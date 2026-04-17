閨蜜好去處｜30大香港高質SPA/美容推薦 日式水療+中醫美胸護理

【閨蜜好去處/放假好去處】有云「為人母親甚艱難」，適逢母親節，不如向對方表達謝意，為對方紓壓日常的疲勞。「01女生」為大家精選推介以下特色美肌按摩、半永久美容體驗，當中包括：傳統泰國SPA、CHANEL面部護理、Guerlain護理體驗等。《01空間》現正加推獨家母親節優惠，最多底至1折，即睇內文詳情趁機入手！愛扮靚的你不要錯過與母親共度溫馨美好的小時光。



閨蜜好去處推薦｜1. Queens Beauty & Spa

擁有23年經驗水療美容中心，提供各款香薰按摩、身體護理及水療療程體驗，在這裡可盡情體驗全新的美容、水療設施、美容凍齡護理，以及精緻特飲與小食。

【節日限定｜買一送一】135分鐘漂浮之境 SPA｜獨家升級無重漂浮按摩體驗 (限量30套)

價錢: $988/2位 | 人均$494

療程包括:

皇牌瑞典式淋巴按摩 (45mins) | 獨家升級漂浮無重體驗 (限量30套)

熱磁深層放鬆肌肉按摩療法 (45mins)

溫熱眼部舒緩疲勞護理 (45mins)

*療程開始前需要為閣下準備，包括: 更衣沐浴/腳部清潔或一切準備，時間為15分鐘並包括於療程內

【功效】

漂浮無重體驗 : 獨家無重漂浮按摩，解鎖前所未有的放鬆境界。身體彷彿置身於零重力狀態，柔韌防水膜承托身體，溫水在全身流動，律動水壓搭配深層按摩療法，使身體肌肉完全放鬆、促進血液和淋巴循環、改善睡眠質素。所有感官在此逐漸平息。無需費力，只需靜靜漂浮，在完全放鬆中享受「浮著按摩」的嶄新境界。

皇牌瑞典式淋巴按摩 : 透過輕柔、精準的節律性手法，激活淋巴系統，加速代謝廢物與多餘水分，有效改善水腫、手腳冰冷問題。淨化肌體，減輕暗沉與疲態，重現輕盈光采。

熱磁深層放鬆肌肉按摩療法 : 透過溫熱磁能探頭，疏通氣血滯塞之處。熱力深入筋膜，能有效釋放累積的情緒壓力與身體緊繃。療程後不僅肌肉獲得深度放鬆，更能感受到氣血暢通的溫暖流動與內在的寧靜平衡。

溫熱眼部舒緩疲勞護理 : 結合恆溫熱敷與專業穴位按壓，精準作用於眼周關鍵穴點。放鬆緊繃的眼部肌肉，改善因用眼過度引起的緊張性頭痛與睡眠障礙。

*售賣日期: 2026年4月13日 - 5月31日

*兌換日期: 購買日後 90 日內

地點：尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心206至209室 / 香港銅鑼灣希慎道1號18樓01室

閨蜜好去處推薦｜2. 香港沙田凱悅酒店 Melo Spa水療中心

於沙田獨有的地理環境下提供格調明亮，氣氛親切的水療體驗。Melo Spa設有9間獨立水療室，其中5間面向吐露港，另外4間擁有向山的露天陽台，讓大家盡情享受親密閒適的時光。

母親節5折 | 雙人60分鐘Melo特色按摩

價錢：$2,148/ 兩位 (原價: $4,298) | 人均$1,074

母親節5折 | 雙人90分鐘Melo特色按摩

價錢：$2,610/ 兩位 (原價: $5,220) | 人均$1,305

配合柚香草球，理療師利用精心調配的橘子精油，針對客人的狀況而配合適當的按摩護理，讓身體得到平衡，使身心回復平和舒暢。

組合包括:

