香港婚紗攝影推薦｜港島28大Pre-wedding地點：户外景點 草地婚攝

【Pre-wedding｜香港婚紗攝影推薦｜香港婚紗攝影】婚禮要準備的事宜可不少，而首要準備的當然是婚禮時擺放的婚紗照，有些女生更會影幾款不同風格的婚照，不論是韓式風格、日系清新或是歐美寫實風，尋找一個與自己心水風格的地點就更顯重要。若果你還在考慮本地拍攝還是遠到外地拍攝，其實香港本地亦有不少仿如國外的户外拍攝好去處，不妨參考一下！



香港婚紗攝影推薦｜港島區拍攝景點

香港婚紗攝影推薦：石板街

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



提到港島的代表街景之一，必定有一級歷史建築 的「石板街」，除了是遊人必到的打卡勝地，連《無間道3》、《十月圍城》、《色戒》等電影亦曾在此取景。除了鋪滿凹凸不平的石板街景外，兩旁的排檔亦形成有趣具特色的反差感。

香港婚紗攝影推薦：石板街 （FB＠BESPOKE WEDDING 婚享會）

香港婚紗攝影推薦：摩星嶺

便利程度：⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



提到堅尼地城，不少人會聯想起泳棚、已經被禁止進入的西環碼頭或臨海的咖啡店，其實山上域多利道更有隱世秘地，除了有被列為二級歷史古蹟的摩星嶺炮台，更有寬敞的摩星嶺臨時配水庫草地與臨海亭台，一地滿足山海拍照需求。

香港婚紗攝影推薦：大潭水塘

便利程度：⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



如果偏好自然風光的話，又擔心自己的體力跟不上的話，位於港島南部的大潭水塘會個行山新手亦能輕鬆到達的好去處。這邊由4個水塘組成，大部分路程平坦好走，如果能碰上宏偉的排洪景觀更是十分出片！

香港婚紗攝影推薦：數碼港

便利程度：⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



雖然數碼港主要作為數碼與科技發展，不過其實這邊除了有海濱長廊，更有一個大草地，能夠從中觀賞到港島西邊以及鋼綫灣一帶的景色，能夠輕鬆拍出休閒婚照。

香港婚紗攝影推薦：中環街市

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



如果你想留住舊香港元素的話，活化過後的中環街市會是個不錯的選擇。這邊已超過170年歷史，當中更保留了部分原有的設計元素，例如經典的水磨石主樓梯、13個水磨石攤檔， 另外更有街市復古紅燈與充滿懷舊的小攤檔可以打卡，能夠拍出不一樣的香港情懷。

香港婚紗攝影推薦：赤柱

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



位於南區的赤柱，擁有多個可供打卡的場地，包括美利樓、卜公碼頭、赤柱八屋、赤柱大街與舂坎角公園等，另外亦有不少人氣打卡CAFE，例如粉色調歐陸裝潢的Pane E Latte，能夠拍出並感受仿如外國的感覺。

香港婚紗攝影推薦：孫中山紀念館

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



孫中山紀念館位於半山，中上環的位置，雖然要付出些許腳力才能到達，但裏頭的裝潢與設計則能夠給予驚喜。這邊是香港為數不多的二十世紀初建築風格，總樓面面積約2,560平方米，保留的希臘式巨柱、色彩斑斕的玻璃窗、柚木樓梯以及瓷磚等均充滿英式古典建築風格，其中弧形陽臺及柚木樓梯更是不能錯過的拍照點！

香港婚紗攝影推薦：山頂公園

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



若然喜愛歐陸式風格，空曠草地加上自然景觀的話，擁有英式園景及空曠空間的山頂公園就可能是你的必去之地。山頂公園位於太平山高地，公共交通工具、自駕都能夠到達。推薦程度高的原因，不單地理位置便利，更是日夜都可以拍出童話美照：日光時份可以輕鬆拍出電影感滿滿的亭園配大草地，晚霞過後，入夜略帶煙霧更像隱世仙景。

香港婚紗攝影推薦：美利酒店

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



鐘情純白風格、富藝術感覺的婚照的話，以當代建築風格作背景的話，更顯品味與時尚感，仿如雜誌中的一對主角。美利酒店近年成為大熱的婚攝場地，不單因為鄰近中環婚姻登記處及聖約翰座堂，新人們容易到達，更因為英式揉合現代時尚的氣派建築，極具藝文氣息。

香港婚紗攝影推薦：石澳

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



小朋友才做選擇，想在趕急的行程當中，一日內滿足自然景觀、城市風貌以及兩人的自然捕捉，石澳可算是一個相當方便的懶人包之選。石澳地方細細，不過卻齊集石澳石灘、石澳泳灘，沿途更有特色民居、馬路、公園等可供拍照，無論想要海天一色的擺拍或是自然捕捉的感覺都可以；稍作注意的是石澳需要走動及攀爬，新娘們為確保安全，建議不要穿著過長的婚紗及高跟鞋。

