戶外證婚場地2026｜30大熱門輕婚禮場地：草地/海景/湖畔｜附價錢

【婚禮場地2026/戶外證婚場地】不少女生都對於自己的婚禮有所期待，嚮往以歐美形式童話般的浪漫婚禮，的確在陽光普照、微風輕拂加上自然環境，都令人相當難忘。想擁有一個户外、海天一色的西式婚禮，並不一定需要每每到訪外地，其實近年香港亦有不少戶外證婚場地及草地婚禮場地，由大排筵席、輕婚禮到酒會cocktail party都可以，新人們可以更加彈性安排自己的想法！

（文中提及的價錢於各官網查詢為參考，實際收費以官網及截稿日期為準。）



戶外證婚場地有什麼好處？

戶外證婚場地有什麼好處？其實不少新人都比較喜愛自然的捉拍，而戶外證婚正正可以讓大家共同沐浴在日光，綠油油的環境仿如置身外國感覺的草地，能夠以一個實惠價錢舉辦婚禮。另外，戶外證婚的私隱度相對較高，場地每次只會預留給一對新人，而新人與來賓、家人亦可以更近距離相處，共同分享喜悅，令婚禮不再是充滿隔鄰，只有新人的表演；攝影師的鏡頭下亦更易捕捉幸福畫面。

香港戶外證婚場地：1. The White Barn

近年人氣戶外婚禮場地之一，最多可容納400人，擁有「草樹山天」四景合一環境，如同身處在世外桃源之中。加上是寵物友善的婚禮場地，更可以帶上毛孩見證幸福時刻。場內亦設有大型白色帳篷禮堂，配以復古水晶吊燈，十分適合想打造歐式婚禮的新人。

地址：香港元朗錦田水尾村 351 號



價錢：酒會每位$480起；晚宴每位$1450起，建議按套餐內容及人數選擇，直接聯絡場地



香港戶外證婚場地：2.The FairyLand

被不少新人評為「隱世莊園」婚禮場地之一，場地擁有4萬呎翠綠大草地，大自然風光一覽無遺，可容納最多300人。場內設置星空大帳篷搭配長桌、戶外暖爐及復古鞦韆拍照區等，加上是寵物友善場地，新人可帶同毛孩一同見證，十分適合舉辦歐式田園風格的婚禮或是證婚儀式。

地址：沙頭角沙頭角公路石涌凹段 39 號



價錢：

場地租借(6小時) HK$10,000起 ；自助餐套餐 (50位-300位) HK$85,000起，建議按套餐內容及人數選擇，直接聯絡場地



香港戶外證婚場地：3. Riviera 水中天

擁有8間特色主題婚宴場地的ClubONE，位置方便，適合舉行各類型中西式婚宴酒席、雞尾酒會、午間證婚及晚間婚宴等。其中非常受新人歡迎的 Riviera 水中天擁有外國森林系婚禮氛圍，設有兩個戶外證婚花園，營造清新唯美的證婚時刻，更是寵物友善的證婚場地。兩個宴會廳空間十足，亦有VIP廳，彈性配合新人需要，適合舉辦50人至300人的婚禮。

地址：沙田大涌橋路55-57號

WhatsApp︰5335 7722



價錢：

五款中式婚宴菜單 每席$6,288起

四款西式自助餐婚宴菜單 每位$480起



香港戶外證婚場地推薦：4. My Seasons

假如不想煩惱太多婚禮細節，My Seasons是不錯的選擇。My Seasons是香港婚禮市場中少有的全方位婚宴品牌，設有自家品牌婚紗鋪，預訂場地即送My Wedding Solution專業婚禮服務計劃，提供多元化一站式婚禮及宴會服務。

由場地佈置、婚紗禮服、新娘化妝，攝錄影服務，律師證婚和不同的婚禮相關服務都能一站式提供，減少繁瑣協調，讓新人擁有高質完美婚禮，締造浪漫回憶。My Seasons 四季薈旗下目前有3個戶外證婚場地，各具特色，均屬於全包場形式。3個戶外證婚場地都是位於市中心，地理位置優越，賓客們可輕鬆抵達！