•60/90分鐘雙人Melo特色按摩

•雙人水療室內體驗水療療程

•於咖啡廳免費享用雙人沙田美點下午茶

•療程當日免費使用健身中心設施、戶外恆溫泳池、桑拿、蒸氣室及淋浴設施

•6小時免費泊車1輛

•2張價值港幣$300的Melo Spa水療中心禮券於下次惠顧使用

•Tea Chateau養生茶&花茶各2杯

*兌換日期：購買日起計60日內

*沙田美點下午茶供應時間: 15:00 - 17:00

地點：沙田澤祥街18號香港沙田凱悅酒店5樓

閨蜜好去處推薦｜3. 香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA

在體驗SPA當日還可享用桑拿、室外泳池和健身室！位於東涌世茂喜來登酒店的喜 ‧ 源 SPA，裝潢以柔和溫暖的天然木材和石材為主，讓人能夠從中沉澱心情，感受療癒的一刻。同時設有多個療程，按摩師傅以專業手法進行按摩，配合Lobby Lounge美點，是個假日忙裏抽閒的好地方。

閨蜜好去處推薦｜香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA (品牌提供)

閨蜜好去處推薦｜4. 御美堂

始創於2019年，御美堂開創護理新革命，引入日本岩盤浴以及各種美妍身體療程，並揉合古代中醫養生調補概念，以及日式岩盤浴排毒方法，加上各種專業科技儀器，配合美容及按摩師資深手勢及技術，專門針對不同年齡女性的健康狀況，為客人度身訂製美妍及身體保健方案，讓客人對自己的身體感到舒適和自信。

【限時1折】御美堂足三項快閃優惠│日本岩盤浴 (30分鐘)+負極面部護理(60分鐘)+人手舒緩按摩 (45分鐘)

悠閒宅度假$388 *每人限購買一次、多間分店可選

御美堂可選擇地址: 按此

(01 space)

閨蜜好去處推薦｜5. 香港帝苑酒店 Sky Club & SPA

榮獲福布斯旅遊指南2023及2024四星評級獎項及榮譽，場內駐有專業按摩師，配合水療服務，讓人能夠放鬆感受平靜一刻，洗滌身心。酒店與《01空間》攜手推出獨家優惠，讓大家展開一段「寵我之旅」，價錢HK$1,080起！

閨蜜好去處推薦｜香港帝苑酒店 Sky Club & SPA (品牌提供)

媽孖 Mia！90分鐘雙人水療按摩護理 | 需預約

01母親節獨家55折｜優惠價: $2,680/2位 (原價: $4,840)

設薰衣草依蘭依蘭香薰按摩60分鐘、舒緩腿部按摩30分鐘，同時可享免費免費Crown Club雙人午餐 (供應時間由12NN - 2PM)、當天水療中心桑拿及健身室通行証，及 Sky Club精選Twinings養生茶及帝苑酒店蝴蝶酥。

75分鐘單人帝苑水療按摩 | 需預約

01母親節獨家4折｜優惠價: $1,080/位 (原價: $2,642)

設深層肌肉按摩75分鐘、免費Crown Club單人下午茶套餐 (供應時間由3PM - 4:30PM)、當天水療中心桑拿及健身室通行証，以及Sky Club養生茶及帝苑酒店蝴蝶酥。

120分鐘單人帝苑水療時光 | 需預約

01母親節獨家63折｜優惠價: $1,580/位 (原價: $2,500)

設玫瑰閃亮身體磨砂45分鐘、甜紅玫瑰舒緩按摩75分鐘、當天水療中心桑拿及健身室通行証，以及Sky Club養生茶及帝苑酒店蝴蝶酥。

地點：香港九龍尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店

閨蜜好去處推薦｜6. 香港麗思卡爾頓 水療中心體驗

配合全新水療概念，特別打造專業身體護理療程，以傳統技術及手法配，結合天然水療產品，讓人能夠從中洗滌心靈，重拾平衡狀態。在水療開始前，專業理療師會先作出深入護理，同時度身訂製出個人化的護理體驗。

地點：柯士甸道西1號環球貿易廣場

閨蜜好去處推薦｜7. 香港W酒店bliss水療中心

走進療癒身心之旅，煥發春日的活力光采。體驗美肌護理後，搭以足部或手部巴拿芬熱蠟滋養護理，大家更可享用全港最高室外海景無邊際泳池、香檳兩杯、免費無限享用小食等，體驗貴族般的悠閒生活。

【母親節限定39折】60 分鐘 Cell Premium 幹細胞尊貴活肌身體護理 及 抗衰老眼部護理

01獨家每位價錢: $1,990 (原價$5,280) 2人同行價錢: $3,890 (原價$9,860)｜人均$1,945

•60 分鐘 Cell Premium 幹細胞尊貴活肌身體護理 及 抗衰老眼部護理

•手部及足部巴拿芬熱蠟滋養護理

•港幣$1,000水療護理禮券(一位)或港幣$2,000水療護理禮券(兩位)

