Danielle正式離隊NewJeans或將被告！4事件證實她們的強大號召力

韓國女團NewJeans最新進展！繼成員Haerin及Hyein回歸所屬經紀公司ADOR，公司今日再宣布，在與Hanni及家人進行深度對話和溝通後，Hanni決定繼續留在公司，但另一成員Danielle則因難再共事，表示會解除專屬合約，並追討法律責任，即是原本成員將會五缺一。此外，Minji目前仍在與ADOR進行對話的階段，其去留依然備受關注。



在爭議前，NewJeans出道僅兩年，但受到多人留意和討論。而她們的成名亦不無道理，以下的4件事更證明了她們的強大號召力。



NewJeans在2024年11月28日，宣布與公司ADOR單方面解約。而在該年年初起，NewJeans、HYBE和前ADOR內部理事閔熙珍之間爭議不斷，引起大部分人關注。事件經歷約一年後（2025年）終於落幕，韓國法院宣判公司勝訴，NewJeans合約繼續有效。

雖然Hanni、Haerin及Hyein選擇留在公司，但ADOR在聲明中表示，Danielle難以同時以NewJeans成員及公司藝人身份繼續合作，因此正式解約。公司續指出，在討論過程中發現，成員長期接觸到「失真且有偏見的資訊」，因此對公司造成誤解，並將向Danielle的一位家人及閔熙珍前代表採取法律行動，控告她們導致NewJeans脫隊及延遲回歸。

韓國女團NewJeans最新進展！(IG@newjeans_official)

NewJeans 11月提出單方面解約

NewJeans早在2024年11月13日，向公司提出意見，希望對方在14天內，針對早前內部文件中「放棄NewJeans重組業務板塊」的內容作回應，同時要求讓閔熙珍復職。由於時間將至，NewJeans決定開記者會，提出ADOR及母公司HYBE違約，斥對方「對做音樂毫無誠意、只顧賺錢」，同時安撫粉絲「NewJeans never die」！

事件引起不少熱議，ADOR其後回應，「單方面主張信任破裂並不能構成解約的理由」，並強調未違反合約，故與NewJeans成員所簽訂的合約仍然有效。

韓國強勢女團NewJeans昨晚（28日）宣布與公司ADOR解約！(IG@newjeans_official)

NewJeans 9月指控遭不禮貌對待

而在2024年9月，NewJeans無預警開直播，控訴其經紀公司ADOR的母公司HYBE，不僅沒重視成員們的意見和想法，她們還遭員工直接不禮貌對待，希望公司「不要再進一步干擾」，並讓「NewJeans之母」閔熙珍回到原來的ADOR，「回到熟悉的狀況。」雖然直播其後被刪除，但事件引起不少熱議。

在9月的直播中，NewJeans亦表示是在自願的情況下，並拜託熟人幫忙設場。她們敢於為自己遭不正當對待而發聲，如成員Hanni表示，在HYBE大樓內與其他團體擦身而過時，她向對方經理人打招呼，該經理人卻當面向他人說「無視她」。她們亦指，HYBE沒有保護成員們的私隱，以致醫療紀錄等被公開，「這也讓我們對其他資料的管理產生了不信任感。」

8月ADOR解除閔熙珍的CEO職務

再回到2024年年初，ADOR前執行長閔熙珍與HYBE爭議不斷，後者更提告對方意圖奪權，但最終敗訴，閔熙珍能夠繼續擔任執行長。事隔一段時間，ADOR突然在8月27日宣布，將解除閔熙珍的CEO職務，並由HYBE首席人力資源官金珠暎接管，而事情閔熙珍完全不知情，並稱「單方面」遭解僱。

韓國強勢女團NewJeans無預警開直播，控訴其經紀公司ADOR的母公司HYBE。(IG@newjeans_official)

在閔熙珍被解除CEO職務後，代表粉絲Bunnies而設的YouTube頻道「Ban Heesoo」，裡面及即將發布的影片亦遭下架及刪除。NewJeans希望公司能給予工作人們尊重，並強調「現在的行為絕不是為我們著想。」對於閔熙珍被解僱，她們亦表示是從新聞報道得知，並希望HYBE「不要再進一步干擾」、閔熙珍能在25日前回到原來的ADOR。而在11月時，閔熙珍自動辭去ADOR的社內理事職務，正式離開ADOR。

閔熙珍日前自動辭去ADOR的社內理事職務，正式離開ADOR。(IG@min.hee.jin)

NewJeans曾與村上隆合作

NewJeans在2024年於日本出道，不僅邀得知名藝術家村上隆，為成員們繪畫以《飛天小女警》為藍本的形象卡通，作為日本出道曲的MV；在日前舉辦的東京巨蛋粉絲見面會中，當天生日的影帝梁朝偉亦有現身撐場，並與NewJeans所屬公司ADOR的執行長閔熙珍合照，足見NewJeans的強大號召力。

