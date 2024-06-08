2024父親節餐廳推薦｜寵愛爸爸必備：滋補中菜、蟹宴、最佳牛扒

【父親節餐廳/父親節禮物推薦2024】6月16日就是父親節！準備好如何跟爸爸慶祝了嗎？想要好好寵愛爸爸，想要表達窩心愛意，不妨預訂好大餐盛宴，一聚天倫樂，以行為表達謝意。還在考慮預訂什麼高質餐廳的話，不妨參考以下的推薦！



父親節餐廳推薦：1. 天龍軒「海參御席」六道菜菜單

爸爸十分挑吃，想讓他品嚐到滿足、高水準粵菜的話，可以考慮連續 12 年蟬聯米芝蓮二星榮譽的天龍軒。餐廳近期推出豐盛的「海參御席」六道菜菜單，以補腎益精的海參以及時令菜式，打造出精緻的粵式美味。

父親節餐廳推薦：天龍軒「海參御席」六道菜菜單（香港麗思卡爾頓酒店）

父親節餐廳推薦： 香港麗思卡爾頓酒店 天龍軒「海參御席」六道菜菜單



地址：香港尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場麗思卡爾頓酒店102樓

供應日期： 2024年6月1日至 7月31日

價錢： HK$1,800／一位用



父親節餐廳推薦：2. The Market 「阿拉斯加帝皇蟹宴」

提到寵愛父親，當然要贈與頂級享受，而素來有「蟹中之王」美譽的帝皇蟹，可以說是不二之選。Hotel ICON 唯港薈近期推出「阿拉斯加帝皇蟹宴」，10多款阿拉斯加蟹菜式於早午市、晚市時段輪流供應，加上源源不絕的自助恆常美食、榴槤甜品，飽足又豐盛！

父親節餐廳推薦： Hotel ICON 唯港薈 The Market 父親節自助餐



地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈2樓

供應日期： 2024年6月15日至16日(週六至日)

自助早午餐（上午11時45分至下午2時30分）價錢： 成人HK$688；小童HK$448

自助晚餐（晚上6時30分至10時）價錢： 成人HK$908；小童HK$628



父親節餐廳推薦：3. 星宴中餐廳「父親節限定四人套餐」

慶祝大餐當然不少得傳統的中餐美饌， 香港W酒店誠意打造八道菜四人菜單，以一道道難忘、喜慶的中菜，營造獨特的儀式感。

父親節餐廳推薦：星宴中餐廳「父親節限定四人套餐」（香港W酒店）

父親節餐廳推薦：香港W酒店 星宴中餐廳「父親節限定四人套餐」



地址：香港柯士甸道西1號 1樓星宴中餐廳

供應日期： 2024年6月15日至16日(週六至日)

價錢：HK$3,988 ／四位用（另收10%服務費）



父親節餐廳推薦：4. Cucina 「父親節頂級烤牛肋排晚宴」

想為父親節準備多國盛宴餐饗，不妨選擇連續五年榮獲福布斯旅遊指南四星餐廳殊榮的意大利餐廳Cucina！醉人維多利亞海港景色映襯，加上雅致環境，配合即席預備牛肋扒，盡情享受視覺和味覺之娛。

父親節餐廳推薦：Marco Polo Hotel 馬哥孛羅酒店 Cucina

地址： 尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店6樓



「假日海景早午餐」

供應日期： 六月逢星期六、日及公眾假期

價錢：成人HK$558 小童 (3至11歲) HK$358



「父親節頂級烤牛肋排晚宴」

供應日期： 2024年6月15日至16日(晚上6時至11時)

價錢：HK$528（另收10%服務費）



父親節餐廳推薦：5. aqua「限定七道菜Ankh嚐味菜單」

想嘗試fusion 菜式，可以考慮到訪飽覽都市醉人美景的 aqua。餐廳集結日本與意大利風味，打造出豐盛的七道菜Ankh嚐味菜單，當中有一系列與水元素有關連的菜品與時令菜式。適逢父親節，aqua 更在6月14日至16日，限時供應獨特酒味甜品：古巴雪茄造型甜品，以威士忌風味入饌的半冷凍意式雪菲蛋糕。

父親節餐廳推薦：aqua「限定七道菜Ankh嚐味菜單」



地址：尖沙咀北京道1號29樓.

供應日期： 2024年6月14日至16日(晚上6時至11時)

價錢：HK$1,188（另收10%服務費）



父親節餐廳推薦：6. Fireside 「四手聯乘八道菜晚宴」

「食肉獸」有福了！全球兩大最佳牛扒餐廳攜手合作：來自瑞典、榮獲「全球 101 間最佳牛扒餐廳」第 9 名的AG 與 榮獲「全球 101 間最佳牛扒餐廳」第 70 名的本地餐廳Fireside舉行首個四手聯乘晚宴，大家可以為父親節作預熱慶祝，同時欣賞全港首個採用明火用餐餐廳、品味牛扒專家帶來的這場限定極致牛扒體驗。

父親節餐廳推薦：Fireside 「四手聯乘八道菜晚宴」



地址：中環砵甸乍街 45 號 The Steps ‧ H Code 5 樓

供應日期： 2024年6月6至8日

價錢：HK$1,188（另收10%服務費）



父親節餐廳推薦：7. 江蘇銘悅 期間限定「新杭州盛宴」

相信每位爸爸都對海鮮、魚品為之傾情，主打經典中菜的江蘇銘悅，近日推出以江浙「魚米之鄉」的海鮮之味為靈感的菜式，更邀請到多年經驗的客席廚師施俊，傾力打造期間限定的新杭州盛宴，大師以及團隊更會在6月1日至14日期間到店獻技。

父親節餐廳推薦：江蘇銘悅 期間限定「新杭州盛宴」



地址：香港上環干諾道中130至136號誠信大廈2樓

供應日期： 2024年6月1日至30日



父親節餐廳推薦：8. 港島香格里拉龍蝦吧餐廳

想要讓父親品嚐新派美食，一直力求創新的龍蝦吧餐廳，相信是個不出錯之選！今個盛夏，名廚Cary Docherty 再次掌舵餐廳，將經典菜式添上新意，推出全新周日早午餐及全新漢堡吧，必定令人食指大動！

父親節餐廳推薦：港島香格里拉龍蝦吧餐廳（品牌提供）

父親節餐廳推薦：港島香格里拉龍蝦吧餐廳



地址：香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店6樓

