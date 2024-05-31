閔熙珍是誰？敢對抗大財團HYBE贏首階段勝利！3件事展現才華人脈

被喻為「怪物新人」、並贏得多個海外榮譽的女團NewJeans，其幕後功臣閔熙珍，日前與母公司HYBE掀起罷免風波，鬧得滿城風雨。而昨日閔熙珍取得首階段勝利，經法院審訊，接受了她申請的禁止行使表決權的臨時禁制令，亦即是她能在今日的臨時股東大會上，得以留任ADOR執行長。在判決結果後，閔熙珍今午（31日）開記者會，抒發對事件的感受，並願意與HYBE「妥協」。



閔熙珍與HYBE的關係在昨日取得新進展。事源是閔熙珍因其他子公司女團ILLIT，與NewJenas風格相似，加上與NewJeans成員的父母溝通後，決定向母公司提出抄襲等問題，結果招來「企圖奪權」的指控，職位岌岌可危。不過，法院昨日（30日）裁決，表示雖然閔熙珍「讓ADOR獨立的意圖明確」，但因沒具體執行，故瀆職行為不成立，並接受閔熙珍的申請，假若其職位被違規解雇，HYBE須支付200億韓圜（約1.13億港元）賠償金。

閔熙珍能繼續擔任ADOR執行長一職。(IG@min.hee.jin)

而在今日下午的記者會中，閔熙珍穿上鵝黃色毛衣和牛仔褲，臉容精神煥發。她提到從首次記者會至今，可說是人生中最艱難的時刻，再也不想經歷。同時她感激收到很多打氣的陌生私訊，「我真的真的非常感謝他們，我不知該怎樣表達我的心意。」她亦表示目標與NewJeans順利完成世巡曲目及新專輯，更願意與HYBE達成部分妥協，「我想應該重新考慮放下感情，為所有人的利益而行動。」

閔熙珍的3件事：曾任職SM娛樂、設計獲國際獎項

閔熙珍原是一位平面設計師，畢業於首爾女子大學視覺設計系的她，在2002年加入SM娛樂，期間憑藉多年歷練，以及獨有的時尚觸角和風格，最後晉升成創意總監。她曾負責多位選旗下藝人的品牌推廣、MV及專輯拍攝，包括少女時代〈Gee〉、SHINee〈View〉及Red Velvet〈Ice Cream Cake〉等，創新風格打破傳統，每每大獲好評。

最享譽國際的事，莫過於閔熙珍所創作的f(x)正規二輯《Pink Tape》，將老派卡式帶傾注粉紅色，並貼上女團成員們的黑白造型照，與專輯歌曲的概念和風格貼近，看來既復古又時尚。這個專輯讓她贏得德國紅點設計大獎，也促使了她其後與BTS成員V（金泰亨）合作，為他的個人專輯打造出不一樣的形象風格。

閔熙珍所創作的f(x)正規二輯《Pink Tape》，贏得德國紅點設計大獎，並與成員Krystal（圖右）感情超好。(IG@vousmevoyez)

閔熙珍的3件事：華納兄弟、村上隆都是好友

不得不佩服閔熙珍的號召力！在NewJeans的MV中，不時都能找到話題點，如〈Cool With You〉的MV中，就可看到影帝梁朝偉及知名演員鄭好娟參演；在專輯《Get Up》中，亦與華納兄弟合作，重現經典卡通《飛天小女警》的卡通動畫，懷舊畫面勾起不少人的情懷。

NewJeans新MV梁朝偉、鄭好娟驚喜現身！憑甚麼有如此強大號召力？

〈Cool With You〉的MV中，可看到影帝梁朝偉及知名演員鄭好娟參演。(〈Cool With You〉MV)

而在閔熙珍被HYBE控告後，她的人際網絡依舊沒被切斷，在日前的日本出道專輯中，便邀請到國際級藝術家村上隆為她們繪製MV。其後NewJeans成員更穿上日本潮流教父藤原浩為她們打造的服飾，可見出閔熙珍的強大交友網絡。

閔熙珍邀請到國際級藝術家村上隆為NewJeans繪製MV。(IG@min.hee.jin)

閔熙珍的3件事：對NewJeans如女兒般疼鍚

從NewJeans的出道至今，一直可見出閔熙珍對成員們，猶如女兒般疼愛，不時都可以在她的社交媒體中，看到與成員們一起聚餐的溫馨片段。在這次爭議中，也是因為成員們父母向她反映女兒被冷待，並質疑新女團ILLIT疑似「抄襲」，她才協助向公司表達意見。

此外，在今日（31日）的記者會中，有片段拍到當記者提及NewJeans時，她頓時面露「媽媽的笑顏」，但其後說到HYBE時，她的表情漸變嚴肅，讓網民不禁笑稱「真的是用臉說話的人」。