結婚對戒品牌推薦2026｜經典對戒20品牌一覽！婚戒戴左或右手？

經典對戒品牌推薦 ｜相較求婚戒的熱情，成雙成對的對戒，更能感受到當中永恆的承諾。一般而言，對戒都是在婚後配戴在左手無名指上，用以寓意「已婚」，不過時下也有不少情侶，選擇配戴對戒於中指上，藉此表達愛意。由於每組對戒的設計基本一樣，因此要選男女都適合的款式，大部分都會選擇簡約低調、拼圖或經典的，以下推薦20大經典對戒品牌，不知哪款是你的心水？



結婚對戒的由來

對於婚戒的由來，有指是自西元9世紀開始，當時的教皇尼古拉斯一世，向妻贈送一隻戒指，其後漸漸流行到貴族，再到民間普及，眾人都將對戒視為婚姻象徵。書藉《羅馬婚戒起源》更記載在1027年，已出現交換戒指的儀式，男方會給新娘金戒，新娘亦會給對方銀戒。而在11世紀時，相傳圓戒賦予「永不間斷的愛」的意思，因此不少人於結婚時，都會交換對戒，寓意無論分隔多遠，都會守護彼此的愛。

相傳圓戒賦予「永不間斷的愛」的意思。(《男盜女很賊2》劇照)

對戒有著如此重大意義，因此挑選時更要仔細考慮，既要符合兩人的喜好，亦要方便日常穿戴。以下精選15個經典對戒品牌，大家不妨參考。

經典對戒品牌推薦1. GRAFF

在何超蓮的婚禮上，她以一身GRAFF的珠寶，化為超美的新娘子，同時引起不少人熱議。GRAFF由英國珠寶商Graff創立，設有訂婚及婚嫁系列，以特別的鑽石和指環切割，散發低調優雅的感覺。對戒分為鑲嵌鑽石、玫瑰金和白金等款，其中鑽石還有大小排列的設計，更添閃爍時的層次感。

經典對戒品牌推薦1. GRAFF(官網)

經典對戒品牌推薦2. Tiffany & Co.

因為電影《Breakfast at Tiffany’s》，品牌成為了優雅女性的代名詞，更是不少女生夢寐以求的珠寶。品牌在挑對戒方面，也是個不錯的選擇，有簡約的單環、V形和幾何等設計，極富典雅的建築美學。特別推薦Tiffany T系列設計，不僅富有標誌性，亦帶有聯繫的意義。

經典對戒品牌推薦2. Tiffany & Co. (官網)

經典對戒品牌推薦3. BOUCHERON

糅合法式浪漫和巴黎風格的BOUCHERON，婚戒都得到不少女星喜愛，其中廣受歡迎的Quatre系列，幾何圖案由「巴黎飾紋」、「雙圈同心圓」、「鑽石圈」和「羅緞直線刻紋」組成，展現出巴黎特色，連林依晨也是用以作對戒。

經典對戒品牌推薦3. BOUCHERON (官網)

經典對戒品牌推薦4. Harry Winston

Harry Winston同樣在婚禮界中，得到不少人喜愛，指環款式有著多個打磨及切割，以打造出不同的感覺。當中Infinite系列注目度超高，以世界上最為堅韌耐久的金屬之一鉑金為設計基礎，設計帶有現代風格，並鑲嵌圓形明亮式切工鑽石，或使用其他形狀款式，度身訂造出最合心的對戒。

經典對戒品牌推薦4. Harry Winston (官網)

經典對戒品牌推薦5. Cartier

擁逾176年歷史的Cartier，至今依然得到不少人愛戴。婚戒系列中的Étincelle de Cartier戒指，帶有簡約柔美感覺，同時糅合現代氣息，在低調含蓄的設計裡面，充滿強大而優雅的傾慕之情。巧手工匠將鑽石排列鑲嵌在白金指環上，中間以四爪設計托住主石，散發簡約高雅的氣場。

經典對戒品牌推薦5. Cartier (官網)

經典對戒品牌推薦6. Van Cleef & Arpels

品牌的創立已充滿愛的詩意，由寶石商人的女兒Estelle Arpels，結伴寶石切割師的兒子Alfred Van Cleef一同於1906年創立。兩人從相識到相戀再創事業的故事，感動當時不少人，更是王室名媛的求婚珠寶，其中摩納哥國王雷尼爾三世與Grace Kelly的婚禮中，亦選用訂製的珍珠與鑽石鑲綴套。Tendrement 婚戒系列更向兩位創辦人的愛情故事致敬，將品牌的書寫字體刻在指環上，感覺簡潔而具魅力。

經典對戒品牌推薦6. Van Cleef & Arpels (官網)

經典對戒品牌推薦7. DE BEERS

款式較為經典和瑰麗，以簡約的設計，僅用凹凸紋和纏繞等工藝，來突出素材和鑽石的美。品牌佔全球四成的鑽石開採和貿易，故所用的素材都是上乘品質，加上細緻的工匠手藝，展現出與別不同的氣質。特別推薦新推出的RVL玫瑰金戒指，設計不算華麗，但以不同的凹凸坑紋，來締造出層次美，而裡面標誌旁邊，亦鑲嵌一顆鑽石，看來低調奢華。

經典對戒品牌推薦7. DE BEERS RVL 玫瑰金戒指 (官網)

經典對戒品牌推薦8. PIAGET

珠寶品牌PIAGET的Possession系列，同樣也是利用細緻的條紋質感，來營造出高級感覺。戒指設有不同粗幼，適合男女選擇做對戒，而戒指中間亦鑲嵌明亮形切割圓形美鑽，讓整體更顯精神和開朗感覺。

