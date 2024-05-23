結婚對戒｜婚戒如何揀選？專家親授合格婚戒標準：越簡單越耐看

【結婚對戒/結婚戒指】籌備婚禮，其中重要一環，必然是佩戴一生的結婚對戒。市面上款式林林總總，容易令人眼花繚亂，到底應該如何揀婚戒? 《01女生》邀請到珠寶及婚戒專家Vico Yeung為大家分享婚戒資訊，大家不妨參考一下。



婚戒的傳統

其實每個地方都不同，但不少人都會傾向相信西方流傳約3000多年的傳統。以意大利羅馬來說：結婚戒指有「禁戒之意」，女子佩戴戒指於無名指之上，代表明花有主，禁止其他男子向她示愛。同樣，男子亦言。另外，因為左手無名指代表「愛情之脈」，直達心房，所以婚戒應佩戴於雙方的左手無名指上。

合格婚戒5大準則

相信大部份準新人都想把婚戒作為佩戴終生的信物，但若選擇了不合適的婚戒，或許會令你要再作選購。例如款式退流行、經常脫石需要維修、結構變形等。為此，Vico為大家建議以下合格婚戒標準：

合格婚戒標準｜1. 全隻渾圓

內外呈渾圓狀態的結婚對戒，代表新人之間互相包容，感情無瑕圓滿。

合格婚戒標準｜1. 全隻渾圓 (freepik)

合格婚戒標準｜2. 白色圓鑽

婚姻是神聖，鑽石象徵忠貞純潔的愛情，在婚戒上鑲白色圓鑽更有永恆祝福之意。

合格婚戒標準｜2. 白色圓鑽 (圖片由受訪者提供)

合格婚戒標準｜3. 設計簡約

所謂Less is More，婚戒設計越簡單，越耐看，其結構亦更耐用，所以避免選擇太多幼線條或坑洞的款式。

合格婚戒標準｜3. 設計簡約 (freepik)

合格婚戒標準｜4. 包邊鑲嵌

由於長期佩戴，包邊鑲嵌能減低因日常碰撞而令鑽石鬆脱。

合格婚戒標準｜4. 包邊鑲嵌 (freepik)

合格婚戒標準｜5. 適合新人風格

雖然大部份準新人都會以款式或價錢作為因素，但請細想，大部份婚禮項目於Big day當日後就會完結，但結婚戒指由當日宣誓一刻才開始見證二人一生婚姻的使命，每日貼身戴於手上。因此，要細心揀選適合你們又具保值度的婚戒。