀K11商場SKY樓層



輕婚禮場地推薦：2. ClubONE 德藝會

想要空間感十足的婚宴場地，無柱式設計的宴會廳就能夠滿足所需。ClubONE 德藝會位於九龍灣站上蓋，場地設有兩個宴會廳，分別以夢幻baby blue、小清新綠洲為婚禮主題佈置，能夠輕鬆典雅舒適的婚禮，打造私密浪漫的外國風情。

輕婚禮場地推薦：2. ClubONE 德藝會

適合席數: 6到10圍

價錢：約HK$30,000起 (根據不同日子優惠作調整)

地址: 九龍灣德福花園平台P13-14號



輕婚禮場地推薦：3. ClubONE 淺水灣

輕婚禮亦可以選擇輕奢的户外婚禮！ClubONE 淺水灣場地彈性，擁有三個海景證婚區、四個宴會廳以及戶外酒會區。場地設有專車接送，能夠容納最多240人；不論5到6圍的輕婚禮或是10到20圍中小型婚禮都可以應付到。

ClubONE淺水灣主打歐陸西式設計，證婚區及迎賓區均有主題佈置，輕鬆打造浪漫奢華風格。新人只需出席，就可以盡情享受陽光沙灘婚禮、海景婚禮或是黃昏雞尾酒會，無需多慮；讓陽光成為你倆的伴影。

輕婚禮場地推薦：3. ClubONE 淺水灣

適合席數: 5-6圍輕婚禮或10-20圍中小型婚禮

價錢：約HK$30,000起 (根據不同日子優惠作調整)

地址: 淺水灣海灘道16號



ClubONE 婚宴場地優惠2024

籌備婚禮的事項可不少，想要控制好預算，以最少的成本打造夢幻婚禮，選對一個性價比高的場地絕對錯不了！ClubONE 不單有不少經驗豐富的婚宴專家，能夠為新人解決疑難、量身設計婚禮。睇場後即時確立婚禮的新人，更有限時現金回贈優惠：

消費滿 HK$50,000 現金回贈 HK$3,000

消費滿 HK$80,000現金回贈 HK$5,000

消費滿 HK$100,000 現金回贈 HK$10,000

優惠受條款及細則約束

