編髮教學｜7款Y2K風格髮型圖鑒　輕易打造NewJeans同款辣妹造型

什麼是Y2K千禧風格？Y=year，2=2，K=kilo，所以Y2K代表的是2000年，都說時尚是個輪迴，現在Y2K正流行呢！除了穿搭能來個Y2K風，髮型也不能忽略哦！



來學這幾種髮型，打造Y2K個性辣妹風！簡單好上手，手殘黨也能學會！

7款Y2K風格編髮造型，瞬間化身最潮辣妹～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 半扎辮髮

先從髮際線往上2-3指的距離中分，分出頭髮後開始扎三股麻花辮。接著剩下的頭髮取出一些來紮馬尾，再把部分頭髮分成6分扎二股辮。然後再把頭髮擰好和後面的馬尾綁在一起。接著整理一下就完成啦！覺得複雜的話可以在中分後扎兩個三股麻花辮再扎半馬尾也很好看的哦！

2. 雙麻花

先中分後從頭頂取一小部分頭髮紮住，再從中間挖洞把頭髮從後面繞過來前面拉緊，接著再在下面取兩撮頭髮繞到剛剛頭髮前面紮住，一樣挖洞從後面繞來前面，拉住兩邊拉緊，把剛剛的頭髮和剩下的頭髮紮成一股在耳後，然後從中間挖洞繞過去，最後把紮好的馬尾分成兩份，分別紮成麻花辮。另一邊頭髮重複一樣就完成啦！這款髮型又甜又酷，可愛又鬼馬，也很青春奪目！

3. 半扎高馬尾

先中分，然後分出一撮頭髮紮起來，中間挖個洞再從前向後翻過去。接著從耳朵向上取頭髮扎高在頭頂（耳朵以上的頭髮紮起來），把剛剛扎的馬尾（一小撮馬尾）掏個洞從後面穿過前面紮好頭髮的小圈，把高馬尾拉緊，最後把下面的頭髮分成四小撮分別紮成麻花辮即可。不一定要編四個麻花小辮子，編兩個也很好看！這款髮型可以拉高顱頂，顯臉小！記得半馬尾要紮到平視也能看到的高度！

如果覺得複雜可以扎半高馬尾，最後扎幾個麻花辮也很好看奪目！半高馬尾可以修飾臉型，還能顯得髮量多～

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4. 雙馬尾

先從頭頂中分並取出兩小撮頭髮來編麻花辮，然後在耳後取一撮頭髮編麻花辮，最後將剩餘的頭髮紮成馬尾就完成了！這款髮型活潑，夏日風又清爽！甜酷辣妹必get！

5. 雙丸子

首先，頭髮分成中分，前面有留一些碎髮哦！接著在前面兩側各取一小撮頭髮扎麻花小辮，然後從左右耳朵旁綁一個馬尾，再把馬尾分一半，上半部分的馬尾扎丸子，下半部分的馬尾扎麻花辮就完成了哦！這款髮型輕亞比風，很有魅力！

6. 明星同款

一樣先把頭髮中分，前面留碎髮，在前面兩側各取一小撮頭髮編麻花辮，接著從左右耳朵旁綁一個馬尾，把馬尾分成一半，上半部分的馬尾握住頭髮向上繞一圈，然後再握住向下弄成蝴蝶結的樣子，下半部分編麻花辮。這款髮型有種美式風格，又能彰顯甜美辣妹氣質～

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7. 減齡雙麻花

先把頭髮中分，再在頭頂扎一個小辮子，然後中間挖個洞，從上到下掏出頭髮，把頭髮拉緊。然後在左右各取一撮頭髮紮起來，一樣挖個洞從上到下掏頭髮，最後把剩下的頭髮編成兩個麻花辮。這款髮型可以讓髮量看起來多，是扁頭女生的救星！細軟和軟塌的髮質一定要get這款髮型！

技巧：記得紮頭髮要在前面就留一小撮頭髮，才不會讓頭頂和額頭看起來空空。還有髮圈盡量選和自己髮色接近的顏色。紮好頭髮後可以用直板夾或電棒整理髮尾和劉海哦，要讓劉海稍微有點微微蓬度，有蓬蓬的感覺～覺得髮尾捲捲的比較可愛也可以用電棒稍微捲一下哦 ，要保持直髮也可以，依據個人喜好～ 也可以多運用一些可愛繽紛多彩的髮夾點綴，夾在任何位置都可以！可以夾亮色小髮夾，也可以戴上耳機配件！

Y2K髮型並不難，學會這幾種髮型，打破常規，改變自己常規的穿搭，嘗試不一樣的Y2K風格，當個可甜可颯的辣妹吧！喜歡這篇文章的話可以分享出去給更多朋友看到哦！謝謝～

【本文獲「Goody25」授權轉載。】