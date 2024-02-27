婚戒鑽飾丨婚禮首飾準備什麼？5方面揀選新娘首飾：款式、鑽石4C

【婚戒鑽飾/結婚首飾/新娘造型】婚禮首飾應該準備什麼？籌備婚禮要準備的事情可不少，想打造一個合適又時尚的新娘造型，除了妝容髮型、婚紗禮服，婚戒鑽飾等配件亦是相當重要的一環。想營造高貴、閃爍造型，應該準備多少款婚戒鑽飾？預算應該準備多少？就讓《01女生》為你準備好，婚禮首飾懶人包，一文掌握好揀選婚戒鑽飾的技巧！



新娘首飾、婚戒鑽飾的重要性

雖說婚戒鑽飾是為了點亮新娘造型，令婚禮當日、婚照上更顯時尚與突出個性。咋聽之下，婚戒鑽飾看似破費不少，其實現時的鑽石、珠寶首飾種類良多，廣義而言可以將其分作3大類別：高級珠寶、輕珠寶、時尚珠寶。只要挑選得宜，婚戒鑽飾並非只有大日子才大派用場，有些更是整個婚期，由求婚、Pre-wedding到日後生活中亦可以使用，美觀之餘亦別具意義！

婚禮首飾應該準備什麼？(IG@ghlchan)

揀選婚戒鑽飾技巧

入手婚戒鑽飾時，最先要注意自己或送禮對象的尺寸，太鬆的尺寸容易掉失，太緊的尺寸未能夠改變，以免買得一場空。再按場合需要、個人喜好（設計材質、設計款式）、價格預算等入手所需的婚戒鑽飾。

珠寶首飾主要因應克拉、顏色、淨度及車工，4個標準而影響定價。大家可以上手配戴、親眼衡量珠寶的視覺效果，感受折射與反射、寶石的七彩火光去揀選婚戒鑽飾。透過鑽石 4C 標準、寶石證書就能確保婚戒鑽飾的質素。

5大必備婚戒鑽飾！

必備婚戒鑽飾：1. 求婚戒指



求婚戒指可謂步入婚禮的第1步，普遍求婚戒指都會選擇象徵永恆的鑽石，種類主要分為天然鑽石與實驗室培育鑽石（人造鑽石）。挑選鑽戒時，可以先定下求婚戒指的預算，再挑選合意的鑽石形狀顏色，接著淨度、卡數、切割及設計款式；因應不同因素，價錢會有一萬至十多萬的差距。最簡單直接、最多人選擇的求婚戒指，就是一卡天然鑽石，大概是3萬元左右起步。

必備婚戒鑽飾：求婚戒指(IG@louisa_mak)

必備婚戒鑽飾：2. 結婚對戒



求婚戒指就主要送予女方，能夠選擇相對搶眼、耀眼的鑽石款式。而結婚對戒則是較為低調，雙方婚後每日佩戴之用，普遍會選擇簡約經典、耐看款式、耐磨的材質，同時亦要考慮雙方的喜好、日常穿搭風格，有些新人更會選擇客製化設計，為戒指上刻上代表兩人的特殊設計。

必備婚戒鑽飾： 結婚對戒（IG@roxannetong)

必備婚戒鑽飾：3. 新娘頭飾



新娘頭飾可說是婚禮造型必不可少的，能夠按照每款禮服或婚紗，搭配相應的頭飾，整體感覺會更完整及獨特，抓拍時亦更有氛圍感。而頭飾當中必備的是頭紗，盤髮時亦可用上珍珠或水晶的頭飾：皇冠、髮夾、髮箍等，若然擔心頭飾的再次使用率低，新娘們可以選擇輕珠寶款式或租借鑽飾。

必備婚戒鑽飾：新娘頭飾(IG@reginahyt)

必備婚戒鑽飾：4. 婚紗配飾（項鏈／耳環／手鏈）



除了頭飾，婚紗配飾亦能點綴造型，不過要記住「Less is more」的搭配原則，一個閃耀的重點即可取勝，以免畫蛇添足，例如頭飾搭配耳環、一條華麗的鑽石項鏈即可。

必備婚戒鑽飾：婚紗配飾（項鏈／耳環／手鏈）(IG@chiling.lin)

必備婚戒鑽飾：5. 姊妹禮物首飾



成就一個完美婚禮，全靠當日伴郎伴娘、兄弟姊妹團的共同幫助，不妨以一份小心意首飾：純銀、千元水晶或珍珠款式等，價錢豐儉由人，去好好感謝姊妹們的出鏡、跟出跟入幫忙，該首飾更可以成為你們「閨密信物」，一同姊妹情深！