•慶祝迷你蛋糕、時令水果拼盤及養生草本茶

•*每位附加港幣$350可於私人休息室享用尊貴美食三道菜套餐

•免費使用全港最高室外海景無邊際泳池和海景健身中心(當天適用)

•免費使用豪華熱療及水療設施包括海景活力旋流按摩池、桑拿及香薰蒸氣房等

•頭30名預約免費送贈鮮花一束

*售賣日期：即日起至2026年5月31日

【48折】60分鐘精選抗衰老護膚尊貴療程 或 魚子身體按摩

每位價錢: $1,900 (原價$3,967) 2人同行優惠價錢: $3,600 (原價$7,484)｜人均$1,800

•手部及足部巴拿芬熱蠟滋養護理

•港幣$500水療護理禮券(一位)及港幣$1,000水療護理禮券(兩位)

•尊貴香檳及水果拼盤

•每位附加港幣$300可於私人休息室享用尊貴美食套餐

•每位附加港幣$250使用全港最高室外海景無邊際泳池和海景健身中心(當天適用)

•免費使用豪華熱療及水療設施包括海景活力旋流按摩池、桑拿及香薰蒸氣房等

*兌換日期: 購買日後 60 日內

【7折】雙人水療 +WOOBAR x Narciso Rodriguez「麝香花語」下午茶 | 任何日子時段適用

2人同行價錢: $2,998（原價$4,280）｜人均$1,499

•30分鐘舒壓按摩或30分鐘純氧修護護膚療程 (兩位）

•香港W酒店 WOOBAR x Narciso Rodriguez「麝香花語」下午茶配特色雞尾酒（兩位）| 下午茶供應時間: 下午3時至下午6時

*港幣$1,000水療護理現金券

•尊貴香檳兩杯，於海景池畔盡享寫意時光

•附加港幣$300使用全港最高室外海景無邊際泳池和海景健身中心(當天適用)

•免費使用豪華熱療及水療設施，包括海景活力按摩池以及蒸氣桑拿體驗浴等

地點：九龍柯士甸道西1號W酒店72樓

+ 1

閨蜜好去處推薦｜8. Mira Hotel Spa

連續3年榮獲「香港最佳日間水療」，糅合健康生活及時尚概念，煥發身心的呵護體驗。

【五折】60分鐘深層煥活按摩療程 + 水療設施 + 健身中心 + 無邊際泳池

星期一至日 (包括公眾假期)︰HK$770/1位（原價HK$1,540）

•特別調製的按摩油混合迷迭香及西柚成份，配以溫熱按摩，有助舒緩繃緊肌肉及促進血液循環，適合繁忙的都市人。

•為確保顧客的舒適體驗，所有全身護理均由男治療師向男性顧客提供；女治療師則為女性顧客提供。

* 價目另收取加一服務費。

地點: 尖沙咀彌敦道118至130號美麗華酒店B3/F

價錢: 每位HK$770起 立即預訂

閨蜜好去處推薦｜9. Modern Thai 傳統古法泰式按摩

坊間亦有不少古法泰式按摩，想感受不一樣的泰式按摩，不妨到融合泰國傳統按摩元素與現代調適的Modern Thai，頌缽配合正宗泰式按摩流程，令身心靈都得以放鬆。如果想感受星級的奢侈享受，獨特的四手芳香精油全身按摩，同時處理多個身體部位，全方面地「泰舒適」！

