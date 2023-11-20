迪士尼魔雪奇緣園區正式開幕！率先看7大亮點、獨家86折購票優惠

迪士尼粉絲期待已久，全球首個及最大型的《魔雪奇緣（Frozen）》主題園區「魔雪奇緣世界」，已於今日（20/11）正式在香港迪士尼樂園度假區隆重開幕！園區還原了華特迪士尼動畫工作室旗下風靡全球的《魔雪奇緣（Frozen）》電影場景，以及粉絲們準備了眾多全新設施，讓大眾盡情投入阿德爾王國的獨特文化當中。



全球首個及最大型的《魔雪奇緣（Frozen）》主題園區「魔雪奇緣世界」，將在11月20日，於香港迪士尼樂園度假區隆重開幕！（歐嘉樂 攝）

《01女生》記者就帶大家率先看，香港迪士尼全新《魔雪奇緣（Frozen）》主題園區﹐7大不能錯過亮點，包括：兩大全新遊樂設施、森林小天地、阿德爾港畔餐廳、與安娜、愛莎等好友見面拍照等，讓大家在園區正式開幕時，能在第一時間盡情投入阿德爾王國之中！

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迪士尼魔雪奇緣世界亮點1. 高度還原《魔雪奇緣（Frozen）》電影場景 （歐嘉樂 攝）

迪士尼魔雪奇緣世界亮點1. 高度還原《魔雪奇緣（Frozen）》電影場景

香港迪士尼全新《魔雪奇緣（Frozen）》主題園區-「魔雪奇緣世界」，將電影中多個具代表性的場景高度還原。走進園區率先看到「友誼噴泉」，可觀賞到由愛莎以冰雪魔法所創作的雪花形狀藝術品，入夜後噴泉更會隨著音樂演化出不同的燈光效果。

在「友誼噴泉」身後的就是阿德爾小鎮，此處建築充滿北歐文化特色，包括尖屋頂、色彩繽紛的外牆、龍風格和不對稱的建築，整體靈感來自挪威第二大城市卑爾根。阿德爾整個王國都遍佈 Rosemaling 花卉裝飾彩繪，充滿北歐風情，處處都是打卡位！

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迪士尼魔雪奇緣世界亮點2. 阿德爾城堡及阿德爾港的湖光景點不能錯過（歐嘉樂 攝）

迪士尼魔雪奇緣世界亮點2. 阿德爾城堡及阿德爾港的湖光景點不能錯過

此外，走上國王橋，還可飽覽阿德爾城堡、阿德爾小鎮、阿德爾港和阿德爾森林的湖光山色，湖中更停泊了安娜第一次遇見漢斯王子時所坐上的小漁船。再眺望阿德爾的最高點——北山以及安娜與漢斯王子一同共舞的鐘樓，讓人如置身於魔雪奇緣世界，定必要一一打卡拍照。

而在港畔碼頭可欣賞到矗立在港口盡頭的阿德爾城堡﹐城堡設計靈感源自歷史悠久的木教堂，將凱爾特藝術、維京傳統和羅馬空間設計融為一體，塔尖則可見到代表著愛莎魔法的冰雪裝飾。除此之外，園區更融入了許多大自然元素，如冰川、峽灣、雪山等，將魔雪奇緣世界更高度還原！

迪士尼魔雪奇緣世界亮點3. 全新遊樂設施「魔雪奇幻之旅」（歐嘉樂 攝）

迪士尼魔雪奇緣世界亮點3. 全新遊樂設施「魔雪奇幻之旅」

於「魔雪奇緣世界」中，最不能錯過兩大全新遊樂設施，其中「魔雪奇幻之旅」，大家將會乘坐木船穿越北山，參觀愛莎的冰雪皇宮，見證愛莎的冰雪魔法。以及在旅程中還看見到來自魔雪奇緣的朋友們，沿途更會有《魔雪奇緣》電影樂曲縈繞著，穿越過一幕幕壯麗場景，讓人讚嘆！

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迪士尼魔雪奇緣世界亮點4. 全新遊樂設施「雪嶺滑雪橇」（歐嘉樂 攝）

迪士尼魔雪奇緣世界亮點4. 全新遊樂設施「雪嶺滑雪橇」

另一個全新遊樂設施「雪嶺滑雪橇」，是香港迪士尼樂園魔雪奇緣世界獨有的，絕不能不能錯過！大家可登上高速滑行的雪橇過山車，攀山越嶺、穿梭洞穴和峽灣，沿途可同時欣賞阿德爾王國的森林峽灣之美，享受馳騁的刺激感！

迪士尼魔雪奇緣世界亮點5. 全新娛樂體驗「森林小天地」

安娜、愛莎及小白的粉絲，不能錯過全新互動體驗「森林小天地」，在其中大眾可與他們近距離互動、投入戲劇體驗之中，還可親身可見證愛莎施展冰雪魔法。在「森林小天地」的互動表演，揉合出色的光雕投影、特效和感官元素，是不容錯過的精彩娛樂互動體驗。

迪士尼魔雪奇緣世界亮點6. 到訪滴答精品店 入手魔雪奇緣角色周邊商品

上述提到有這麼多打卡位，當然要入手魔雪奇緣角色周邊商品，包括：小白頭箍、安娜頭箍、愛莎頭箍、小白斜揹包、肩膀毛公仔、髮飾等，款款精緻可愛，不妨入手戴著心儀角色商品拍照打卡！此外，精品店中還有不少特色的紀念品和木製玩具，大家可以將這份奇妙的體驗帶回家。

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迪士尼魔雪奇緣世界亮點7. 享用阿德爾特色美食、甜點

在魔雪奇緣世界中，相信最讓女生們無法抗拒的定必是「極光糖果屋」﹐大家可在此看到甜品師傅即場製作甜品，或購買各種富阿德爾特色的朱古力、甜品、餐具、廚具等！其中最推薦阿德爾雪花杯﹐在接骨木沙冰上面加上香滑牛奶味軟雪糕，甜蜜非常！

此外，假如在魔雪奇緣世界中逛累了，可到訪「阿德爾港畔餐廳」享用地道北歐美食及休息片刻，餐廳的菜式受北歐地道料理及食材所啟發，其中就有海鮮燴、經典美食肉丸和香料刁草等，都是不錯的選擇！

Disney「魔雪奇緣世界」詳情：

日期︰2023年11月20日開幕

地點︰香港迪士尼樂園



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