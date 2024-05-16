韓韶禧、Jennie展「Bowcore」魅力！甜美度大增的蝴蝶結手袋推薦

【Bowcore熱潮｜蝴蝶結手袋】「Balletcore（芭蕾舞風）」的熱潮由去年一直延續至今﹐更使不少穿搭單品成為大家搶相入手的對象，其中帶有「蝴蝶結」元素的，由耳環戒指到時裝都是大家的心頭好，還衍生出「Bowcore」。而提到「Bowcore」熱潮不得不提Jennie、韓韶禧等女星，她們的演繹下使「蝴蝶結」的風格更多變，讓人忍不住跟著入手。這次《01女生》為大家盤點了多款蝴蝶結手袋，一起跟上「Bowcore」熱潮！



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蝴蝶結手袋推薦1. Jedrefeb5 Butterfly Shoulder Bag

韓國小眾品牌Jedrefeb5一直備受不少女生喜愛，韓韶禧也是其中之一，早前她的其中一個機埸造型正正就是配上該品牌的Butterfly Shoulder Bag！這款手袋以絲帶蝴蝶結作固定雙肩帶長度，當是單肩手袋可束起，使肩帶充滿澎澎的皺紋，解開後即可延長肩帶使用。此外手袋輕巧且實用，容量可觀，很適合上班使用。

蝴蝶結手袋推薦2. Self-portrait Leather Micro Bag皮革微型包

如果是想找復古又甜美的蝴蝶結手袋，不能錯過Self-portrait的Leather Micro Bag皮革微型包。手袋是以方形翻蓋式設計，由100%酒紅色皮革製成，上面飾帶標誌性水鑽蝴蝶結，浪漫又甜美。Jennie亦是Self-portrait的支持者，曾經演繹另一款梯形的蝴蝶結手袋，亦是很值得入手。

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蝴蝶結手袋推薦3. CHANEL Pouch手提包 HK$29,000

在CHANEL 2024春夏系列中，亦發現一個小巧甜美的手提包，手袋採用亮面帶粒紋的小牛皮以及品牌標誌性菱格紋縫線製作而成，皮革提把是由底部延伸出，形成了一個甜美圓形，再以兩個金屬釦固定。此外，手袋會附帶兩條同色系的金屬皮穿鍊，上面更飾有一個甜美的皮革小蝴蝶結，充滿少女心。

蝴蝶結手袋推薦3. CHANEL Pouch手提包 HK$29,000

蝴蝶結手袋推薦4. Acne Studios Brown Multipocket Micro Bag

由Acne Studios所推出的Brown Multipocket Micro Bag，早前更被大熱女團I'LL-IT率先曝光，亦是品牌熱門手袋款式之一！手袋採用褶皺和拉絨皮革製作而成，正面飾上了幼身的皮革蝴蝶結，配上逾意做舊和多個工裝口袋設計，使甜美的蝴蝶結元素多了型格氣息。

蝴蝶結手袋推薦5. Sandy Liang Verona Bag

浮誇的大蝴蝶結手袋，同樣相當誘人，這款來自Sandy Liang的Verona Bag，以放大版的蝴蝶結作手袋的主調，以輕盈又有澎澎效果的布料製作而成，非常甜美。此外，大容量的設計，適合多種場合使用。