準新娘必看！為何要聘請婚禮統籌師？拆解新人籌備時5大常見疑難

Wedding Planner｜每一對新人都希望有一場最難忘和獨一無二的婚禮，但一場婚禮由統籌到正式婚禮當日，歷時可以是一整年，甚至更久。而在籌備過程當中更有各種大小事需要處理，由婚紗相拍攝、婚禮場地的挑選到回禮小禮物都需要規劃好，這時就需要有一位細心的婚禮統籌師幫忙準備，這次《01女生》就邀請到專業婚禮統籌師Jessie，和大家分享籌備一場婚禮的注意事項，及拆解常見疑難雜症。



攝影：陳葦慈



婚禮統籌師Jessie和大家分享準備一場婚禮的注意事項，以及拆解常見疑難雜症。（陳葦慈 攝）

婚禮預算及場地都讓新人們苦惱？

在找Jessie拆解婚禮疑難雜症前，《01女生》記者先在街頭訪問幾位準新人，看看他們在籌備過程中遇到甚麼困難。

婚禮規模都很取決於預算，而在以往觀念中許多新人都認為籌備一場婚禮所需費用不低。在訪問中，準新人都表示婚禮預算都大約定在40萬左右。

問及籌備婚禮過程中讓他們感到最煩惱的事項時，其中一位準新人表示：「一定是場地方面，因為有時選好場地，處於考慮當中時，就已被別人預訂了，又要再重新找。」而另一對準新人同樣表示，最苦惱是尋找一個合適場地。

婚禮需要統籌師嗎？

除尋找場地外，在籌備婚禮過程中還有各種瑣碎事，聘請婚禮統籌師（Wedding Planner）幫忙處理各種大小事也是一種方法，而受訪的準新人則對此有不同看法。

其中一對準新人表示他們工作較忙碌，所以想找婚禮統籌師幫忙，但仍未找到合適的。而另一位準新人則表示曾考慮過，但最後決定放棄，她解釋：「有些心儀的供應商，未必和那個婚禮統籌師經常合作，倒不如自己來。」

婚禮統籌師可讓新人安心享受婚禮（陳葦慈 攝）

婚禮統籌師可讓新人安心享受婚禮

對於是否需要聘請婚禮統籌師幫忙處理婚禮大小事，不少新人都有這方面疑慮。而Jessie就分享了一位專業婚禮統籌師她可為新人帶來價值，以解開這方面疑慮。她指，結婚是一輩子一次，當大家在毫無籌備婚禮經驗的大前題下，有一位身經百戰的婚禮統籌師提供意見，從旁協助，的確輕鬆不少。

但尋找婚禮統籌師從旁協助，又需要預早多久呢？Jessie就指沒有一定的答案，無論是預早兩年還是只有一個月時間，婚禮統籌師都可以提供不同方案。但一般而言，大概都是預早一年時間，由求婚成功後到尋找合適場地以及準備婚禮上細節，預留充裕時間可減少疏漏。

《01女生》集合了一些準新人常見的困擾、棘手問題和迷思，讓Jessie為大家一一解答。（陳葦慈 攝）

《01女生》亦集合了一些準新人在籌備的過程中，常見的困擾、棘手問題和迷思，讓Jessie為大家一一解答。

籌備婚禮常見問題1. 儲多少錢才能辦婚禮？預算主要花在哪裡？

舉辦婚禮都是一生人一次，因此不少人對於籌備過程都很迷惘，尤其是在預計預算方面。Jessie分享現在的婚禮支出，未必如以往動輒就30萬至50萬起，特別是近年流行「輕婚禮」方式，花費較傳統婚禮低，所以取決於所選的婚禮形式。此外，婚禮預算高低與舉行地點息息相關，主要分為海外和本地婚禮：

本地婚禮

本地婚禮定必是最多人選擇，Jessie指婚禮預算大概分為三個部分，第一就是婚前支出，第二，是婚禮當日的工作人員費用，第三部分則是很多人重視的酒席部分 。Jessie表示在香港舉辦婚禮，很多時候大筆預算都是在酒席上，而酒店和酒樓的價格上亦有差別。Jessie以酒店為例，現時每一圍酒席約在15,000至20,000多不等，大家亦需計算圍數，所以酒席是很大的考量點。

