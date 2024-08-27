戒指尺寸表｜各國尺寸對照大不同!2招測量合適款+17大求婚戒推薦

戒指尺寸對照表2024｜求婚戒指象徵愛的承諾，無論對男女而言，都非常重要。戒指尺寸怎麼量？由於求戒指一般不能調較，為避免尺寸不合的尷尬問題，購買前需要提前測量尺寸！此外，不同款式的戒指，其實都有不同意思，以下整理求婚戒及婚戒的分別，大家不妨注意！



求婚戒指象徵愛的承諾，無論對男女而言，都非常重要。(《男盜女很賊》劇照)

戒指尺寸測量方法

戒指尺寸怎麼量?要戒指尺寸穿戴合適，便要在購買前，先量度手指圍，可參考以下方法:

1.將繩子環繞手指，交接的兩端距離就是內圓周長

2.從配戴過的戒指中，量度出內環直徑，再參考以下的戒指尺寸，若結果是兩個尺寸之間，則選兩者中較大的尺寸。



戒指尺寸對照表

戒指尺寸對照表

戒指款式1. 求婚戒

相較於婚戒，求婚戒的鑽石也會偏大顆。求婚戒指都會在求婚時穿戴，一般都是男方向女生求婚，背後包含著想相伴到老的意義。當求婚成功後，女生會戴戒指在左手的中指或無名指上，代表已有未婚夫。而在訂婚時，亦可穿戴求婚戒指。

戒指款式2. 婚戒

至於婚戒的款式，一般以簡約為主，以方便日常一直穿戴。婚戒即是結婚時男女互相交換穿戴的戒指，一般夫妻各自擁有一隻，穿戴在左手無名指上，以示已婚。一般購買婚戒時，都會根據預算和喜好，來選出雙方有共識地喜歡的款式。

相較於婚戒，求婚戒的鑽石也會偏大顆。(《男盜女很賊》劇照)

戒指款式3. 套戒

市面上還有套戒的選擇，一般即是將求婚及結婚戒指，同時套在左手無名指上，可以是同一系列，亦能自行配搭出合襯的款式。

求婚戒推薦2024款式1. 六福珠寶 璀璨時光18K金鑽石戒指

宛如花卉綻放時般璀璨，主石以圓形設計，並以四爪鑲崁，兩側運用葉子般的設計，上綴以閃鑽，展現出帶活力的線條感，看來閃爍迷人，帶有小清新的魅力。鑽石共約重0.146克拉，以精緻的小鑽，組成閃耀奪目的迷人工藝。

求婚戒推薦2024款式1. 六福珠寶 璀璨時光18K金鑽石戒指 (品牌提供)

求婚戒推薦2024款式2. 六福珠寶 繁花傾綻18K金鑽石戒指

這款戒指傾向華麗耀目，設計以一朵盛開的花朵為主，在主石旁圍繞著8顆小鑽，帶有立體層次感，看來就如煙火綻放的一刻般優雅和迷人。戒指圈以18K金製作，兩側特別挖空，締造出獨特感覺。

求婚戒推薦2024款式2. 六福珠寶 繁花傾綻18K金鑽石戒指 (品牌提供)

求婚戒推薦2024款式3. 六福珠寶 傾心之戀鉑金鑽石戒指

款式較為經典雅緻，以四爪牢牢包圍純淨的方形鑽石，同時注入現代活力，將底托側面設計成鏤空心形造型，暗藏愛意。戒指圈特別設計成雙圈交叉疊起的模樣，其中一邊綴以整齊排列的閃鑽，看來簡約得來，充滿層次活力。

求婚戒推薦2024款式3. 六福珠寶 傾心之戀鉑金鑽石戒指 (品牌提供)

求婚戒推薦2024款式4. Tiffany & Co. Tiffany Forever 戒指

鑽石以半環圓形明亮式切割，配襯鉑金指環，展現出璀璨光芒。戒指設計較為簡約細緻，由於指環較幼，可顯出手指修長，同時散發清新優雅的光芒。

求婚戒推薦2024｜Tiffany & Co. Tiffany Forever 結婚戒指 (Tiffany & Co.官網)

求婚戒推薦2024款式5. Chaumet Joséphine Aigrette 戒指

Chaumet的Joséphine系列靈感，便是源自拿破崙的妻子約瑟芬王后，設計較為典雅，散發女神的氣質。戒指以代表性的V形鷺羽線條，配搭梨形切割的海藍寶石，作為中央主要，予人優雅而不失氣勢的魅力。

求婚戒推薦2024｜Chaumet Joséphine Aigrette 戒指 (Chaumet官網)

求婚戒推薦2024款式6. DAMIANI 玫瑰金多鑽結婚戒指

由男神畢彼特與金匠大師Valenza攜手打造的系列，戒指以兩個分別由鉑金和白金製作的同心圓組成，並以閃耀光芒的鑽石連結，象徵愛情永不分離的意思，同時展現出精緻迷人的光芒和魅力。