NewJeans剛出道不久，除了團體代言，成員們都各自成為時尚品牌代言，無論受歡迎程度或地位，都直迫BLACKPINK，令人好奇到底她們憑甚麼，贏得這麼高的關注度？

閔熙珍是誰？敢對抗大財團HYBE贏首階段勝利！3件事展現才華人脈

韓國強勢女團NewJeans日前於日本出道。(IG@newjeans_official)

近年女團興起，討論度甚高，其中NewJeans在剛出道時，便捕獲不少人氣，所推出的首張專輯《New Jeans》，已經登上當地音樂節目榜首，成績驚人，其推出的單曲〈Ditto〉、〈OMG〉和〈Super Shy〉，更打進美國告示牌（Billboard）的百大熱門歌單內，排名更越來越前，足見實力驚人。

NewJeans｜NewJeans早前推出新歌MV。(〈Cool With You〉MV)

NewJeans韓國怪物女團出道不久，已擄獲不少品牌賞識，而且人脈甚廣，在單曲〈Cool With You〉的MV中，更出現影帝梁朝偉和《魷魚遊戲》女主角鄭好娟，非常驚喜，同時亦見團體的廣大人脈。

除了大卡士陣容，不少網民分析MV內容，解釋作為丘比特的鄭好娟，戀上不被認同的「塞姬」，而梁朝偉則前來拆散兩人，結束這段「禁戀」。雖然梁朝偉只現身其中一幕，但已獲網民盛讚演技到家，「用眼神俘虜人心！」

NewJeans｜NewJeans的〈Cool With You〉MV獲梁朝偉、鄭好娟出演。(〈Cool With You〉MV)

NewJeans的號召力強大，出道僅一年便歷4大事件，成為她們邁向成功的踏腳石。

NewJeans必知事件1. Y2K風格、中毒旋律

顧名思義，NewJeans意思為新牛仔褲，寓意「怎穿都百看不厭」，同時為「新生代（New Genes）」的諧音，代表著年輕及多元化的一代。她們平均年齡僅為16歲，無論打扮或音樂，都充滿Y2K的風格，會注入不少電子元素，加上中毒性深的循環歌詞，只要聽過一兩次後，腦內不時都會浮現出旋律，讓人對她們的音樂更入迷。

NewJeans｜NewJeans意思為新牛仔褲，寓意「怎穿都百看不厭」，同時為「新生代（New Genes）」的諧音，代表著年輕及多元化的一代。(IG@newjeans_official)

NewJeans必知事件2. 怪物新人橫掃時尚品牌代言

在藝人出道初期，一般人對他們都不太熟悉，因此最易留下深刻印象的方法，便是透過形象包裝，展現自己的特色。NewJeans於出道的首日，就以「怪物新人」姿態，出席高級品牌CHANEL的活動，旋即吸引大批關注。

成員們亦展現出「5人5色」的魅力，出道不久便分別接下時尚品牌的代言，如Minji為CHANEL的成衣、Beauty以及珠寶手錶部門韓國區品牌大使；Haerin是Dior的珠寶、時裝和美妝品牌大使；Hyein擔任Louis Vuitton品牌大使；Danielle同時為CELINE全球品牌大使及YSL Beauty的品牌大使；至於越南裔澳籍的Hanni，則是Gucci和Armani Beauty的全球品牌大使。

+ 2

16歲怪物新人Haerin接Dior代言！成品牌寵兒4共通點：面相相似？

NewJeans必知事件3. 受歡迎度媲美BLACKPINK？

不只個人魅力，她們整團的人氣高企，更被不少人看好成「BLACKPINK接班人」。NewJeans有不少代言和合作，都跟隨BLACKPINK的步伐，如隱形眼鏡專門店OLENS，便宣布她們為最新的繆思，多次與她們簽約、推出合作新品，以締造年輕形象。

NewJeans其後亦曾接下LG代言，以及麥當勞的合作，獲得不俗反應，甚至拍攝NIKE和可口可樂廣告，與代言adidas和百事可樂的BLACKPINK「打對台」。

NewJeans｜NewJeans為OLENS的代言人。(OLENS)

NewJeans必知事件4. 聯乘《飛天小女警》出MV

令人驚訝的是，NewJeans成員平均僅為16歲，已經做出這麼大的成績，前途無可限量。由於年齡的優勢，她們還會吸納年輕的小粉絲，早前與華納兄弟公司合作，重新演繹《飛天小女警》卡通角色，打造出全新MV，而她們可愛的樣貌，與角色們非常匹配，引起大量熱門話題。