價錢：30人證婚酒會 HK$33,800起

價錢：8 席中西式婚宴 HK$78,888起，12席中西式婚宴 HK$108,888起



香港戶外證婚場地：5.挪亞方舟度假酒店（Noah's Ark Hotel & Resort）

要數新界區最熱門婚禮場地，兼備大自然園林景色與藍天碧海的挪亞方舟度假酒店必定是首選！酒店共設有三大特色戶外證婚場地，當中包括主打寬敞園林景並可容納150位賓客的方舟奇園 Amazing Garden；精緻歐陸庭園並可容納96位賓客的意中園 Sweet Garden；坐擁無敵海景、人數及風格可按需要靈活調整的豐盛堤岸 Harvest Beachside。最貼心的是，酒店特別提供「寵物友善戶外證婚儀式」 及一系列安排，讓毛孩參與你們人生重要一刻。

另外，酒店提供多個不同風格的室內婚宴場地，從隆重耀目至簡單溫馨都一應俱全，配備專業音響及舞台裝置，不論是婚禮派對、小型午宴、中型婚宴，還是西式自助酒會，或大型婚禮都能靈活配合，總有一款合你心意。

地址：香港新界馬灣珀欣路33號

電話：3411 8800

價錢：

戶外證婚儀式套餐(80人內)：80人內HK$28,888起；120人內HK$38,888起

戶外海濱婚禮套餐(50人內)：HK$28,888起

寵物友善婚禮(50人內)：HK$59,888起（另加一服務費）

另有中/西式午宴/晚宴可供選擇，滿足不同需要



香港戶外證婚場地：6.九龍仔公園洋紫荊園

想要一個實惠價錢舉辦户外證婚、户外婚禮？不妨考慮屬於政府場地的九龍仔公園，九龍仔公園為康文署旗下開放可供市民舉行婚禮的康樂場地之一。環境清雅、易到達，滿地綠草，洋紫荊園更種有超過140棵洋紫荊樹，很容易拍出美照。

不過因為九龍仔公園愈來愈受新人喜愛，大家入紙申請亦要多預留時間，因為申請後亦需要再抽籤。而租用費用由HK$2,970/首四小時起，費用亦會因著申請月份而有所微調，大家可參考康樂及文化事務處須知。另外，康文署亦有規定只準新人的任何一方申請，申請程序為最早可於擬結婚日期十二個曆月前或最遲須於擬結婚日期兩個曆月前遞交申請。

香港户外證婚場地：九龍仔公園洋紫荊園

地址： 九龍城延文禮士道13號



價錢：

HK$3,490/首四小時起 隨後每小時HK$290*（* 不足一小時亦作一小時計）



香港戶外證婚場地：7.大埔海濱公園(露天劇場及草坪)

要數算康文署旗下的各康樂場地，能夠容納賓客人數最多的地方，非大埔海濱公園莫屬，能夠容納多達600位賓客。除了露天草坪與户外寬敞場地，更可以盡覽吐露港一帶的壯麗景色。另外，康文署亦有規定只準新娘或準新郎的任何一方申請，申請程序為最早可於擬結婚日期12個月前或最遲須於擬結婚日期兩個月前遞交申請。

地址：新界大埔大發街



價錢：

HK$3,490/首四小時起 隨後每小時HK$290*（* 不足一小時亦作一小時計）



香港戶外證婚場地：8.馬哥孛羅香港酒店 Marco Polo Hongkong Hotel

若然需要大排筵席，馬哥孛羅香港酒店提供六間特色宴會廳，典雅與時尚的户外選擇全都有，早晚亦可以得到不同風格的婚宴。喜歡戶外婚禮的新人，可選擇坐享維多利亞海港美景的Cucina意大利餐廳露天場地，先在優雅奢華的酒店內拍照，其後移師到維港相伴的户外翠綠草坪上舉行證婚儀式，並於意大利餐廳設宴，締結永恆浪漫。