1. 2人同行75折 | Better Me 120分鐘

價錢：$1,970/2位 (原價$2,560/2位)｜人均$985

*售賣日期: 2026年4月13日起至售完

*兌換日期: 購買日後 90 日內

組合包括：

- 50分鐘熱石能量導入按摩+50分鐘獨家純天然香薰精油按摩

- 自選項目（4選1）: 刮痧／耳燭／肚燭／胸部按摩 20分鐘

2. 2人同行75折 | Stress Away 草球 ＆ 精油泰式按摩120分鐘

價錢：$1,970/2位 (原價$2,560/2位)｜人均$985

*售賣日期: 2026年4月13日起至售完

*兌換日期: 購買日後 90 日內

組合包括：

•50分鐘泰國草本草球護理+50分鐘獨家純天然香薰精油按摩

•自選項目（4選1）: 刮痧／耳燭／肚燭／胸部按摩 20分鐘

•附送手膜 + 腳膜

•泰式香茅茶+泰式心形傳統糕點

地點：尖沙咀廣東道82-84號流尚店10樓全層、觀塘成業街6號泓富廣場20樓2008室

價錢：HK$488起

閨蜜好去處推薦｜10. 中環香港美利酒店 - Wellness at The Murray｜全身按摩

位於中環著名紅棉路的香港美利酒店，設有專門提供奢華按摩體驗的Wellness at The Murray，備有一系列身體按摩和美容護理服務。水療中心備有單人和雙人水療套房，套房設備齊全。水療中心使用國際級品牌Grown Alchemist，為賓客提供全面呵護，大家可選擇不同精選茗茶或能量球，而按摩療程亦根據個人需求量身定制，採用來自世界各地的優質精油創造達3,000 多種配搭出獨特的組合。

1) 7折｜專屬悠閒水療套餐

90 分鐘 Power of Bespoke 按摩+私人蒸汽或桑拿室+健身室+游泳池+小食

01空間特別優惠價: $1880/1人 (原價: $2680/人)

2) 6折｜舒壓養髮療程

60 分鐘舒壓護髮療程 + 20 分鐘專業養髮諮詢

01空間特別優惠價: $1088/1人(原價: $1800人)

閨蜜好去處推薦｜11. Me Time Massage

想在繁瑣生活當中尋找一絲平靜，好好寵愛自己、享受Me Time的話。銅鑼灣佔地約4,000兩層高，純白按摩店 Me Time Massage 絕對能夠滿足到你，店內更設有三人房、雙人房和單人房，無論單獨前來或是與好友共聚亦能滿足到。

01空間精選獨家8折優惠 (適用任何時段, 只適用於新客戶)

• 全身穴位按摩90分鐘 $574.4 (原價: $718) 立即預訂

• 淋巴排毒按摩90分鐘 $654.4 (原價: $818) 立即預訂

• 熱石按摩90分鐘 $734.4 (原價: $918)立即預訂

地點：香港銅鑼灣軒尼詩道451號地舖

價錢：HK$574.4起 立即預訂

閨蜜好去處推薦｜12. 璞善中醫

中醫並不是只有煎藥、敷藥的傳統一面，近年有不少融合中醫醫學理論，以及護養身體、皮膚的中醫診所，讓健康變得更全面以及貼地。由註冊中醫師主理的璞善中醫，設計典雅舒適，由痛症舒緩、暖宮、淋巴推胸到頭療等亦有提供。醫師會先免費問診，進行個人化體質詳細分析後才開始療程，就算是選擇困難症亦能輕鬆選擇合適項目！

適逢「子宮頸癌關注月」，璞善中醫亦有推出中醫疏通淋巴推胸療程，會先根據個人體質及胸形，製訂出療程。再運用日本製醫療級生物微電流磁療儀，透過生物微電流，配合經絡來刺激胸部的穴位，以疏通乳線、維持胸部健康。最後的中草藥泥灸，更能深入皮膚，提升胸部的線條輪廓。

閨蜜好去處推薦｜13. Queen's Beauty & Spa 水療體驗

平日工作繁忙，放假時當然要好好享受Me time，來一趟舒緩身心、純净放鬆之旅！ Queen's Beauty & Spa擁有22年經驗，推出150分鐘梨子花蜜水療體驗，更有機會在獨家私人影院享受電影時光，邊chill邊睇戲。而水療結束後，更可享用純正英式清茶與精緻茶點。

【節日限定｜買一送一】135分鐘漂浮之境 SPA｜獨家升級無重漂浮按摩體驗 (限量30套)價錢: $988/2位 | 人均$494

療程包括:

•皇牌瑞典式淋巴按摩 (45mins) | 獨家升級漂浮無重體驗 (限量30套)

•熱磁深層放鬆肌肉按摩療法 (45mins)

•溫熱眼部舒緩疲勞護理 (45mins)

*療程開始前我們需要為閣下準備，包括: 更衣沐浴/腳部清潔或一切準備，時間為15分鐘並包括於療程內

*售賣時間：2026年4月3日 - 5月31日

地點：尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心206至209室/銅鑼灣希慎道1號18樓1801室

