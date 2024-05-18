Goyard如何成為貴族爭相入手對象？揭開神祕頂奢品牌4個特別之處

法國奢侈品牌Goyard，一直是一個很神秘的存在，品牌作風低調，沒有邀請當紅明星作代言人，但卻是眾星及眾名媛爭相入手的。眾所周知在二手市場或中古市場中，最保值的品牌定必是Hermès和CHANEL，但Goyard的轉售價格此兩品牌差，到底是如何做到的呢？細看品牌的歷史和百年來的經營方式，不難找到答案。



細看品牌的歷史和百年來的經營方式（IG@goyardofficial）

Goyard特別之處1. Goyard自創立一直貴族的象徵

Goyard是1853年於法國巴黎正式創立，至今已擁171年歷史，與Louis Vuitton相比成立時間還要早一年，是以高級訂製行李箱起家，與LV、Moynat、Au Départ齊名的巴黎四大傳奇硬箱品牌。但Goyard當時還提供客製化服務，是首批推出此服務的的品牌，能擁有一個可說是貴族的象徵。

Goyard提供客製化服務（IG@goyardofficial）

Goyard的品牌歷史不僅如此，最早出現可追朔至1792年，是由Pierre-Francois Martin在巴黎成立了一間名為「House of Martin」的行李箱店，當時就以精湛工藝並可客製化的行李箱，備受歐洲王室及貴族們歡迎。而且據Goyard美國分公司的歷史資料稱，法蘭西第二帝國皇帝拿破崙三世只用該品牌的旅行箱。

法蘭西第二帝國皇帝拿破崙三世只用該品牌的旅行箱（IG@goyardofficial）

Martin Pierre-Francois Martin一生膝下無子，該店由養女和女婿Louis-Henri Morel繼承，可惜Morel在1852年離世，再由徒弟François Goyard接手繼承，其後他正式將名稱改為Goyard。但無論是早期的「House of Martin」，還是為人熟悉的「Goyard」對於工藝的堅持都如一，其珍貴的客製化亦保留至今。

Goyard特別之處2. 純手工繪製的Monogram（IG@goyardofficial）

Goyard特別之處2. 純手工繪製的Monogram

每個品牌的Monogram，可說是其「DNA」。而Goyard的的Momogram印花自1892年開始被使用，有別於其他是以品牌標誌延伸出。Goyard的Momogram是由圓點組成的「Y」，靈感是源於當時掌舵的Edmond Goyard家族事業-木材流放業，圓點圖案如運送木材在河流上飄浮的浮排，「Y」則象徵木材互相纏結。

經典的Goyardine特殊帆布是由Edmond Goyard於1892年發明（IG@goyardofficial）

而Goyard的印花早期是純人手上色，製作需時，但現在已改以機器上色，不過如果是客製化的訂單仍然是由由工匠純手工繪製，所以才有了擁有一個Goyard的產品是貴族的象徵。

經典的Goyardine特殊帆布是由Edmond Goyard於1892年發明，是一種以亞麻和棉混合的天然塗層布，不僅輕盈耐用還防水防腐，不少人用十多年後仍如初。最初的的Goyardine只有黑色，但後來被法國商人Jean-Michel Signoles收購後，才增加了其他鮮明的顏色，使品牌趨向年輕和擴大顧客群。

被法國商人Jean-Michel Signoles收購後，才增加了其他鮮明的顏色（IG@goyardofficial）

Goyard特別之處3. 至今堅持著只經營實體店 沒有網上商店（IG@goyardofficial）

Goyard特別之處3. 至今堅持著實體店 沒有經營網上商店

如今許多品牌都用心經營各大網上社交台和網上商店，邀請當紅明星作代言人或提供贊助。但Goyard反其道而行，沒有過多的網上經營，網頁只能查看品牌消息及手袋款式，至今堅持著只經營傳統的實體店面，一心將資源投放在提升產品質素上。而在全球的店面僅35間門市，這也大大增加了品牌的神秘感。

Goyard特別之處4. 入手難度大（IG@goyardofficial）

Goyard特別之處4. 入手難度大

近年掀起的「老錢風」、「靜奢風」，無一不指向大眾都有趨向選擇低調款式或小眾品牌，而擁有百年好品碑和品質保證的Goyard，就成了爭相入手的對象。但因Goyard 只能親身到專門店購買，而品牌的實體店面也較少，甚至不時傳出需要排隊等候進店。此外，Goyard每個手袋都是由法國工匠手工製作，現貨不多，大多需要等候預定1至2 個月。綜合起來，大大增加了入手難度，難怪會被稱比Hermès更難入手！