香港户外證婚場地：馬哥孛羅香港酒店 Marco Polo Hongkong Hotel

地址：九龍尖沙咀海港城廣東道3號



價錢：

午宴每位$988起；晚宴每位$1,288起（另加一服務費）



香港戶外證婚場地： 9.Lake House

有留意社交平台的話，相信對坐擁叢林自然風景、純白風格裝潢的小白鷺餐廳 Lake House 並不陌生，這裡除了是證婚熱點外，歐陸風建築亦吸引不少人慕名打卡。場地面積高達3000呎，擁有兩間風格各異的餐廳與證婚場所：草地婚禮 Billow terrace、湖面婚禮 Waterfont，兩處均能打造高私隱度、獨特而浪漫的婚禮。

地址：新界大埔區滘紅林路2號

價錢：（另收加一費用）

－Waterfront 証婚套餐

（平日） HK$68,000起 （週末） HK$72,000起

－Billow婚宴套餐（証婚另作收費）

（平日）HK$96,000起 （週末）HK$128,000起

－Le Vow婚宴套餐（証婚另作收費）

（平日）HK$220,000起 （週末）HK$280,000起



香港戶外證婚場地：10.雙魚河鄉村會所

只有馬會會員才能進入的雙魚河鄉村會所，就連女星苟芸慧、胡杏兒及汪圓圓等人都曾在此舉行過婚禮。這邊被連綿起伏的草原所環繞，廣闊的草地更伸延至遠處的馬房，集湖光山色於一身，而且可以租借小馬合影。無論在全户外的草地或擁有環繞式露台的競技場餐廳，均能打造獨特的婚禮！

地址：新界上水94約922地段鄉村會所



價錢：

雙魚河戶外婚宴套餐每位港幣$1,428起 (適用於100位或以上賓客)



香港戶外證婚場地：11.香港東涌世茂喜來登酒店 (Sheraton Hong Kong Tung Chung Hotel )

想尋找一個能夠遠離城市煩擾的空間，不如選擇仿如國外的自然式婚禮！位於東涌、環抱南海和大嶼山的香港東涌世茂喜來登酒店，大家可以在藍天碧海白雲、180°海景下舉行浪漫的小型證婚儀式。酒店內有兩個精緻的戶外露天證婚場地（包括草地露台與戶外花園），以及多個室內宴會廳，能夠彈性應付不同新人的需要。

地址： 香港新界大嶼山東涌怡東路9號



價錢：

中式婚宴特選午宴菜單（每席供12位用） HK$6,888起

中式婚宴特選晚宴菜單（每席供12位用） HK$9,888起

草地陽台輕婚禮輕婚禮套餐（可容納40人）HK$55,000起

戶外花園輕婚禮套餐（可容納80人）HK$88,000起



香港戶外證婚場地：12.香港沙田凱悅酒店

要是鍾情清幽山景，恬靜環境的新人，香港沙田凱悅酒店的戶外空間相信能夠合你心意，綠樹環繞好比度假勝地，當中戶外園林草地更是坐擁九肚山翠綠景致，在藍天白雲下舉行證婚儀式，必定加倍難忘。

地址：香港新界沙田澤祥街18號



價錢：

戶外園林草地證婚套餐

2026年 1月1日至2026年3月31日：HK$73,888起（另加一服務費）

2026年 4月1日至2026年9月10日：HK$66,888起（另加一服務費）

2026年 9月11 日至2026年12月31日：HK$82,888起（另加一服務費）



香港戶外證婚場地：13.香港黃金海岸酒店

香港亦可以打造國外渡假的感覺，在充滿異國風情的黃金海岸酒店，有3大戶外證婚場地可供選擇：設有浪漫花道的拱門長廊、能容納 500 位賓客的翠綠庭園及望向醉人海景的綠茵花園。而且酒店有套房提供，能夠一個場地完成中式儀式及戶外證婚，為你打造一個舒適又方便的婚嫁體驗。