香港婚紗攝影推薦：香港公園

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



有些新人可能未必有太多時間準備婚紗攝影，能否在註冊當日才順路抽空拍照？當然可以，近年不少新人都偏好小型、簡單婚禮，註冊結婚後才拍照亦是新一代年輕夫妻的喜好，這時選擇在鄰近婚姻登記處旁的地方拍攝就方便不過。香港公園就近中環的紅棉路婚姻登記處附近，城市景觀與宏偉的人造瀑布以及英式典雅建築都有，那怕時間緊迫的情況下，都能夠輕鬆拍出美照。

香港婚紗攝影推薦：西港城

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



如果你偏好舊式香港的感覺與風格，前身是香港舊街市，已經有百多年歷史的法定古蹟西港城，相信能夠令你拍出滿意港式婚照！西港城極富殖民色彩風格，以英式愛德華建築風格而起，活化後仍保留住標誌性的紅白磚瓦、圓拱式大門，內裹更有室內布街、大舞台等，拍完西港城後，更可以步行上環到中環的街巷；整個復古感滿滿！

香港婚紗攝影推薦：鶴咀

便利程度：⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



要是你想拍出秘境、隱世的婚照，彈丸之地的香港亦有一個天地相連的角落：鶴咀。在這個香港最東南端的海角，處處風景，不單有近岸懸崖、百年白色燈塔以及海岸保護區，自然風光而成的蟹型、巨洞懸崖、礁石等，加上日落時份有種獨一無二的醉人美感。

秘境風景雖美，不過想要前往鶴咀都要稍稍付出一點腳力，因為鶴咀是香港唯一的海岸保護區，亦是行車禁區，所以需要下車後沿著鶴咀道行走，大約走35到45分鐘才能到達。

香港婚紗攝影推薦：舂坎角

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



想拍出海天一色，又不想在常見的沙灘、石澳等位置取景？南區就有一個相對容易前往的天涯海角，只需要30分鐘左右就可以輕鬆到達，一地能夠享受無敵海景、上世紀半圓形2號炮台以及探照燈座平台，拍出簡約異地感。

香港婚紗攝影推薦：西環泳棚

便利程度：⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



想拍下四面為海，被浪花包圍的美照，除了去婚照常見的海灘外，更可以到香港現存的最後一個泳棚！西環泳棚位於香港島摩星嶺域多利道，建於50多年前並留存至今。竹棚伸向海中心，加上日落美景，吸引了不少攝影愛好者慕名前來。

香港婚紗攝影推薦：西環泳棚( 香港旅遊發展局)

香港婚紗攝影推薦：文武廟

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



每次旅行都會體驗當地的特色服飾：日本有和服、泰國有泰服、韓國有韓服，大日子當然要拍出香港特色，來點不一樣！要拍出中式感或香港特色，在香火鼎盛的廟宇，或在人來人往的街頭間穿上新式旗袍，亦是個不錯之選。位於中上環的文武二帝廟，是香港殖民管治時期其中一座最早興建的中式廟宇，歷史悠久，陪伴香港成長與變遷，稍要注意的是拍照時切勿阻礙到前來祈福的善信。

香港婚紗攝影推薦：沙灣徑

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



偏好小清新風的婚照，不妨一訪到港島西邊小海灣，這條人跡罕至的沿海小徑：沙灣徑，雖然以「徑」作為通名，但比香港不少道路要長，就連港劇《大叔的愛》亦曾在此取景！沙灣徑呈U形，所以大家可以欣賞到180度海景，日落將至更有海天一色的美景。除了自然景觀外，該地更有散步徑、海邊鞦韆以及石造小橋，仿如隔世！

香港婚紗攝影推薦：元創方PMQ

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



如果想拍出藝文氣息、生活化的一面，位於中環半山的元創方（PMQ）會是一個不錯之選！元創方由舊警察宿舍改建，鄰近中環大館、嘉咸街壁畫街、九記牛腩、蓮香樓、蘭芳園等景點，邊拍邊逛亦相當滿足。場內匯集本地藝術家以及本地品牌，能夠拍出文青照同時記下香港匠人文化、香港故事。

香港婚紗攝影推薦：伯大尼教堂

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



新人們總會對教堂拍照有所響往，但不少教堂都需要擁有同樣的宗教背景、證明下才能租借以及拍攝，除了異地拍照，其實香港亦有一些，沒有任何宗教背景的教堂選擇！作為香港法定古蹟，伯大尼教堂屬於非政府認可的婚禮註冊教堂，沒有繁瑣步驟，只需透過電話預約伯大尼教堂婚禮時段即可。

除此之外，這個亦是香港唯一的新哥德式教堂，以往上削尖的屋頂和一節節的骨架外觀為特徵，上接新古典主義風格，下啟1890年的新藝術風格。建築外觀與花園充滿歐陸風情，尖形拱門、花窗設計、菱形地磚加上純白色的外牆，彷如一秒穿梭到法國旅行。

