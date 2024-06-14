父親節禮物推薦2024｜$68起實用禮物精選：香水、時尚配件、茶飲

【父親節禮物推薦2024/父親節禮物】父親節快到了！母親節剛過完，不想「大細超」的話，當然亦要寵愛爸爸。俗語話女兒是爸爸的上世情人，不論你的爸爸是個外冷內熱的嚴父或是能言善道的慈父，作為他的心頭肉，只要你送上一份窩心心意，無論是大餐盛宴、實用禮物或是外遊家庭樂，他都會甜入心扉。



想表達對父親的感謝，《01女生》就集結了多個父親節禮物推薦，讓你全方位寵愛爸爸，令他過一個甜絲絲的節日！

父親節禮物推薦2024：1. Victorinox Architecture Urban2 Weekender HK$ 3,290

波士頓包百搭又實用，無論是短途旅遊、商務出行或是日常通勤都大派用場！Victorinox 這款 Architecture Urban2 Weekender 糅合 Victorinox 的設計技術與城市遊的特色，面料具有高防潑水性、高耐磨度、棉質般的柔軟觸感，更能夠穿套在行李箱拉桿上或使用多用途肩帶，雙色調視覺效果帶出成熟簡潔感。

父親節禮物推薦2024：Victorinox Architecture Urban2 Weekender HK$3,290（Victorinox）

父親節禮物推薦2024：2. The North Face W MESH PIECEWORK VEST HK$1,298

提到爸爸們最愛的服飾，必定有背心外套的份兒！The North Face 2024春夏系列，以「縱意都市」為夏日靈感，將高性能科技結合輕盈戶外裝備。這款男裝網布拼接印花背心外套，以 The North Face 極限滑雪裝備 STEEP TECH 系列為靈感，加入前中雙拉鍊設計及可拆卸裁片，打造出多口袋設計細節，不論搭配工裝打扮或休閒穿搭都可以。

父親節禮物推薦2024：The North Face W MESH PIECEWORK VEST HK$1,298（The North Face）

父親節禮物推薦2024：3. Tea WG 限定初摘大吉嶺茗茶 100g HK$388

茶飲用來送禮合適不過，若然爸爸是位愛茶之人，切勿錯過Tea WG 這款來自喜馬拉雅山脈的精華，限定的「紅茶之王」！這款世界三大茗茶之一的頂級大吉嶺茶，茶香濃郁、喉韻溫柔的茶葉，不單全人手採摘，偏好香醇、有層次茶飲必會愛不惜手！

父親節禮物推薦2024：Tea WG 限定初摘大吉嶺茗茶 100g HK$388（Tea WG）

父親節禮物推薦2024：4. MCM HIMMEL DRAWSTRING BACKPACK IN LAURETOS HK$6500

男士普遍喜愛深實的顏色，加上大容量袋款，工作或休閒所需都能夠應付到。這款MCM 2024 春夏系列的黑色皮具背包，大容量背包，加上略似護身符般的設計感外形；集結型格與實用於一身。

父親節禮物推薦2024：MCM HIMMEL DRAWSTRING BACKPACK IN LAURETOS HK$6500（MCM）

父親節禮物推薦2024：5. Sonos Ray 長型喇叭 HK$2,099

Sonos 作為近年大熱的美國音響品牌，以智能喇叭而聞名，Sonos Ray 雖然是款入門級 soundbar，但勝在價格親民、輕巧機身以及多樣實用功能，能夠媲美不少大品牌！

這款Sonos Ray 簡約外型，單色配合前長後短的立體梯形。而且音效前向發音設計，能夠利用Sonos APP 或喇叭上的輕觸式按鍵控制，輕易接駁智能電視，好用之餘十分容易襯托家居。

父親節禮物推薦2024：Sonos Ray 長型喇叭 HK$2,099 (Sonos)

父親節禮物推薦2024：6. Aesop Hwyl Eau de Parfum 50ml HK$1,100

香氣產品不單可以增添生活儀式感，送上的香味更能讓收到的人，噴灑時候勾起與你的點滴。雖然爸爸們通常會選擇古龍水EDC，淡香精EDP 其實都有留香持久之選， Aesop 的熾香水，煙燻香調搭配辛香木質，濃郁迷人而有層次。

父親節禮物推薦2024：Aesop Hwyl Eau de Parfum 50ml HK$1,100（Aesop）

父親節禮物推薦2024：7. Bacha Coffee 父親節禮籃 HK$1,263

若然爸爸喜愛品味生活，不妨送上多樣風貌合一的美食禮籃，Bacha Coffee 這款集結了草本風味到順滑的黑朱古力風味等咖啡，加上精緻的琥珀玻璃杯與銀杯墊；令整個體驗更加完美。

父親節禮物推薦2024：Bacha Coffee 父親節禮籃 HK$1,263（Bacha Coffee）

父親節禮物推薦2024：8. UL‧OS男士健膚系列x冼迪琦限定唇印套裝 HK$338

擔心送予爸爸的禮物不合他心意？實用的日用精選就絕對錯不了！ UL‧OS以健康藥品為基礎，融合護膚品特性，這個限定套裝相當實惠，集合了濕紙巾、潔面泡沬、防曬乳液、沐浴液與保濕液，能夠清潔、修護並防禦肌膚，室內外一次過呵護好男生的肌膚。

父親節禮物推薦2024：UL‧OS男士健膚系列x冼迪琦限定唇印套裝 HK$338（UL‧OS）

父親節禮物推薦2024：9. Western Digital 6TB WD® My Passport Ultra™ HK$1,359

都市人習慣了電子生活，照片、文檔資料、影片等都佔據不少容量，手機或電腦等都需要大量空間。Western Digital 近期推出全球最大容量 6TB 的 2.5 吋 移動硬碟系列，當中My Passport Ultra™ 採用USB-C™接口，纖薄外形配合內置256位AES硬件加密保護功能，能夠無憂儲存內容、輕鬆備份！

父親節禮物推薦2024：Western Digital 6TB WD® My Passport Ultra™ HK$1,359（Western Digital）

父親節禮物推薦2024：10. 天饌 全新星級即食餸菜包系列 HK$69起

忙碌工作的爸爸，要答謝他對家庭的付出，當然不能只在父親節當日才能享受大餐盛宴！天饌推出由米芝蓮一星餐廳農圃飯店匠心主理，以零下急凍技術完封鎖鮮的即食餸菜包，十款口味豐富多變，由濃郁、辛辣，到港式美味都有，讓爸爸能夠隨時隨地備受關愛！