價錢：HK$988/2位 買一送一

閨蜜好去處推薦｜14. 香港康得思酒店-「川」水療中心

信譽保證的「川」水療中心，位於香港康得思酒店，榮獲多本雜誌的專業推介，並採用中醫的五行及陰陽平衡理論，打造一系列舒壓療程，加上恬靜寧謐的氛圍，帶客人進入放鬆忘憂的空間。配備桑拿浴、蒸氣室、健身中心及戶外游泳池，讓整趟療程能煥活身心。

母親節限定83折 | 90分鐘奢華逆齡之旅水療體驗 | 需預約

獨家優惠價: 一人 $1,680（原價$1,903）；雙人 $3,160（原價$3,806)

此療程包括60分鐘櫻花按摩油按摩，並可自選搭配30分鐘喜馬拉雅鹽身體磨砂或30分鐘臉部護理。此療程旨在舒緩壓力、深層保濕、溫和去角質、促進血液循環及提供抗氧化保護，從而提升整體健康狀態。為圓滿這場水療之旅，賓客可在療程後於「夢」房悠然免費享用一杯精選氣泡酒，佐以一件精緻情人節限定小蛋糕，為體驗畫上甜蜜句點。讓這一刻的悸動，在節日過後仍縈繞心間。

組合包括：

•60分鐘櫻花按摩油按摩

•30分鐘喜馬拉雅鹽身體磨砂或30分鐘臉部護理

•$300元療程禮券

•水療中心一日通行證

•3 小時免費停車

*售賣日期：2026年4月20日 - 6月30日

*兌換日期：2026年4月20日 - 6月30日

地點：九龍旺角上海街555號香港康得思酒店41樓

價錢：HK$1,680起 低至83折｜立即預約

閨蜜好去處推薦｜15. 香港海洋公園萬豪酒店 THE SPA by HARNN

在遊玩主題公園後，不如來趟放鬆按摩，紓緩疲倦感覺。THE SPA by HARNN水療中心提供泰式按摩、面部護理、身體磨砂等療程，有助釋放身心壓力，讓身心煥然一新。

【母親節限定68折】| 雙人90分鐘金色療癒按摩及刮痧面部護理 | 需提前預訂

優惠價: 平日 $2,500/2位 | 人均: $1,250

週末$2,700/2位 (原價$3,630)｜人均: $1,350

沉浸於我們招牌的橙花與金盞花溫潤金色油中，搭配煥活刮痧面部護理，帶來身心深層的滋養與光采。

組合包括：

• 60分鐘身體療程

• 30分鐘煥活刮痧面部護理

• 養生花茶和水療小食

*售賣日期: 2026年4月13日 - 5月31日

*兌換日期: 2026年5月1日起，購買日後 60 日內

地點：香港仔黃竹坑道180號

價錢：HK$1,250起 立即預約

閨蜜好去處推薦｜香港海洋公園萬豪酒店 THE SPA by HARNN (品牌提供)

閨蜜好去處推薦｜16. 富麗敦水療中心

遠離城市的繁華，轉到靠山面海的高樓上，享受一輪洗滌身心之旅。位於香港富麗敦海洋公園酒店的第5層，可以看到南中國海景致，同時設有4間豪華護理室及各種熱療設施，包括熱水浴池、活力池、桑拿浴室和蒸汽浴室，讓人享受多種舒適的體驗。為致力提供優質可持續奢華服務和產品，與英國的Bamford和澳洲的Subtle Energies合作，以儘量減少對環境造成影響和浪費。

地點：香港仔海洋徑3號5樓

閨蜜好去處推薦｜17. Goku Spa 悟空的心情

日本人氣按摩店，現已設香港分店。採用21種獨創神技，有效放鬆頭皮，容易在10分鐘內進入深層睡眠。同時旺角分店設有全港「-15度冷凍空間」，體驗新型肌肉放鬆法技術，加速血液循環、放鬆肌肉。不僅擁有優質睡眠，亦可美顏抗衰老，提升快樂指數。

地點：旺角朗豪坊辦公大樓52/F /金鐘力寶中心二座28/F / 中環娛樂行11樓/元朗開心廣場6/F /觀塘創紀之城5期17樓11-13室

價錢：HK$388起

閨蜜好去處推薦｜18. Cave Spa & Massage 按摩體驗

以傳統技術配搭天然產品，讓肌膚重拾亮麗光澤。這裡在按摩前，會提供飲品，並按療程方式，提供芝士蛋糕。共設有多種療程，包括傳奇護理療程，附贈自制精油、茶點和熱茶，另亦設古法泰式按摩 / 傳統⽳位按摩，同樣可享用茶點和熱茶，現時更設有獨家優惠。