香港婚紗攝影推薦：伯大尼教堂（香港旅遊發展局）

香港婚紗攝影推薦：大館

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



喜愛文化、藝術展覽的話，由香港中區警署（警察局）、中央裁判司署（法院）、域多利監獄等三組過百年歷史的古蹟，組合活化而成的大館，外觀設計結合不同風格，包括向北外牆較宏偉、具有權力象徵的設計，以及南面外牆較簡樸的紅磚立面，從內到外將歷史與藝術完美融合。

除了藝術文化體驗，大館內亦有不少特色餐廳，例如有巴黎咖啡廰風格的Café Claudel、精緻粵菜餐廳Madame Fù - Grand Café Chinois、高級日本餐廳Sushi Zo 以及隱藏酒吧001等，無論遊走四周或是到訪特定位置亦同樣吸引。

香港婚紗攝影推薦：藍屋

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



想襯著人生重要日子，順便記錄低香港文化、香港元素的話，被保育的藍屋會是個了解老香港生活文化的好去處。隨著彩虹邨準備重建，香港舊式住宅建築所剩無幾，藍屋單位富有嶺南建築特色，過往曾經被用作武館、醫館、義學等用途，現在藍屋除了有居民居住，亦融合物質和非物質的文化，以「香港故事館」以及工作坊等讓人了解昔日的香港生活。

香港婚紗攝影推薦：藍屋（香港旅遊發展局）

香港婚紗攝影推薦：Sophia Loren House

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



當鋪早于開埠時期已經出現，那怕去到現代化的今日，仍是多年來屹立不倒的文化特色，直到目前香港仍有200多間當鋪。其中一間著名當舖和昌大押，雖然早於20年代停業重修，經過多番轉手，現為一座4層的多概念餐飲空間 Sophia Loren House，一站式結合藝術、音樂與美食體驗。

香港婚紗攝影推薦：Sophia Loren House（香港旅遊發展局）

大家可以盡情探索這座過百年歷史，中式唐樓二級歷史建築，每一層亦相當獨特：色彩對比強烈的地面薄餅餐廳 Sophia Loren Pizzeria、精緻裝潢的一樓意式餐廳 Casa Sophia Loren、濃厚懷舊氛圍的三樓 The Stage 以及南法風情的休閒天台酒吧 Pellicola Rooftop；每層都能夠拍出不同風格！

香港婚紗攝影推薦：北角電車總站

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



數到能夠代表香港的元素，必定有古老的公共交通工具之一的電車（叮叮）。平日想拍下電車的身影，要不是太多遊客，就會是街上太多行人，難以拍出滿意的相片。如果想好好的與電車合影，不妨前往電車總站之一的北角糖水道，鄰近春秧街街市，能夠一次過拍低富香港特色的地方與元素。

香港婚紗攝影推薦：炮台山東岸公園

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



東岸公園作為新的香港好去處，近十萬呎的大型空間連接炮台山與灣仔。不單是個寵物公園，更有香港第一條對外開放的防波堤，能夠360度欣賞香港著名的海岸線，在這邊拍出休閒又寫意的生活照就最好不過。

香港婚紗攝影推薦：油街實現

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



想拍出時尚與藝術感，又怕人來人往？炮台山有個相比隱秘的地點，前身為建於1908年的香港皇家遊艇會會所，油街實現是一座充滿歷史價值的古蹟建築，活化翻新成一個藝術空間，集紅磚、花園、陽台、玻璃屋及涼亭等於一身，配合各類花果植物，仿如外國的小溫室般。

香港婚紗攝影推薦：藝里坊

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



偏好藝術氣息的話，除了文雅的藝術館外，亦有薈聚街頭文化的街頭壁畫、街頭塗鴉（Graffiti）等。位於西營盤站附近的「藝里坊ARTLANE」，更有多達16幅大型壁畫的集中地，由充滿香港特色的維港與港鐵，到以為走進西方小鎮的大街風景等，能夠拍出不一樣的風景。

香港婚紗攝影推薦：藝里坊（香港旅遊發展局）

香港婚紗攝影推薦：香港大學

便利程度：⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



能夠與伴侶一同走進結識、成長之地，實屬浪漫之舉。如果你是香港大學校友的話，你就可以申請校園婚紗拍攝，拍出西洋式風格的婚照。要注意的是，除了必須事前14日前向校方提出申請，獲得大學正式批准的拍攝准許書，亦要避開考試及畢業禮期間拍攝。

香港婚紗攝影推薦：中環碼頭Watermark

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



想拍低香港特色，不得不提到壯麗的維港景致與海岸線。位於中環碼頭，佔地3,300平方呎的Watermark，地理位置優越，能夠盡享天然採光，空間感極佳。餐廳以柚木、雲石及玻璃為裝飾主調，室內佈局充滿心思，深色雲石瀑布、圓拂形樓梯與巨型天窗，加上三面環海的落地玻璃設計，能夠拍出充滿自然氣息、寫意的婚照。