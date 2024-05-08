母親節片單｜13必看：得獎電影《可憐的東西》、韓劇《逆貧大叔》

【Disney+ 5月片單】踏入5月，不僅迎接這個值得慶祝的母親節，且有不少公眾假期，很適合留在家中與家人好友聚會，準備一部精彩的電影或劇集就很重要！這次《01女生》為大家準備Disney+ 5月必看片單，包括了梁朝偉破記錄六奪金像影帝之作《金手指》、奧斯卡得獎作品《可憐的東西》、韓國影帝宋康昊從影33年首部電視劇《逆貧大叔》等優質戲劇，讓假日不再無聊。



Disney+ 5月片單推薦1. 《可憐的東西》 5月1日獨家串流上線

奧斯卡得獎作品《可憐的東西》，是很值得觀影的電影作品。電影講述年輕女子貝拉貝斯特(愛瑪史東 飾)，被一個非正統的傑出科學家實驗性地復活，自始必須用成年人的軀體過著只有嬰兒思想的生活。為了尋找自己缺乏的世俗生活，毅然踏上橫跨各大洲的旋風式冒險旅程。貝拉擺脫時代偏見，堅定目標，主張平等及解放，活出了真正屬於「自己」的人生。

Disney+ 5月片單推薦1. 《可憐的東西》 5月1日獨家串流上線（品牌提供）

Disney+ 5月片單推薦2. 《逆貧大叔》 5月15日上線

《逆貧大叔》是韓國影帝宋康昊從影33年首部的電視劇作品，他將化身「三食大叔」助國家邁向繁榮。劇集以60年代的韓國為背景，講述雄心壯心的理想主義者金產(卞耀漢 飾)一直致力於扭轉國家命運的故事。身為Albright獎學金得獎者的金產，一心想把自己的國家建設成為工業重國，希望藉此為韓國人民帶來美國水準的富裕。決心要取得成功的金產，引起了能夠適應於任何情況，採取不同必要手段來達成目標的影子中間人 — 人稱「三食大叔」，願景韓國人人都有一日三餐吃喝得飽的朴斗七(宋康昊 飾)注意，二人將組成一個聯盟應對現有體制中的複雜性，向著為韓國帶來繁榮未來的共同目標而進發！

Disney+ 5月片單推薦2. 《逆貧大叔》 5月15日上線（品牌提供）

Disney+ 5月片單推薦3. 《金手指》 5月10日上線

《金手指》於「第四十二屆香港電影金像獎」榮獲多項獎項，梁朝偉更是憑此作破記錄六奪金像影帝，也很值得一看！《金手指》時空定於八十年代，上市公司嘉文集團幾年間從崛起到清盤，市值蒸發超過一百億，廉政公署全力動員，經過十五年的蒐證和跨境調查，相關訴訟費超過兩億，幕後老闆程一言從股民偶像變成過街老鼠。此案波及香港上流社會以及數宗兇殺案，揭開香港黃金時代的黑面紗。

Disney+ 5月片單推薦3. 《金手指》 5月10日上線（品牌提供）

Disney+ 5月片單推薦4. 《碰撞搜查線》5月13日上線

《碰撞搜查線》是一部集速度、刺激與爆笑，韓國首部以交通偵查為主題的劇集！交通罪行偵查小組 (TCI) 屢次被警隊其他隊伍所無視，淪為同儕之間的取笑對象，但這一切都即將隨着天才隊員車延互(暫譯) (李民基 飾) 的加入而發生鉅變！團隊在他加盟後旋即聲名大噪。不過順利背後，車然浩的過去即將再度困擾他，神隊友隨時變成令TCI 陷入困境的負累。

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Disney+ 5月片單推薦5. 《卡戴珊家族》第5季 5月23日上線

知名又瘋狂的卡戴珊家族再次以超速顛覆平淡如水的生活，從大銀幕到嬰兒的幸福，這個家庭的一切努力都在不斷超越期望。《卡戴珊家族》第5季繼續深入卡戴珊姊妹鏡頭下的私生活及令人著迷的家族關係，她們將在充滿威望的母親克里斯的注視下有怎樣的衝突及蛻變。

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Disney+ 5月片單推薦6. 《二戰奇蹟》 5月29日上線

《二戰奇蹟》改編自喬治婭亨特的《紐約時報》暢銷小說，是一部限量影集，靈感源自真實故事，講述一個在二戰初期被迫分離的猶太家庭。影集講述他們跨越各大洲，竭盡全力生存並團聚的故事。

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Disney+ 5月片單推薦7. 《披頭四：隨它去吧》 5月8日上線

屬於幾代人回憶的英國殿堂級樂隊The Beatles風潮一直席捲全球，短短活躍10年間，已為世界留下不少雋永金曲，包括最為人所熟識之一的《Let It Be》，極具意義！全新紀錄片《披頭四：隨它去吧》完整修復版將首度公開，包含尚未曝光的片段，帶領觀眾再次走入於1969The Beatles的Apple Corps錄音室及屋頂，觀賞他們的格林美得獎專輯《Let It Be》及其奧斯卡金像獎得獎主題曲的製作過程，以及欣賞到當年四子於天台所進行的最後一次團體現場表演！

Disney+ 5月片單推薦7. 《披頭四：隨它去吧》 5月8日上線（品牌提供）

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