Netflix推薦 2024｜6月份精選影集片單：劉俊謙出演誰是被害者2！

【Netflix推薦2024/Netflix影集推薦】步入早夏，梅雨連連，加上集結端午節、父親節等節日，陽光欠缺時就最好在家休息！想好好休息，沙發配上一套好劇好戲更是必須。想知道今個月的必睇之選，《01女生》就為你集齊好 Netflix 6月必睇推薦！



Netflix 6月影集推薦 2024：1.《鬼滅之刃柱訓練篇》

早年揭起熱潮的日本漫畫《鬼滅之刃》，動畫篇章亦終於步入最終章的階段，鬼殺隊最強的劍士《柱》與鬼殺隊員們，為了與鬼舞辻無慘即將來臨的決戰，而開始強效的《柱訓練》，不論是新入坑或是《鬼滅之刃》的忠粉們都會同樣看得入迷！

Netflix 6月影集推薦 2024：《鬼滅之刃柱訓練篇》正在連載中！（《鬼滅之刃柱訓練篇》）

Netflix 6月影集推薦 2024：2.《觸不到的她》

誰能想到十年前的戲劇成真？AI 人工智能近年備受注目：ChatGPT、能夠自主機器學習的機械等等，更有不少YouTuber或博主分享自己嘗試與人工智能對談、生活等。《觸不到的她》中，正正通過主角與虛擬語音助理的相處，探索人與科技日益糾纏不清的關係。

Netflix 6月影集推薦 2024：經典戲目《觸不到的她》6月1日上架（《觸不到的她》）

Netflix 6月影集推薦 2024：3.《希特拉與納粹：惡行審判》

要數到人類歷史其中一場相當重要的戰爭，絕對是導致第二次世界大戰、納粹大屠殺，而背後的邪惡之手就是希特拉。透過這套紀錄片系列，大家可以更加直觀了解到阿道夫·希特勒，納粹的崛起、統治與下場。

Netflix 6月影集推薦 2024：《希特拉與納粹：惡行審判》6月5日上架（NETFLIX）

Netflix 6月影集推薦 2024：4.《 名校的階梯 》

若然你有追看《黑暗榮耀》，喜愛暗黑劇情的你，應該會對同樣以校暴與黑暗為題材的《 名校的階梯 》有興趣。劇情講述看似平凡的朝信高中，其實是個富人中學，這群精英學生團體暗藏複雜的人際關係，再加上大尺度、血腥的場景，令人不禁膽顫心驚，到底背後隱藏是怎樣的真相？

Netflix 6月影集推薦 2024：5.《 富都青年》

對社會議題有興趣的話，你必不能錯過，這套榮獲多個獲獎與提名的馬來西亞電影，戲中的男主角吳慷仁，更榮獲第60屆金馬獎最佳男主角！劇情講述底層階級的殘酷生活、「無國籍勞工」等不公平社會現象，透過兩位男主角：聾啞者阿邦與阿迪，因沒有身份證明，無法享有一般國民福利，帶出看似多元社會背後不為人知的夾縫，他人需透過偷摸而活的寫照。

Netflix 6月影集推薦 2024：6.《誰是被害者2》

《誰是被害者》事隔4年，終於再度推出第二季！作品改編自台灣長篇推理小說《第四名被害者》，更是Netflix 首部續約華語獨家懸疑推理影集。

第二季集結原班人馬，以及海內外重量級、新生代大勢演員，新加入名單中更有「逆輸入男神」藤岡靛以及「國民老公」劉俊謙等人！劇情講述「天才鑑識官」毅任（張孝全 飾）變成「頭號嫌疑犯」，帶領節奏緊湊的命案發展，與大家一同找尋真相。

Netflix 6月影集推薦 2024：《誰是被害者2》6月21 日上架（《誰是被害者2》劇照）

Netflix 6月影集推薦 2024：7.《恐怖室友全記錄2》

要是你愛聽毛骨悚然的事，這套取材自真人真事，Netflix 上架的原創犯罪紀錄片。繼上一季揭開經營寄宿之家的殺手奶奶、連續殺人魔、運動員騙徒、罷屋慣犯等，今季將會講述更多人間惡魔與人同住、假裝友善的真實驚悚案件。

Netflix 6月影集推薦 2024：《恐怖室友全記錄2》6月26 日上架（NETFLIX）

Netflix 6月影集推薦 2024：8.《餘生一年的我，與可活半年的妳相遇》

日本暢銷小說翻拍成真人電影，改編翻拍消息一出，已在各社群媒體上引發熱烈討論，令人相當期待！電影由國民男友永瀨廉、00後新成代演員出口夏希主演。小說原著劇情賺人熱淚，講述男主角秋人只剩一年可活，卻在這時邂逅同樣罹患絕症的女孩，而對方只剩短短半年壽命，兩人相互扶持，在短暫的時光仍努力活在當下。