地址：香港青山公路1 號



價錢：

拱門長廊套餐：HK$26,800起（另加一服務費）

翠綠庭園套餐：HK$30,800起（另加一服務費）

綠茵花園套餐HK$41,800起（另加一服務費）



香港戶外證婚場地： 14.唯港薈 Hotel ICON

還在心大心細自己的婚禮模式？唯港薈 Hotel ICON 內有多個特色場地：充滿時尚感、適合舉行典雅童話式婚禮的Silverbox宴會廳、適合較輕鬆、派對晚會的GREEN等。至於The Market，除了是以國際美食自助餐享譽全城，更可化身成為戶外證婚場地，可容納高達200位賓客。

香港户外證婚場地： 唯港薈 Hotel ICON

地址：香港九龍科學館道17號



價錢：

自助午宴每位HK$988起，自助晚宴每位HK$1,488起 （另加一服務費）



香港戶外證婚場地：15.香港愉景灣酒店

想要一次過滿足背山面海、純白教堂、户外草地？不一定要遠到外國才能有的！愉景灣酒店就已經可以一地集結好：純白海濱禮堂更是非教徒亦可行禮的，若然有做足準備，更可以預約馬車，實現一個童話式的婚禮！海濱草坪格調清新，仿如外國，更是寵物友善的場地；浪漫同時不落下任何一個家庭成員。

地址：香港大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號



價錢：海濱草坪套餐（80人起）HK$116,888



香港戶外證婚場地：16.香港迪士尼樂園酒店

每個女生都曾夢想著自己成為童話中的一對碧人，要成就夢幻童話，又怎少得魔法與王國的配襯呢？香港迪士尼樂園能夠保有你的童真，讓一切夢想成真，憧憬皇室婚禮、又喜歡戶外西式婚禮的話，迪士尼樂園酒店提供4個戶外婚宴場地選擇，包括奇妙夢想城堡、浪漫婚禮亭、夢想家花園及西翼草坪，助你實現童話婚禮。

地址：香港特別行政區大嶼山香港迪士尼樂園度假區



價錢：

迪士尼童話婚禮夢想成真證婚典禮套餐（供50位用 香港迪士尼樂園酒店戶外場地任選其一) HK$95,800

迪士尼童話婚禮奇妙夢想城堡證婚典禮套餐（供100位用） 皇室宴會廳雞尾酒會 HK$328,000

迪士尼童話婚禮奇妙夢想城堡證婚典禮套餐（供100位用） 睡公主宴會廳午宴HK$398,000



香港戶外證婚場地：17.WM酒店

要是鍾情臨海渡假感覺的婚禮，WM酒店絕對是你的首選。酒店座落於有「香港後花園」之稱的西貢，背山面海，彷如置身大自然當中。另外，WM酒店的玻璃小禮堂，臨海謐靜，加上玻璃透光度高，打造出難忘、完美的夢幻婚禮，最特別的這個禮堂是香港少數非教徒都能夠證婚行禮的教堂。

地址：香港西貢惠民路28號



價錢：

雞尾酒會套餐(50位用) HK$29,000起 （另加一服務費）

場地證婚及住宿套餐(50位用) HK$46,000起 （另加一服務費）



香港戶外證婚場地：18.西貢海濱公園（平台）

想以一個親民價錢、享受海邊的户外婚禮，大家不妨一試自己的運氣，擬結婚日期前至少兩個月遞交申請表並抽籤，看看能否享用到政府福利。西貢被譽為香港後花園，西貢海濱公園毗鄰西貢市中心，旺中帶靜加上被海灣包圍，能夠容納約100人，十分適合想舉辦小型婚禮的大家。

香港户外證婚場地：西貢海濱公園（平台）

地址：西貢惠民路（上午8時至下午6時）



價錢：

HK$3,490/首四小時起 隨後每小時HK$290*（* 不足一小時亦作一小時計）



香港戶外證婚場地：19.啟德帝盛酒店

想在繁忙的九龍東中舉辦簡約而夢幻的户外證婚，不妨選擇啟德帝盛酒店，酒店有佔地609平方米露天平台或室外無邊際游泳池選擇，自然風光加上背向全新落成的「東方之珠」啟德體育園主場館，盡享維港特色景觀。

