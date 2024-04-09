輕婚禮流程清單｜場地選擇＋婚禮籌備必知Checklist準備事項

【婚禮籌備/輕婚禮／結婚準備】近年不少新人都偏好相對簡單的婚禮形式－輕婚禮，輕婚禮的人數介乎30到50人內，不單因為捨棄了繁瑣的婚禮儀式與流程，亦令新人的壓力與預算得以減少，更能夠打造隨性、自在的婚禮氣氛，令賓客與新人都更加放鬆、享受大日子。



有什麼輕婚禮選擇？

傳統、大型的婚禮由一大早就忙碌到晚上，更有可能要分設兩天設宴，可謂相當挑戰新人的預算以及精神。自疫情後，不少新人都會選擇化繁為簡，轉而選擇小型輕婚禮、註冊結婚或旅行結婚。對於婚禮有夢幻泡泡的女生而言，化繁為簡是否代表要取捨掉一切婚禮的重點，又或者代表要馬虎了事呢？

輕婚禮成近年大熱之選（freepik）

其實不然！簡單的輕婚禮亦能夠有海景、草地證婚，打造出夢幻感，又或者不同的風格特色。輕婚禮的場地選擇較彈性，風格比以往的傳統大型婚宴有更多元的選擇，大家可以參考以下的建議，揀選自己喜愛的風格，若能選上同時擁有自然光的室內外場地則較佳。

輕婚禮場地選擇：1. 酒店場地

其實不少五星級酒店都有提供小型婚禮的套餐選擇，例如小型宴會廳、禮堂或露天花園等，Cocktail party或半日婚禮既能滿足到新人對場地、餐飲的要求，又不會過於鋪張。

輕婚禮場地選擇：2. 主題公園

若想為自己的婚禮增添夢幻儀式感，不妨考慮選擇在主題公園中作個簡單證婚儀式或是半日婚禮。

輕婚禮場地選擇：3. 特色打卡餐廳

若然對海景、高空景觀等有追求的話，選擇浪漫的餐廳，有些更設有室外場地，十分適合用作證婚或輕婚禮場地。

輕婚禮場地選擇：4. 特色場地

如果婚禮的人數低於50人，不妨選擇租用商廈影樓、室內Studio、博物館或者派對房間等，能夠短暫包場以作證婚、與親友留念。

輕婚禮亦可以打造出夢幻感！（《一人婚禮》劇照）

輕婚禮應簡化什麼、點亮什麼重點？

提到輕婚禮，除了簡化流程儀式，新人們又應該簡化或者點亮什麼重點，以最少的成本達到最完美效果呢？輕婚禮中最主要會減去場地轉換、妝髮更改的環節，雖然新娘們要捨棄厚重的婚紗，但亦可以選擇輕便的輕婚紗或特色婚紗。

另外，新娘的妝感亦可以配搭自然休閑的造型，以透薄、清新大方為主，配以小飾件、時尚珠寶即可。

最後，因著不用轉換場地，選擇自帶有花藝或簡約佈置的婚禮場地不單能夠減省成本，亦會較為耐看。場地佈置與燈光過於隆重或昏暗則較合適閃耀、拖尾婚紗。

輕婚禮以最少的成本達到最完美效果！（IG＠hyunbin_actor）

選擇好婚禮風格與場地後，輕婚禮已經大致成形，但千萬別大意，當中亦有一些準備功夫、事項Checklist！

▼▼▼婚禮倒數4個月▼▼▼

1.確定婚禮形式與預算

2.預約婚禮攝影、新娘化妝

3.拍攝婚紗相Prewedding



▼▼▼婚禮倒數3個月▼▼▼



1.預約排期註冊

2.安排婚禮場地



▼▼▼婚禮倒數2個月▼▼▼



1.選定輕婚紗款式

2.過大禮、喜餅

3.揀選婚戒

4.印製喜帖

5.選定場地佈置、花球、回禮小禮物



▼▼▼ 婚禮倒數1個月▼▼▼



1.準備好賓客名單、座位表

2.確認婚禮物資齊備

3.領取婚禮授權書

