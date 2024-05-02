母親節禮物推薦2024｜8大窩心實用家電禮物 從生活細節中照顧媽媽

【母親節禮物推薦2024/實用禮物推薦】平日生活中的大小事，由買餸煮飯、洗衫晾衣到打理家居，全靠媽媽無微不至的照顧。肉麻的愛意說不出口，不如以實際行動表達關心，除了短暫的享樂、大餐外，入手人工智能家電、紓壓好物去減輕媽媽的壓力，不能直接陪伴，亦以生活細節去照顧媽媽！



以實際行動表達對媽媽的關心（《母親》劇照）

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即日起至2024年12月31日，於《01網購》購物滿 HK$300 即可領取並使用 HK$30 網購現金券（30日有效期）；滿 HK$500 即可領取並使用 HK$50 網購現金券（30日有效期）；滿 HK$1,000 即可領取並使用 HK$100網購現金券（30日有效期）

母親節禮物推薦2024：1. 日本 JUJY 極致煥發膠原射頻貴妃儀 Pro

HK＄799 入手星級寵愛

對於成熟肌而言，皮膚護理單靠護膚品並不足夠，居家時可配合高效射頻的美容儀，足不出戶亦能達到美容院的功效！這款性價比超高的極致煥發膠原射頻貴妃儀 Pro，一機集合RF射頻、EMS微電流、LED紅藍光以及超聲波導入，一次滿足除皺、緊緻和抗衰老！

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母親節禮物推薦2024：2. Newedo 20吋超薄可折疊大容量四輪旅行行李箱

限時優惠低至53折

媽媽們將大半生光陰與精力奉獻於家庭，是時候讓她們再次重拾自我與享福休憩，向世界出發。不論是快閃、短途或長途旅行，一個大容量行李箱都是相當重要的。這款耐衝撞、耐摔的 Newedo行李箱，採用輕量化ABS材料，能夠簡單地折疊，20吋、35L的容納量相當好用。

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母親節禮物推薦2024：3. DEAR.MIN 可調高度深睡止鼾枕

立即搶購4折優惠！

不少研究指出女性需要更多的睡眠，而充足的睡眠時間和良好的睡眠品質，來亦會影響荷爾蒙的分泌，令新陳代謝變好、消除浮腫。好的睡眠品質，很大部分取決於枕頭能否深睡、舒適。

DEAR.MIN人體工學、零壓的止鼾枕 ，十分合適淺眠、易失眠、有頸椎痛的人，能夠保護頸椎同時完美貼合頭頸曲線，更有6種高度調節，仰睡、側睡或趴睡都可以照顧好。

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母親節禮物推薦2024：4. Harrow HT-SM350第三代養生豆漿機

5折即可解放雙手！

每天早上要變樣地弄早餐，的確是費時又費心，想減輕媽媽早上的負擔，送上這部多功能選擇的養生豆漿機，天然花茶、果汁無需再費時加工，一鍵即能夠處理豆漿、米糊、養生粥或慢燉湯品。

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母親節禮物推薦2024：5. 小米 有品樂伽無線熱敷刮痧拔罐儀

6折優惠享受居家保健

春夏容易疲倦、「頭重重」，想居家都能夠自行袪濕保健的話，浸腳泡浴能夠幫輕不少，拔罐按摩亦是其中一個好方法。

小米這款智能負壓拔罐，只需一鍵調控即可。當中紅外線恆溫不怕過熱或令皮膚受傷，更可以配合精油，以磁波共振作無痛刮痧，衛生安全又方便。

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母親節禮物推薦2024：6. JUJY LLLT 光療雙梳頭強效密髮增髮梳 Pro

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梳頭亦可以育髮增髮？JUJY 這款光療雙梳頭強效密髮增髮梳 Pro，以EMS 複合微電流、 LLLT低能量激光與紅光，比指腹按壓更能深入頭髮毛囊，由頭皮根源激活，強效育髮。

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母親節禮物推薦2024：7. LOHAS 遙控款EMS腳部按摩器

現時35折優惠 立即搶購！

不論是全職或半職媽媽，經常站立加上曾經懷孕，對下肢都造成莫大壓力，容易出現小腿酸軟、腳抽筋的情況。要解決腳部疲勞，腳部按摩器就能助你一臂。

LOHAS 這款遙控腳部按摩器，厚度不足5mm、可摺疊收藏，不單只有敲打擠壓，當中具有6種模式、15款力度選擇，加上電流刺激，能夠促進血液循環，放鬆雙足同時幫助睡眠。

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母親節禮物推薦2024：8. Emay Plus 溫冷排毒按摩儀

以行動表達愛 HK＄699關愛母親

調理飲食能夠養生外，按摩排毒亦是一個好方法，這款Emay Plus 精緻小巧的按摩儀，雙波浪機頭可以緊貼面部及身體各部位輪廓，4種模式配合溫熱、冷凍以及振動功能，輕鬆進行淋巴排毒按摩。