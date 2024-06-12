6月炎夏必看片單｜13大推薦：跟著太妍行迪士尼、精彩連續劇

【片單推薦｜Disney+ 6月】炎炎夏日，總想避在舒適的空調房中避暑，準備一個精彩的觀影片單就很重要了！而Disney+ 今個夏日就多部劇集、電影、動畫和紀錄片獨家上線，這次《01女生》就為大家整理了Disney+ 6月最不能錯過的戲劇作品，一起觀影度過6月炎夏。



Disney+ 6月片單推薦1. 《侍者》The Acolyte (星球大戰) 6月5日上線

《侍者》的故事背景設定於共和國時代末期，絕地武士接連遭遇殺害，受人敬仰的絕地大師Sol (李政宰 飾)與昔日前絕地學徒且現為一名危險非常的戰士Mae (Amandla Stenberg 飾)再次相遇並攜手深入調查罪案真相。隨著發掘到更多線索，他們亦不知不覺間走進黑暗漩渦之中！邪惡力量正在伺機而生，二人所面對的力量比想像中更為險惡。

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Disney+ 6月片單推薦2. 《老娘還沒死》第2季 6月5日上線

美劇《老娘還沒死》改編自亞莉珊卓波特所著的《四十我就廢》，劇本則由大衛溫莎和凱西約翰遜創作，吉娜羅德里奎主演。女主角奈兒賽拉諾自認為自己活得很失敗，她為當地一家報紙撰寫訃告。與此同時，她應對個人生活和職涯中的各種關係。令人意想不到的是，她可以看到訃告的主人，這些往生者樂此不疲地給她提出生活中的建議。

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Disney+ 6月片單推薦3. 《大熊餐廳》第3季 6月27日上線

廣受好評的FX影集《大熊餐廳》細訴着食物、家庭以及令人瘋狂的人生苦事。於每天皆以失敗告終的餐飲業戰鬥中，Carmy比以往任何時候都更加用力催逼自己，同時要求員工們交出卓越的工作水平，員工們亦盡最大努力配合。對卓越烹飪水平的追求，將他們推向全新水平，並加強了彼此千絲萬縷的關係。

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Disney+ 6月片單推薦4. 《與太妍同行：魔雪奇緣之旅》 6月7日上線

由韓國女神級歌手太妍擔任主角的特輯《與太妍同行：魔雪奇緣之旅》，觀眾將可跟隨太妍的步伐，一同踏入香港迪士尼樂園，探索充滿奇妙的阿德爾王國。太妍將會分享有關自身對迪士尼的感受，以及對全新主題園區「魔雪奇緣世界」的想法。

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Disney+ 6月片單推薦4. 《與太妍同行：魔雪奇緣之旅》 6月7日上線（品牌提供）

Disney+ 6月片單推薦5.《心理追兇：演變》第17季 6月7日上線

《犯罪心理：演變》全新一季正式回歸，聯邦調查局的犯罪心理側寫菁英團隊致力於揭開「金星」背後的秘密。他們被迫與剛入獄的死對頭艾理斯沃伊特合作，調查分析這個謎團中一名關鍵的殘酷殺手。局內陰謀不斷，埋藏已久的秘密即將揭曉。

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Disney+ 6月片單推薦6.《小球會大明星》 第3季 6月12日上線

紀錄片《小球會大明星》是講述2020年，賴恩雷諾士和洛麥艾漢尼聯手買下了第五級的「紅龍」域斯咸，希望創造一個弱者逆襲的勵志故事。全世界都注意到了這一點，改變正在發生。在全國聯賽經歷了15個痛苦的賽季後，該球會終於獲得晉級，重返英格蘭足球聯賽，而域斯咸能否經得起挑戰並再度崛起？

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Disney+ 6月片單推薦7.《慶餘年2》 6月2日大結局

《慶餘年》講述一個有著神秘身世的青年范閒（張若昀 飾），自海邊小城初出茅廬，歷經家族、江湖、廟堂的種種考驗與錘煉，演繹了一場酣暢淋漓的傳奇故事。在這個過程中，范閒漸漸找到了自己的人生目標，書寫出一段不同尋常的人生傳奇。而第二季除了有爾虞我詐的人性博弈、緊張刺激的武打對決外，也有浪漫綺麗的愛情故事，無論是親情、友情、或愛情，許多元素都讓粉絲津津樂道。而在新一季中，將會陸續揭曉許多第一季留下的懸念伏筆。

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Disney+ 6月片單推薦8.《臥底神探特倫特》第2季 6月19日上線

《臥底神探特倫特》改編自卡琳斯勞特所著的《紐約時報》暢銷書系列，講述佐治亞調查局（GBI）的特別探員威爾特倫特自出生起就遭到遺棄，隨後被送往亞特蘭大的寄養機構。因寄養係統不堪重負，他歷經磨難，最終長大成人。如今，威爾憑藉獨特的破案手法匡扶正義，是GBI破案率最高的探員。

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