求婚戒推薦2024｜DAMIANI 玫瑰金多鑽結婚戒指 (DAMIANI官網)

求婚戒推薦2024款式7. BVLGARI B.ZERO1 戒指

戒指由18K白金製作，搭以經典的B.zero1設計，相較傳統款式，更帶現代的活力和美學。戒指中間鑲嵌一顆明亮型切割鑽石，讓整體增添閃爍魅力。

求婚戒推薦2024｜BVLGARI B.ZERO1 戒指 (BVLGARI官網)

求婚戒推薦2024款式8. FRED Amour Fou 訂婚戒指

戒指以經典的扣環為主要，上面鑲滿鑽石，看來時尚和閃耀，同時看似單邊雙環的設計，亦能修飾手指，為雙手提升魅力。

求婚戒推薦2024｜FRED Amour Fou 訂婚戒指 (FRED官網)

求婚戒推薦2024款式9. Harry Winston Tryst Pear-shaped Diamond Engagement Ring

戒指以梨形鑽石為主要，並以四爪鑲嵌，感覺簡潔，提升鑽石本身的光芒。主鑽側伴以其他鑽石，以展示不同的閃爍程度，打造出精緻優雅的層次感。

求婚戒推薦2024｜ Harry Winston Tryst Pear-shaped Diamond Engagement Ring (Harry Winston官網)

求婚戒推薦2024款式10. BOUCHERON Facette Engagement Ring

在經典的白金指環上，刻有立體幾何的線條，看來就像鑽石的切割般，感覺簡練而具特式，即使日常亦能佩戴。除了主鑽，戒指亦鑲嵌多顆鑽石，讓光線折射副主石上，展現更閃爍的光芒。

求婚戒推薦2024｜BOUCHERON Facette Engagement Ring (BOUCHERON官網)

求婚戒推薦2024款式11. Van Cleef & Arpels Estelle單顆鑽石戒指 約HK$49,200（E VVS1 ）

品牌在戒指沿邊綴以鉑金圓珠，配搭0.4卡E VVS1級主鑽(可選)，締造出典雅的氛圍。戒指具有簡約線條美，非常適合與結婚戒指疊戴，抑或襯搭其他戒指，打造個性魅力。

求婚戒推薦2024｜Van Cleef & Arpels Estelle單顆鑽石戒指 (Van Cleef & Arpels官網)

求婚戒推薦2024款式12. PIAGET Piaget Rose 指環 約HK$48,800

以玫瑰金打造出盛開的玫瑰立體圖案，綴以鑽石花蕊，更顯浪漫優雅。戒指大小可以調節，6顆鑽石約0.26卡，佩戴時較傳統款新穎和時尚，展現出現代美的一面。

求婚戒推薦2024｜PIAGET Piaget Rose 指環 (PIAGET官網)

求婚戒推薦2024款式13. MOUAWAD SERA Single Halo Diamond Engagement Ring

若然喜歡簡約而帶層次的話，MOUAWAD戒指以雙圈設計，中間鑲嵌0.5至1.5卡鑽石，四周環繞小鑽，締造典雅優美的層次感，令主鑽更為突出。

求婚戒推薦2024｜MOUAWAD SERA Single Halo Diamond Engagement Ring (MOUAWAD官網)

求婚戒推薦2024款式14. Chopard CHOPARD FOR EVER RING PAVÉ

一般主鑽都是圓形為主，不過Chopard的戒指，則為約0.5卡的心形切割，配搭指環上鑲嵌18顆鑽石，更能傳遞出愛意。

求婚戒推薦2024｜Chopard CHOPARD FOR EVER RING PAVÉ (Chopard官網)

求婚戒推薦2024款式15. MESSIKA FIERY 0.10CT White Gold Diamond Ring 約HK$27,200

戒指特別以V字設計，並沿線條有著不同的粗幼，更能修飾手指。主要部分則是水滴形設計，配搭不同大小的鑽石，散發出一點不規則的美。

求婚戒推薦2024｜MESSIKA FIERY 0.10CT White Gold Diamond Ring (MESSIKA官網)

求婚戒推薦2024款式16. Cartier Etincelle de Cartier Ring HK$25,600

款式簡約經典，以立體方形整理排列，加上中間的方形主鑽，展現出典雅魅力，同時不會過於搶眼，有quiet luxury的感覺，而且可以襯搭不同的造型。

求婚戒推薦2024款式16. Cartier Etincelle de Cartier Ring (Cartier官網)

求婚戒推薦2024款式17. THE FUTURE ROCKS Meta Iris Pavé Ring HK$44,500

婚戒以霧面金色圍邊，襯托出鑽石的閃爍魅力，予人清新和純潔的感覺，加上經典的方形主鑽，為整體增添典雅氣質，非常適合知性優雅的女生。