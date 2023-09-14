化妝教學｜NewJeans御用化妝師親授 解構減齡幼態妝容7大重點

NewJeans御用化妝師親授幼態妝容7大重點！沒有女生不喜歡年輕、逆齡，而要保持凍齡外貌，除了要在護膚上花心機外，在妝容上稍作調整，也能有「幼態感」。韓國新生代人氣女團NewJeans御用化妝師Lee nakyeum，受到韓國美妝KOL「조효진 HYOJIN」的邀請，在她的YouTube頻道上分享如何化出NewJeans的幼態妝，步驟和化妝技巧都是十分簡單，感覺每個人都做到！



幼態感妝容重點1. 妝前護膚及打底

幼態感妝容重點1. 妝前護膚及打底（截自YouTube@효진조 Hyojin Cho）

NewJeans御用化妝師Lee nakyeum在化妝前﹐先為조효진進行妝前護膚，包括使用化妝水浸濕化妝棉擦拭臉部、塗上潤唇膏等，以便後續更好上妝。此外化妝師還分享她會將乳液、面霜及精華液混合塗上臉，再搭配按摩幫助臉部消水腫，這樣上鏡會更好看。

而妝前打底，化妝師會將防曬混合與帶有珠光的妝前乳或隔離霜混合使用，上妝技巧是由臉中心再往外，順著同一個方向，配合化妝粉撲均勻塗開，有助更貼服肌膚及修飾毛孔。

幼態感妝容重點2. 底妝、定妝及修容

幼態感妝容重點2. 底妝、定妝及修容（截自YouTube@효진조 Hyojin Cho）

底妝方面，化妝師建議以挑選較膚色深一度及淺一度的粉底液，在眉尾、眼尾及嘴角，以白色眼線筆畫線為界線，再以內淺外深方式上妝，可使臉部更精緻立體。而定妝前化妝師建議先用提亮，在眼下、面中、鼻樑、眉骨位置加強提亮，使面部輪廓度更明顯，而定妝產品她會選用紫色調的蜜粉定妝，可校正暗啞膚色同時使妝容變得更具透明感。

幼態感妝容重點3. 眼線

幼態感妝容重點3. 眼線（截自YouTube@효진조 Hyojin Cho）

眼妝是最容易顯示出幼態感，化妝師建議用啡色眼線筆矯正眼型，先畫內眼線再延伸出眼尾一點點，可用棉花棒輔助，線條會更自然。而外眼線部分，則在下眼瞼中後位置畫上眼線，使五官在視覺上更集中，眼睛整體看上去也圓潤可愛。

幼態感妝容重點4. 眼影

幼態感妝容重點4. 眼影（截自YouTube@효진조 Hyojin Cho）

在眼影部分化妝師大部分都是挑選大地色系眼影，她會先用先用杏色眼影暈染眼窩，再用深棕色眼影加強眼眉位置，以珠光色眼影提亮眼頭及輕掃於臥蠶位置，使眼部會有乖巧可愛的感覺。

幼態感妝容重點5. 睫毛、眉妝

幼態感妝容重點5. 睫毛、眉妝（截自YouTube@효진조 Hyojin Cho）

化妝師會將睫毛夾翹，再利用幼細的睫毛刷沾取睫毛膏，配以垂直向上的方法刷睫毛，這樣睫毛會更根根分明，再來就是以分段式貼上單簇假睫毛，眼部大致完成。眉妝部分以眉筆畫出大致廓形，再刷上染眉膏，讓眉毛有自然柔和感。

幼態感妝容重點6. 胭脂

幼態感妝容重點6. 胭脂（截自YouTube@효진조 Hyojin Cho）

幼態感妝容就是要營造出自然無害感，化妝師建議選擇粉嫩色調胭脂，再以胭脂掃大面積刷在鼻側及眼下蘋果肌的位置，可使臉頰顯得更飽滿。

幼態感妝容重點7. 少女感唇妝

幼態感妝容重點7. 少女感唇妝（截自YouTube@효진조 Hyojin Cho）

想化出充滿少女感的唇妝，可以選擇淺色系的唇膏薄塗，再以唇刷模糊邊界，再配上珠光色或透明唇釉，就可以畫出水潤飽滿的嘟嘟唇。

幼態感妝容產品推薦

看完韓國人氣女團NewJeans御用化妝師Lee nakyeum，為美妝KOL「조효진 HYOJIN」所化的幼態感妝容後，除了要掌握以上妝容重點外，挑選適合的產品也很重要。以下《01女生》也為大家集合了多款適用於幼態感妝容的產品，在入手化妝品時不妨參考一下。

幼態感妝容產品推薦1. RMK 持久水凝柔霧粉底霜 SPF23 PA++ HK$420

RMK的全新持久水凝柔霧粉底霜，質地是輕柔順滑，而妝感是柔霧啞緻，能帶來細緻膚色，且保持真實自然的原生效果。同時能夠撫平及修飾毛孔等凹凸位置，完美地融入肌膚中，能呈現持久而透明感飽滿的妝容。

幼態感妝容產品推薦1. RMK 持久水凝柔霧粉底霜 SPF23 PA++ HK$420（RMK）

幼態感妝容產品推薦2. THREE 魅光廣角全效睫毛膏 HK$365

THREE魅光廣角全效睫毛膏，主打自然濃密、細緻精巧以及纖長捲翹，滿足大家對於所有睫毛需求，同時採用了防水抗暈配方，上妝一整更都不怕會有暈染。而且這款睫毛膏採用了品牌獨創的T字寬廣刷頭，混合了2種掃毛的掃頭，能刷出根根分明的效果，打造出細膩眼型輪廓。

幼態感妝容產品推薦2. THREE 魅光廣角全效睫毛膏 HK$365（THREE）

幼態感妝容產品推薦3. KANEBO幻彩陰影眼影盤 #04 Resonant Mood HK$230

KANEBO幻彩陰影眼影盤，粉質輕柔易上色，而色號#04 Resonant Mood很適合用作化幼態感妝容，配色是由米黃色及橙棕色調組合而成。以溫暖柔和的色調，輕鬆畫出舒服和諧的眼妝，而且一盒四色剛剛好可以畫出完整眼妝，很適合新手使用。

幼態感妝容產品推薦3. KANEBO幻彩陰影眼影盤 #04 Resonant Mood HK$230（KANEBO）

幼態感妝容產品推薦4. CLARINS 凝亮護唇油（仲夏玫瑰） HK$230

CLARINS凝亮護唇油，雖是護唇油，但它帶有淡淡的粉嫩玫瑰色，輕鬆營造出甜美可愛的氣息。此外護唇油採用了品牌的經典配方榛子油、有機荷荷巴油萃取以及有機玫瑰精油﹐除了可調節唇部水油失衡問題、深層滋潤缺水雙唇以及撫平乾紋外﹐還可增強唇部水亮潤澤，一抹即可打造水嫩嘟嘟唇。