地點：九龍九龍城聯合道40-46號萬基大廈8號舖



閨蜜好去處推薦｜19. TONY BLACK 韓式美容護理及按摩護理體驗

為韓國護膚品牌TONYMOLY設立的首間韓式美容護理中心，而在銅鑼灣分店，更以韓式私人草本汗蒸獨立房為主題，從內而外為肌膚排出毒素。除了專業韓式按摩，亦會使用TONYMOLY的護膚品，全面照顧肌膚不同需要，作出重點護理。完成療程後，可享用韓式花茶及茶點，為疲憊的身心及肌膚充電。

【節日限定｜買一送一】90分鐘韓式紓活療癒護理｜尊享韓國花茶及特色茶點

01空間優惠價：$698 | 人均$349 （原價$1,545）

韓式基本香薰按摩 (45分鐘) + 韓式頭部撥筋及熱敷肩頸按摩 (45分鐘)

護理前後送上韓國花茶及特色茶點，享受屬於你的治癒時間

*售賣時間：2026年4月3日 - 5月31日

地點：尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場7樓703室 / 銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心5樓503&505室

價錢：HK$349起

閨蜜好去處推薦｜20. 沐館按摩養生體驗

以簡約木系風格為主要設計，提供超過2000平方呎的舒適空間，以「地、水、風、火、日、月」元素，設三人房、雙人房和單人房。在按摩、足浴養生體驗中，用上蘊含潤膚成分的按摩精油，紓緩肌肉同時，能深層滋養肌膚。完成理療後，更可享用純天然工藝製成的養生花茶和小食。

地點：尖沙咀金巴利道54號地下/銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期地下G19號地舖

價錢：HK$660起

閨蜜好去處推薦｜21. SOOCO 日本6星級專業spa體驗

SOOCO分別開設2,000呎園景及3,000呎無邊際維港海景日式Spa旗艦店。提供星級水療護理，如：獲大阪認證「溫熱酵素木浴池」、『意大利超聲波纖體浸浴』意大利超聲波纖體浸浴」，更特設雙人SPA房及雙人大圓形按摩池，滿足大家不同需要。

地點：(海景旗艦店)尖沙咀裕華國際大廈14樓02室/(園景主店)尖沙咀海防道35-37號海利行13樓

價錢：HK$158起

閨蜜好去處推薦｜22. THANN Sanctuary傳統泰國SPA體驗

被國際旅遊雜誌Condé Nast Traveler選為全球55間最佳SPA之一，全店均採用THANN純天然的SPA護理產品。經典芳香按摩有： Bliss Journey /ABHYANGA 古印度按摩、泰式草球按摩、鹽療法頭、肩及足部按摩等。

地點：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 MUSEA 2樓209號舖/尖沙咀廣東道11號海港城世界商業中心10樓1009-1011室/銅鑼灣勿地臣街3號Art Piece 9-11樓

價錢：HK$850起

閨蜜好去處推薦｜23. CHANEL PRIVÉ 美肌護理體驗

提供一系列護理服務，糅合中西按摩造詣之最，極緻提升修護功效。當中，大家更可以優惠價HK$1280享用60分鐘SUBLIMAGE STRENGTHENING 護理（臉部護理+肩頸及背部按摩），而預約費用可全數換購CHANEL護膚產品。

地點：香港銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場1樓106-107舖、香港金鐘道88號太古廣場1樓158舖、香港中環遮打道太子大廈M30舖、香港太古城道18號太古城2樓225-226舖、九龍九龍塘逹之路又一城G-41舖、九龍柯士甸道西一號Elements圓方2101舖、九龍九龍灣偉業街33號德福廣場一期G72A舖、九龍九龍灣偉業街33號德福廣場一期G72A舖

價錢：HK$1280

閨蜜好去處推薦｜24. 梔Zi Massage & Wellness泰式按摩體驗

在充滿梔子花(雞蛋花)香味的舒適環境下，大家可以深受泰國本地師傅按摩，如置身曼谷一樣。獨家限定項目包括：面部護理療程、泰式天然草本青檸足浴、四手古法泰式全身按摩、Lava shell温感岩貝殼按摩等。