地址：香港九龍啟德承啟道43 號



價錢：

午餐套餐HK$12,388起 （每桌12人）

晚餐套餐HK$16,388起（每桌12人）

升級婚禮套餐連戶外證婚場地只需另加每位HK$388（包含三小時無限暢飲及三款開胃小食）



香港戶外證婚場地：20.香港半島酒店

想要貴麗堂皇的婚禮，不妨挑選有「遠東貴婦」美譽的香港半島酒店。酒店內有6個不同婚宴場地可供選擇，想要有户外感的話，可以選擇容納120人或200人、坐擁壯麗維港景色的露天陽台舉行户外證婚：喜歡高私隠度的話，可以選擇能容納60人、需乘私人升降機才可到達的花園套房連私家陽台。除了傳統婚宴，半島酒店更與標誌性的天星小輪推出海上證婚與婚禮，大家可以於波光粼粼的海港上體驗專屬的浪漫婚禮。

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道



價錢：

「半島貴婦華麗盛宴」婚宴套餐 HK$688,000起

「緣定海濤」婚宴套餐 HK$268,000起（可招待最多80位賓客）



香港戶外證婚場地：21.香港麗晶酒店

歷經三年的重新設計、改裝以及擴建翻新工程後，香港麗晶酒店以全新面貌面世，除了寬敞的麗晶大禮堂以及各特色宴會廳外，想享受更為私密的空間感與個人化體驗，更可以選擇三間備受矚目、頂規的特色套房：650 平方米的複式總統套房、510 平方米露台套房或381 平方米的行政總裁套房。三間套房均設有私人露台、戶外露台以及按摩浴缸，宛如一個煥發奢華氣派的精緻公寓，坐擁絢麗維港景致，飽覽維港景觀，盡情享受一個童話式、不受打擾的證婚儀式。

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號



價錢：按情況而定



香港戶外證婚場地：22.西貢三育書院

相信每個女生都期望擁有浪漫婚禮，身穿白紗於教堂中步入人生第二階段。想在香港中實行這個夢想，首要尋找非教徒亦能行禮的教堂，作為二級古蹟文物的西貢三育書院就是其一。書院距離將軍澳港鐵站只需8分鐘車程，當中共擁有三大婚禮場地：大閘、草坪 1939以及景輝堂，兩片大草原共超過五萬平方呎，綠草如茵，更可遠眺海景，十分合適偏好西式草地婚禮的新人。

地址：香港西貢區清水灣道1111號



價錢：

2小時教堂證婚 + 1小時草地租用 + 特效響爆升空氣球*：HKD$28,880起 (2026年)



2小時戶外草原證婚*： HK$32,000起 (2025年) / HK$33,000起 (2026年)

景輝堂教堂證婚*：HK$9,180起



香港戶外證婚場地：23.淺水灣泳灘(西面灘面、臨海涼亭和小花園)

租借政府場地除了草地婚禮，其實亦有海景婚禮之選。水清沙幼、風光明媚的淺水灣泳灘，能夠容納約100人，新人可各適其適，任君選擇經典、溫馨或隨意、動感的婚禮形式，絕對是以親民價錢舉辦户外證婚的首選。

香港户外證婚場地：淺水灣泳灘(西面灘面、臨海涼亭和小花園)

地址：香港淺水灣海灘道（上午9時30分至下午5時）



價錢：HK$3,490/首四小時起 隨後每小時HK$290*（* 不足一小時亦作一小時計）



香港戶外證婚場地：24.黃金海岸遊艇會

想感受不一樣的婚禮，充滿特色同時遠離繁囂的話，選擇清幽的度假勝地的黃金海岸，翠綠園林配上自然景致，仿如置身外國。遊艇會於室內及戶外設有多個特色婚宴場地，如果喜好戶外證婚的話，不妨選擇能夠容納50人的戶外證婚草地The Deck。在藍天白雲下，舉行小型證婚儀式或西式婚禮，襯托遊艇以及綠油油的草地，絕對能夠打造難忘婚禮回憶。

