Netflix推薦 2024｜4月份不能錯過片單：體能之巔2、漫改寄生獸

【Netflix推薦2024/Netflix影集推薦】香港電影金像獎舉行在即，想欣賞精彩影視作品，除了到戲院親力支持外，亦可以透過網上串流平台重溫經典、新作。不論你鐘情心理驚悚、奇幻、懸疑、愛情的電影或影集片單，《01女生》已為你集齊了Netflix 4月必睇推薦！



Netflix 4月影集推薦 2024：1.《三體 3 Body Problem》

《三體 3 Body Problem》這部劇作，雖然在3月中上架，但實力不容少看。這部改編榮獲雨果獎獲獎作品、來自作家劉慈欣的全球熱銷科幻小說《三體》。改編班底亦是強強聯手，由《冰與火之歌：權力遊戲》團隊以及其他榮獲多座艾美獎的創作人操刀，重新演繹小說的中心主題並融合多種元素。

Netflix 4月影集推薦 2024：1.《三體 3 Body Problem》（Netflix）

劇集講述主角父親被文革迫害身亡後，主角決定對宇宙發出來自地球的消息，公開地球在宇宙中的方位，讓地球成為其他文明的掠奪目標，當中涉及外星人和人類之間的鬥爭、物理學等各議題，令人不禁反思人類文明何去何從。

艾莎岡薩雷（Eiza González Reyna）代替了原著小說男角色「汪淼」的位置（Netflix）

他人即地獄，任何暴露自己存在的生命都將很快被消滅 《三體》

Netflix 4月影集推薦 2024：2. 《體能之巔：百人大挑戰2 - 地下之戰》

無論你是對身材管理有所追求，或是曾追看上季的《體能之巔：百人大挑戰》，這套熱血、激烈的真人生存實境秀，一百名體格頂尖的男女參賽，在嚴苛的重重挑戰中爭個高下，終於來到第二季。

Netflix 4月影集推薦 2024：2. 《體能之巔：百人大挑戰2 - 地下之戰》（Netflix）

今季的挑戰難度再度突破，參賽者亦個個大有來頭：《單身即地獄》成員姜素妍、演員李載侖、男團Golden Child成員李長埈、健身YouTuber 阿莫帝等，劇集亦在本月2日上架大結局，想知道最終結果的話就要快點追看！

第二季參賽者個個大有來頭（Netflix）

Netflix 4月影集推薦 2024：3.《雷普利 Ripley》

第 96 屆奧斯卡於上月完美落幕，而這套《雷普利 Ripley》榮獲奧斯卡最佳編劇，劇集改編自美國作家Patricia Highsmith的系列小說《天才雷普利》，講述主角作為小偷，接受工作後，危險盡露，不論是劇本或是角色演技上亦相當有保證。

Netflix 4月影集推薦 2024：3.《雷普利 Ripley》（Netflix）

Netflix 4月影集推薦 2024：4.《寄生獸：灰色部隊》

來自日本漫畫家岩明均的《寄生獸》，可謂90年代的經典漫畫作品，而這套作品近日被改編成真人影集，首播後僅3天，即成為Netflix全球收視率最高的非英語影集！

Netflix 4月影集推薦 2024：4.《寄生獸：灰色部隊》（Netflix）

劇中講述不明寄生生物大規模寄生人類宿主並奪得力量，人類必須挺身作戰，對抗日益壯大的威脅。還原原作的驚悚畫面、強大的CG效果加上緊湊的劇情，演員全昭霓、日本男星菅田將暉等演出亦相當亮眼。

全昭霓破格演出受到關注（Netflix）

Netflix 4月影集推薦 2024：5.《雙面女弑親案》

若是喜愛犯罪紀錄片的話，這部來自真實故事的紀錄長片，運用涉案人士接受警方偵訊的影像片段與證詞，講述2010年引起話題的加拿大越南華裔少女弒親案，從中拆解出暴行背後的真相。

Netflix 4月影集推薦 2024：5.《雙面女弑親案》（Netflix）

Netflix 4月影集推薦 2024：6.《淚之女王》

近期話題大熱的韓劇，絕對有《淚之女王》的份兒！不單有實力導演執筆執導，更有收視保證的金秀賢、金智媛加持。劇中講述兩人組成家庭，女強男弱的婚姻，兩人共患難後見甜蜜的故事，而當中女主角的妝造與穿搭更是引起不少迴響，而這部作品亦會在4月14日來大結局。

Netflix 4月影集推薦 2024：6.《淚之女王》（IG＠tvn_drama）

Netflix 4月影集推薦 2024：7.《死亡男孩偵查社 Dead Boy Detectives》

若是對懸疑、推理有興趣的話，將在月底上架的《死亡男孩偵查社 Dead Boy Detectives》相信能夠對你口味。這套作品改編自 DC 漫畫，兩位主角在《睡魔 The Sandman》宇宙中破解人間最神祕的超自然現象，小插曲是劇集原來最初由HBO Max接手，但因不符合與DC宇宙的規劃，輾轉才落實在Netflix。