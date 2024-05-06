母親節禮物2024｜名牌首飾推薦！$3900起入手Hermès、Dior熱門款

母親節禮物2024｜母親節將至，不知大家準備送甚麼，來向平日辛勞的媽媽傳遞愛意？不論是長輩或年輕媽媽，收到珠寶禮物時，都會滿心喜悅。以下推薦6款名牌首飾，不僅容易配搭，而且看來時尚！



母親節禮物2024｜首飾推薦1. Hermès Mini Pop H Pendant HK$4,200

這個系列一直深受歡迎，不時都會缺貨，現時在官網上難得能夠購買。頸鏈以特別的藍綠色為主，適合襯搭深色衣服，搭以H字母圈形扣，看來簡約優雅。吊墜位置約落在鎖骨左右，能夠突顯骨感，展現出性感魅力。

母親節禮物2024｜首飾推薦1. Hermès Mini Pop H Pendant (品牌官網)

母親節禮物2024｜首飾推薦2. Dior Tribales 耳環 HK$5,700

今年珍珠大受歡迎，這款耳環以前後珍珠設計，配搭CD金屬標誌，上綴以漸變的粉紅色水晶，散發精緻和甜美的魅力。耳環造型較為簡約，適合襯搭不同的造型風格。

母親節禮物2024｜首飾推薦2. Dior Tribales 耳環 (品牌官網)

母親節禮物2024｜首飾推薦3. John Hardy Spear 純銀鑽石(0.08ct)單圈戒指 HK$5,110

以精緻的純銀工藝而著名的John Hardy，透過獨特設計美學，締造型格個性一面。這系列象徵優雅和前衛，以峇里傳統編織為設計基礎，利用美國NASA開發的航空級鈦金屬為基底﹐上用柔韌的鈦芯線包裏，形成紋理複雜的鏈條。戒指上綴以白鑽，展現出高雅感覺。

母親節禮物2024｜首飾推薦3. John Hardy Spear 純銀鑽石(0.08ct)單圈戒指 (品牌提供)

母親節禮物2024｜首飾推薦4. EMPHASIS Cosmos「宇」系列18K 玫瑰金青金石頸鏈 HK$4,200

頸鏈從中國傳統文化汲取靈感，創作源自傳統古鎖，寓意財富。以傳統鼓形銅鎖進行昇華，通過簡約金屬線條，保留鏤空鎖頭的設計，同時鑲嵌美鑽，展現出精緻和輕奢感覺。鎖頭搭配瑰麗圓球半寶石，看來更顯神秘和高貴。

母親節禮物2024｜首飾推薦4. EMPHASIS Cosmos「宇」系列18K 玫瑰金青金石頸鏈 (品牌提供)

母親節禮物2024｜首飾推薦5. Chloé Darcey Lace Choker HK$4,600

以寶藍色珠子，配搭品牌字母金屬扣，締造出優雅和高級氛圍。整體造型簡約，可襯搭其他鏈飾，展現層次魅力，或是單條配搭，展現出知性魅力。

母親節禮物2024｜首飾推薦5. Chloé Darcey Lace Choker (品牌提供)

母親節禮物2024｜首飾推薦6. 周生生 La Pelle Petite 系列18K玫瑰金頸鏈 HK$3,900

系列名稱取自「肌膚」的意大利文，喻意珍珠如肌膚般晶瑩剔透。頸鏈利用流線形作設計，煥發珍珠的光彩亮麗，展現出女性知性美態。吊墜圖案為蓮花，寓意「清雅」和「高潔」，而珍珠亦代表蓮子，帶有「美麗長壽」的祝福。