海外婚禮

而海外婚禮，Jessie指新人需要承擔的婚禮費用會較多，包括賓客的機票、酒店住宿、當地教堂費用以及婚禮所有費用。但如果旅行結婚就會較輕鬆，花費基本上就是當地教堂的費用以及二人的機票和旅行花費，大約10萬左右就可以了。

辦酒席的話一定會超出預算？（陳葦慈 攝）

籌備婚禮常見問題2. 辦酒席一定超出預算？

對於「辦酒席一定會超出預算」這種說法，Jessie認為很可能是大家在預訂酒席時有誤解，或是沒有詳細問清楚。一般而言，當大家決定好要擺多少圍酒席，並問清楚每一圍的價格、酒席當中所提供的服務餐飲、設備以及是否有加一服務費等，很大程度不會超出預算。

至於「超出預算」，Jessie猜測有可能是在一些其他支出上。以酒席佈置為例，佈置公司的收費不一，一般在酒店裡面的標準佈置，約2萬元，假如想佈置得更精緻，收費可高達10多萬。所以預訂時，要先清楚自己的喜好、酒席佈置的風格以及能承擔的價格，最重要是了解清楚收費，避免超出預算。

假如真的遇到超出預算時，應從哪方面下手節省？（受訪者Jessie 提供）

籌備婚禮常見問題3. 假如超出預算，應節省哪方面？

預算分配方面，Jessie表示準新人一定要清楚知道自己最重視的是哪一部分，舉例有些客人認為婚紗和裙褂只需穿著一天而已，但照片卻是能在往後日子再回味婚禮，所以很重視攝影方面。此外在化妝、花車、司儀等方面，都是很取決新人對該項的著重，一定要互相討論和一起做決定。

酒席的座位表，是讓許多新人煩惱的問題之一（陳葦慈 攝）

籌備婚禮常見問題4. 酒席座位表要怎樣編排？

酒席的座位表，是許多新人要煩惱的問題之一。除要決定哪些親友可以共坐一桌，還有些可能是臨時沒法出席。所以，在婚禮當日座位表還是在修改狀態。

Jessie對於上述情況，分享指：「我們永遠都說不會有最新的座位表，現場版本才是最新的。所以我會建議新人做好準備，用平常心去面對。不要令自己很緊張，要知道這不是可以控制的因素。」

婚禮當日要保持平常心，但婚禮前可以做多少少，讓流程更順利。Jessie指，決定酒席座位表並不只是新人的事，當中有一半甚至大多數是兩家親戚或是父母朋友。所以，新人是很難去安排他們的座位。關於這方面，Jessie建議在安排座位表時，可以邀請雙方父母或相關的人一起規劃座位表，讓當日可順利進行。

新人與親友團意見不一該怎麼辦？（陳葦慈 攝）

籌備婚禮常見問題5. 新人與親友團意見不一怎樣處理？

一生一次的婚禮，不僅兩位新人想盡善盡美，身邊的親人和朋友都會給予不同建議，但當親友團意見與新人想法有分歧時，就容易出現爭吵。Jessie 給出了一個很重要的建議—以自己為本，要知道婚禮是屬於自己的，所有事情或決策都應由自己決定。

在面對各方意見時，Jessie提議：「可以將自己的重要性放得高一點，身邊親友的意見我們可以聆聽，接納到就接納，當沒法接納的時候，我們要學會取捨，我想這樣會容易一點。」

如何協調「四大長老」？（受訪者Jessie 提供）

如何協調「四大長老」？

不論婚禮或酒席，雙方家長對於整個的籌備比新人更積極，就很容易出現各有各說的情況。Jessie就提議在兩家人正式一起籌備婚禮前，新人自己要先有共識，像是舉辦形式、地點、酒席、預算等都要有大概計劃，然後再與各自家人「試水溫」，讓家人了解你們想法，這樣就能讓他們更易去接受。

此外，Jessie提到當遇到較固執的長輩時，真的很需要靠新人以合適方法溝通，同時提醒大家：「婚禮是屬於新人的，我們沒有辦法全都迎合雙方整個家族、二三十人或是每一位朋友的意見，所以最重要是當事人開心，他們喜歡就可以了。」