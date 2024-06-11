夏日好去處｜6月精選活動：情侶必去市集、多啦A夢現身、狂歡派對

【拍拖好去處/夏日好去處】來到炎夏，氣溫上升，最適合當然就是陽光與海灘，游水或者曬個日光浴。要是不想與陽光玩遊戲的話，亦可以考慮室內的消暑悠閑活動，與另一半、閏密或家人共聚同樂。



夏日好去處2024｜100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360

童年回憶多啦A夢幻化成1比1實體！早前多啦A夢登陸香港引起一陣哄動，而「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展更延伸走入昂坪市集，昂坪360將會換上多啦A夢主題纜車、「胖虎世界巡迴演唱會」場景裝置以及多啦A夢1︰1造型雕塑，更有驚喜主題巨型扭蛋機等，喜愛多啦A夢的真的不能錯過！

夏日好去處2024｜100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360（昂坪360）

夏日好去處2024：100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360

地點：香港大嶼山東涌達東路11號

日期：2024年6月14日至9月1日



夏日好去處2024｜中環街市 x LOCOLOCO「森林派對．文創市集」

想支持本地的文創手作，不妨一到中環街市參與精彩文創派對。LOCOLOCO 於中環街市中舉辦「森林派對．文創市集」，聚集本土創意手工及設計品牌，文青女生必不能錯過！

夏日好去處2024｜中環街市 x LOCOLOCO「森林派對．文創市集」（LOCOLOCO）

夏日好去處2024：森林派對．文創市集｜中環街市 x LOCOLOCO

地點：中環街市1/F Event Space (周末限定) 及 2/F 24小時行人通道

日期：2024年6月1日至6月13日（中午 12 時至下午 8 時）



夏日好去處2024｜皮忠Pei Chung 水彩作品展

若是對水彩藝術有興趣的話，香港插畫家皮忠Pei Chung 的作品必定令你入迷，皮忠以超現實作品為主，筆觸大膽並擅長運用鮮艷色彩，更多次受品牌青睞，曾受邀繪畫出 LOEWE《哈爾移動城堡》以及《千與千尋》壁畫、Le Labo壁畫等。適逢6月為全球同志驕傲月，皮忠亦以作品為驕傲運動獻上了細膩而動人的致敬。

夏日好去處2024｜皮忠Pei Chung 水彩作品展（香港維港凱悅尚萃酒店）

夏日好去處2024：皮忠Pei Chung 水彩作品展

地點：香港北角北角邨里1號 香港維港凱悅尚萃酒店二樓玻璃走廊

日期：2024年6月1日至30日



夏日好去處2024｜「愛上170°C的焦糖人生」甜點市集

提到蛋糕甜點，香脆微焦甜味的焦糖可謂無人能夠拒絕的存在。繼過去三年先後以麻糬、芋泥以及開心果作為市集主角，Nan Fung Place今年打造出焦糖甜品盛宴，集合一共26間香港人氣網絡甜品店，炮製出逾50款焦糖甜點；愛甜點的女生切勿錯過！

夏日好去處2024｜「愛上170°C的焦糖人生」甜點市集（品牌提供）

夏日好去處2024：「愛上170°C的焦糖人生」甜點市集

地點：中環德輔道中173號 Nan Fung Place 1樓及2樓

日期：2024年6月13日至6月21日（逢星期一至星期六）



夏日好去處2024｜ Madame Mincemeat 變裝皇后秀

要說到本地變裝文化，不能不提及本地薑變裝皇后 Madame Mincemeat，更是香港唯一推廣變裝文化的先鋒團體成員之一。來到同志月，Madame Mincemeat 亦會閃亮登場，為大家帶來精彩狂歡，呈獻荒誕而不失優雅的表演，讓大家了解到Drag Queen 所代表的雙重角色以及他/她的生活。

夏日好去處2024：Madame Mincemeat 變裝皇后秀

地點：金鐘金鐘道88號 奕居The Green Room

日期：2024年6月14日（星期五

第一節：下午6時30分至8時30分 ; 第二節：晚上9時至11 時



夏日好去處2024｜酷兒Zines市集「QUEER READS FRIENDS MARKETA」

想擁抱性別多元，不妨親身了解性小眾文化，可以先從文學文化開始起步，於書寫、閱讀、反思的瞬間共感與體驗到他人的生活。Eaton HK 攜手流動酷閱共同，活動匯聚不同國家，超過10位獨立藝術家、作家、插畫家和出版商，打造出香港首個酷兒Zines市集。

夏日好去處2024｜酷兒Zines市集「QUEER READS FRIENDS MARKETA」（Eaton HK）

夏日好去處2024｜Eaton HK 酷兒Zines市集

地點：Eaton HK 1樓 Reception Lounge

日期：2024年6月29日（下午1時至晚上7時）



夏日好去處2024｜彩虹打卡裝置

為呼應每年六月的全球「同志驕傲月」，凱悅酒店集團旗下酒店：香港沙田凱悅酒店、香港尖沙咀凱悅酒店、香港維港凱悅尚萃酒店等換上繽紛的彩虹打卡裝置，以色彩、彩虹標語慶祝性別多元，同時宣揚平等與互愛的訊息。

夏日好去處2024：凱悅酒店集團 彩虹打卡裝置

地點：香港沙田凱悅酒店、香港尖沙咀凱悅酒店、香港維港凱悅尚萃酒店

日期：2024年6月1日至30日