地點：旺角登打士街56號家樂坊21樓2103室、九龍油尖旺尖沙咀海港城世界商業中心1409

閨蜜好去處推薦｜25. Fisukinail 日式極致單色美甲體驗

2015年成立的Fisukinail ，採用美國、日本、台灣及西班牙產品，更設有獨家品牌美甲系列，為大家提供度身訂造的美甲服務。當中包括日式極致單色Hard gel、soak-off gel、西班牙香薰系列CV Primary Essence 手部護理等，令大家快靚正享受高端美甲體驗。

地點：尖沙咀柯士甸路20號保發商業大廈9樓903室

價錢：HK$280起

閨蜜好去處推薦｜26. GLYCEL Skin Spa美療體驗

瑞士「肌膚細胞再生專家」GLYCEL始於1985年，傳承瑞士高端細胞修復美療，讓大家盡享非凡美療服務體驗。當中包括75分鐘鑽白煥肌重生療程、30分鐘黑曜石能量香薰經絡按摩 (肩頸部)等。完成後，所有美容體驗更加送美容套裝。

地點：康山道1號康怡廣場辦公大樓8樓806-810室、尖沙咀港威大廈第1座10樓1003-1007室、九龍觀塘道414號壹亞太中心19樓1904室、將軍澳唐德街9號將軍澳中心地下G18號店、新界將軍澳康城路1號The LOHAS康城3樓312A號舖、新界元朗大棠路11號光華廣場14樓 01至04室、新界屯門屯喜路2號屯門柏麗廣埸21樓10 室

閨蜜好去處推薦｜27. Guerlain 法國嬌蘭至臻奢寵護理體驗

相信大家都對Guerlain的護膚品不會感到陌生，而至臻奢寵護理體驗你又嘗試過沒有呢? 由美容專家為你量身定制個人化護理體驗，包括90分鐘御庭蘭花黑蘭至臻再生護理、20分鐘法式尊享旅程。顯著而持久地消除你面上的歲月痕跡，令肌膚回復細密緊緻、光亮潤澤。

地點：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA B106B號舖、九龍九龍塘達之路80號又一城G-39號舖、九龍尖沙咀廣東道11號世界商業中心VITA 10/F 1001室

閨蜜好去處推薦｜28. 香港君悅酒店靜水沁園雙人身體按摩護理

靜水沁園PLATEAU SPA，位於香港君悅酒店11樓。水療中心設計裝潢簡約，環境恬靜，而且隱私度高，如同置身世外桃園一樣。如果和閨蜜一同前往的話，可以嘗試60分鐘雙人靜水沁園按摩體驗，恢復身體平衡，助你達到深層次的放鬆及減壓。完成後，更可使用蒸氣房及桑拿房，亦可享用新鮮水果及養生茶。

地點：港灣道 1 號香港君悅酒店11樓,

閨蜜好去處推薦｜29. BMF「BMF塑身三步曲」

減肥可謂每個女生的必做事項，特別是重要日子當前，當然希望打造一個最完美的自己。想擁有完美體型，除了努力運動、自律飲食外，亦可以適當地借助美容技術，令上鏡更顯完美！一站式美容塑身中心BMF（Bella Marie France）今夏推出的「BMF塑身三步曲」：先排毒，後緊緻增肌及定位消脂，三步方案均為非入侵性療程，過程中無痛、無創，亦毋須恢復期，全方位修身、塑型！

地點：中環皇后大道中139號 The L Place 9樓、銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場16樓1601室、尖沙咀漢口道28號亞太中心1603-1606室、九龍灣宏開道16號德福大廈13樓1309室、葵芳興芳路223號 新都會廣場第二期4205-4207 A室

閨蜜好去處推薦｜30. GROWN ALCHEMIST 專屬護理

以生物科技配方，打造個人護理方案，加上品牌運用植萃成分，打造出自然偉康的肌膚。旗艦店設有護理房間，提供筋膜重啟逆齡療程，幫助提拉面部肌肉，打造瘦臉效果；零度煥活修護療程則採用零度按摩技術，並注入生物適應性胜肽複合物，針對肌膚粗糙與鬆弛問題。

閨蜜好去處推薦｜GROWN ALCHEMIST 專屬護理 (品牌提供)