地址：香港新界青山灣青山公路一號



價錢：

證婚套餐 HK$52,000起 （另加一服務費）



香港戶外證婚場地：25.柏寧酒店 （The Park Lane Hotel Hong Kong）

如果想在高空舉行婚禮，柏寧酒店中的維港及溫莎廳及露天空中花園，能夠容納132個座位，既可以欣賞到維港，同時可以觀賞到高聳入雲的摩天大樓的景致，醉人景觀作伴令大日子更添雅致。

地址：香港銅鑼灣告士打道310號

價錢：空中花園證婚酒會套餐HK$68,888起（四十位用）（另加一服務費）



香港戶外證婚場地：26.奕居（ The Upper House）

喜愛戶外草地婚禮的話，位於金鐘，地理位置相當方便的奕居會是個好選擇。酒店坐擁醉人的維港海景，更有多個不同婚禮場地可供選擇：小型婚禮可以選擇能夠容納60到100人，歡迎寵物、綠草如茵的The Lawn 露天空間。

地址：香港金鐘道88號JW萬豪酒店大樓38樓至49樓

價錢：

戶外草地婚禮套餐（租用2小時）HK$125,000起（租用3小時）HK$155,000起



香港戶外證婚場地：27.淺水灣影灣園

偏好仿如國外的歐陸式婚禮，不妨選擇擁有悠長歷史的淺水灣影灣園。步入影灣園，即被其歐陸典雅式建築吸引，加上碧海藍天，仿似走進中世紀畫作中。除了著名打卡必到的經典高貴露台餐廳，偏好户外證婚的話，亦可以選擇融合碧海藍天與翠綠園林的綠茵草坪及影灣禮賓台、被花草叢林環抱簇擁的馥林、或遼闊海景的花園宴會帳篷。

地址：香港香港島南區淺水灣淺水灣道109號

價錢：

影灣禮賓台戶外婚禮酒會套餐 HK$80,000起（另加一服務費）

馥林戶外婚宴套餐 HK$28,000起（另加一服務費）



香港戶外證婚場地：28.香港瑰麗酒店 Rosewood Hong Kong

想要更近距離拍下海天一色、日落草坪的景色，香港瑰麗酒店（Rosewood）就可以滿足你。酒店面向一望無際的維港美景，無柱宴會大禮堂(Grand Ballroom)可以延伸至至花園草坪，可容納多達 780 位賓客。而且新人、賓客都可以攜帶寵物到場，氣派、典雅又浪漫；連一眾藝人明星：連詩雅、梁諾妍等都曾在Rosewood 舉辦婚禮。

香港户外證婚場地：香港瑰麗酒店 Rosewood Hong Kong

地址：尖沙咀梳士巴利道18號

價錢：需要直接聯絡場地查詢



香港戶外證婚場地：29.One-ThirtyOne

户外證婚日漸普遍，除了酒店外，不少具有空間感的私人場所或餐廳都有提供相應服務。而位處西貢，能夠容納200人的One-ThirtyOne 園藝農場，地理位置雖不算方便，但勝在有翠綠草地花園以及無邊際海景，加上佔地三層的紅磚法式餐廳，極具異國情調。

地址：新界大埔區十四鄉井頭村131號

價錢：HK$52,000起（另收加一）



香港戶外證婚場地：30.The Vow

想打造海景日落婚宴的話，位於淺水灣、擁有180°海景的The Vow 會是你的最佳選擇。場地最多可容納約200人，加上是寵物友善場地，適合舉行輕婚禮、西式戶外婚禮或雞尾酒會。位置上亦是十分優越，距離港島區大約只需20分鐘車程，方便新人和親友前往。

地址：香港淺水灣海灘道28號 The Pulse 商場西翼天台

價錢：套餐HK$75,000起（另收加一）