經典對戒品牌推薦8. PIAGET Possession指環 (官網)

經典對戒品牌推薦9. BVLGARI

說到BVLGARI的話，大部分人都會想到以蛇形為設計靈感的SERPENTI系列，運用幾何圖形拼接成一條蛇，搭以鑲嵌的鑽石，展現出華麗優雅的強勢感覺，非常適合個性型格鮮明的情侶。此外，品牌的對戒設計都較簡練和具線條感，能夠強調出個性魅力。

經典對戒品牌推薦9.BVLGARI SERPENTI VIPER 對戒 (官網)

經典對戒品牌推薦10. Chopard

品牌的對戒設計較經典簡約，透過方形拼成指環，再在上方鑲嵌方形鑽石，以締造出幾何美學，而且有效視覺上修飾手指。對戒設有粗幼設計，適合男女的不同喜好，若是個性較知性和文靜的話，可以考慮這個選擇。

經典對戒品牌推薦10. Chopard Ice Cube Rings (官網)

經典對戒品牌推薦11. I-PRIMO

近年愈多人選擇日本婚戒品牌，設計會較新穎和特別。其中I-PRIMO便是其中之一，得到不少KOL推薦。品牌設有專業的婚戒諮詢師，以豐富的經驗了解客人的手型與喜好，協助準新人找到心中完美的約誓之戒。

經典對戒品牌推薦11. I-PRIMO (官網)

經典對戒品牌推薦12. GINZA DIAMOND SHIRAISHI

日本首間提供結婚戒指的婚禮珠寶專賣店，現已踏入30周年，提供「半訂製戒指」及「結婚套戒」的選擇，每款均由工匠以三重認證的鑽石打造。對戒款式傾向簡約，適合喜歡低調的準新人。

經典對戒品牌推薦12. GINZA DIAMOND SHIRAISHI (官網)

經典對戒品牌推薦13. CHAUMET

得到拿破崙及約瑟芬王妃的愛情故事加持，CHAUMET鑽飾都被賦予甜蜜的意義。品牌的數個經典系列都有推出對戒款式，如Liens Évidence系列，設計以連結為主題，將兩邊緊扣一起，加上鑽石點綴，更表達出珍貴和值得愛惜的情感。

經典對戒品牌推薦13. CHAUMET (品牌官網)

經典對戒品牌推薦14. HEARTS ON FIRE

以精緻鑽飾見稱，透過不同的流線形戒環設計，以及整齊排列方式，打造出清新明亮的感覺，加上精細的造型切割，予人低調優雅感覺。最新Barre系列亦設男女適用的婚戒款式，將鑽石排列在同一邊，展示出對比和立體魅力。

經典對戒品牌推薦14. HEARTS ON FIRE (品牌官網)

經典對戒品牌推薦15. DAMIANI

相較於求婚戒指，對戒一般用於日常，款式多以簡約、男女適合為主。就如Damiani的設計，由圓形和長方形的幾何圖案組合而成，兩旁綴以閃鑽排列，加上鏤空效果，為婚戒注入不平凡的活力。

經典對戒品牌推薦16. BAUNAT

來自「世界鑽石之都」比利時安特衛普（Antwerp）的BAUNAT，不僅提供鑽飾，也有簡約的對戒設計。推薦這款以幼身設計，活動方便之餘，搭以扭紋設計，看來經典優雅而富活力，裡面更刻有品牌標誌，締造高級感覺。戒指設有3色選擇，可與伴侶選擇不同色調來襯搭造型。

經典對戒品牌推薦16. BAUNAT 可疊戴螺旋白金戒指 (官網)

經典對戒品牌推薦17. Buccellati

1919年創立於意大利的頂級珠寶品牌，以文藝復興時期金飾雕刻工藝而聞名，被譽為「可穿戴的藝術品」，珠羅紗雕刻工藝 (Tulle)及絲綢拉絲工藝 (Rigato)為品牌經典特色。婚嫁系列Romanza，靈感源自文學巨著中令人難忘的七位女主人所擁有的愛之夢想，打造出充滿華麗復古風且細緻的浪漫款式。

Buccellati FEDI ETERNELLE 黃金和白金結婚戒指 (官網)

經典對戒品牌推薦18. K.UNO

1981年創立的日本最大規模的客製化珠寶品牌，從情侶對戒、訂婚鑽戒、結婚戒指皆可客製化，為新人打造獨一無二的珠寶。自2010年取得迪士尼授權，更將迪士尼夢幻元素融入珠寶設計，將大家喜愛的迪士尼角色躍然珠寶之上，迪士尼主題珠寶系列至今已有超過6萬款，深受年輕女性喜愛。

經典對戒品牌推薦19. TASAKI

1954年創立的日本奢華珠寶品牌，融合古典與時尚設計，以高品質Akoya珍珠、高標準鑽石原石採購權而聞名。婚禮戒指系列風格典雅，當中包括設計簡約俐落的PIACERE系列、線條優美的PIANO系列、主打櫻花金色及立體感設計的LABELLO。

經典對戒品牌推薦20.ALUXE

源自台灣的珠寶品牌，主打高品質鑽石、最高規格專屬訂製的結婚對戒和求婚鑽戒，從原創品牌設計、德國工藝、日式經典到童話夢幻迪士尼系列一應俱全。當中結婚對戒更提供個人化刻印及內鑲紀念誕生石服務，讓愛意恆久留存。想從頭至尾打造屬於你們對戒的話，可以選擇100% 客製化設計，從材質、顏色、表面紋路到鑽石的選擇，為愛情增添更多意義。