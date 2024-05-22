手提行李箱要怎樣選？入手登機箱要注意2點！耐用、輕巧款式推薦

【行李箱推薦｜登機箱】短期的旅行或是長途飛行，都很需要有一個可以帶上飛機的細行李箱，但是面對琳琅滿目的行李箱到底要怎樣選？這次《01女生》為大家集合了多款耐用又輕巧的可登機的行李箱，包括：LOJEL、MUJI、American Tourister，都是很適合隨身攜帶！



行李箱12大推薦！尺寸、款式怎麼選？要注意3件事！時尚精緻實用

選購行李箱要注意1. 手提行李體積限制

在挑選可隨身攜帶的行李箱時，首先要考慮的各家航空公司對於攜帶上機的行李體積規定，大部分航空公司的限制是不得超過56厘米x36厘米x23厘米（即22吋x14吋x9吋），個別航空公司或許會對手提行李有其他限制﹐大家要注意！

選購行李箱要注意2. 手提行李箱材質

其次在選擇可隨身攜帶的行李箱時要考慮材質，最常見的有硬殼鋁合金、布類、純PC等材質，除了因應使用需要或喜好選擇外，還可以從耐用、防水、抗撞擊能力、重量輕盈方面入手考慮。

選購登機箱要注意2點（圖片來源：Sara Banks官網）

在參考以上兩點後，以下是為大家精選的可帶上機的手提行李箱推薦：

登機箱推薦1. LOJEL Voja Small HK$1750

LOJEL的Voja系列行李箱，擁有流暢簡約線條，採用無拉鍊設計配以三點防篡改鎖，可快速輕鬆地開合，安全性亦是相當高。行李箱是以安靜的雙輪滑行，專為耐用性和控制性而設計，滑輪子可360度無縫旋轉，提供平穩的滑動和穩定的靜立，出行方便。

登機箱推薦1. LOJEL Voja Small HK$1750（圖片來源：Rimowa官網）

登機箱推薦2. MUJI 行李箱連滑輪固定器 36L HK$1,080

MUJI的行李箱一直都是許多人的首選，設計貫徹品牌的簡約風格，而顏色方面共推出5色，分別是淺藍色、淺粉紅色、淺黃色、紅色以及白色。行李箱採用安靜且易於運行的雙滑輪設計，備有自由調節高度的手提桿，同時配以TSA行李鎖﹐內裡則採用了再生素材製成。

登機箱推薦2. MUJI 行李箱連滑輪固定器 36L HK$1,080（圖片來源：Rimowa官網）

登機箱推薦3. American Tourister VELTON行李箱 20吋 HK$1,680

American Tourister的Velton行李箱，採用獨特的方形紋理並配以鮮明俐落的飾邊，和實用的箱形設計。此外行李箱配以StePause™剎車輪、掛鈎及精巧間隔等多元性能，最特別的是附有USB插孔，很適合商務出行人士使用。

登機箱推薦3. American Tourister VELTON行李箱 20吋 HK$1,680（圖片來源：Rimowa官網）

登機箱推薦4. Rimowa ORIGINAL Cabin HK$11,200

Rimowa標誌性的鋁製行李箱，也是許多人的首選。這款銀色Original Cabin採用高端陽極氧化鋁製成，極其堅固且輕巧，可大大延長使用壽命，而且是專為飛機頭頂行李艙而設計，是短期旅行或商務出行的理想選擇。

登機箱推薦4. Rimowa ORIGINAL Cabin HK$11,200（圖片來源：Rimowa官網）

登機箱推薦5. Sara Banks THE SWEETHEART CARRYON USD$895 （約港幣6,984）

Sara Banks的THE SWEETHEART CARRYON行李箱，採用白和棕褐色為主色調，設計是讓人愛不釋手的復古風。行李箱打開後，內裡帶有帶有樹葉、花朵和鳥類的植物圖案，而且內部備有拉鍊蓋袋和可拆卸的門掛盥洗包，更便於收納！