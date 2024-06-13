婚禮音樂實用建議！Live band Vs 線上音樂 March In/證婚這樣揀

【婚禮音樂/婚禮歌單/婚禮歌曲】一個完美婚禮需要各方面的配合，而婚禮當天播放的音樂，足以影響整個婚禮氣氛和感覺。到底婚禮需要幾多首音樂？應該自行從線上下載音樂，還是選擇現場婚禮樂隊？《01女生》找來婚禮司儀統籌MC Sze Wing思穎，為大家分享籌備婚禮音樂的竅門，希望幫助新人們輕鬆準備合適的音樂。



播放錄製音樂 VS 現場樂隊音樂

在考慮選擇線上下載音樂，或者現場樂隊音樂前，建議新人可按照費用成本、現場氣氛及場地選擇等多方面作決定。

播放錄製音樂 VS 現場樂隊音樂 (freepik)

首先，新人選擇場地時，需了解場所有沒有提供現場樂隊演奏的配套。新人還需要預先與場地負責人溝通及商討，在確認酒席圍數後是否還有足夠空間容納現場婚禮樂隊。

接着，是成本費用。坊間上，有各種各樣風格的婚禮樂隊，可以為賓客提供不同質素及效果。價錢由幾千至幾萬不等，當中會因應其表演經驗、人氣程度、樂隊規模和表演時間等因素而異。建議新人可先在社交平台上，欣賞樂隊的表演影片，然後揀選自己最喜愛的聲音及風格。

最後，需要考慮現場氣氛。因為現場婚禮樂隊會與新人及賓客互動來製造氣氛。不少婚禮樂隊更設有即場點歌卡，讓賓客為一對新人點歌，送上祝福。既可提高音樂歌單靈活性，亦可令賓客更全情投入。

如何揀選婚禮音樂？

一般而言，婚禮音樂主要分三大類，當中包括：背景音樂、證婚儀式音樂、宴會儀式音樂和襯托氣氛的純音樂。

如何揀選婚禮音樂？(freepik)

婚禮音樂種類1. 背景音樂



背景音樂，一般需要準備20至30首，新人可揀選自己喜歡聽的情歌，營造快樂婚禮氣氛。建議在選擇音樂的時候，除留意旋律外，更要緊記留意歌詞的意思，因為很多旋律甜蜜動聽的音樂，歌詞意思上都有機會帶著分開的意味。

另外，下載音樂時，在搜尋鍵輸入歌名後，再輸入「lyrics」的字眼，避免揀選當中帶有演員獨白的劇場版音樂檔。

婚禮音樂種類2. 證婚儀式音樂



在婚禮當中，最主要的兩大環節分別有，證婚儀式及宴會儀式。在證婚儀式上，主要有三首音樂，當中包括：進場音樂、退場音樂、Re-March In音樂。

一般建議，進場音樂可以選擇浪漫而莊重的音樂，配合整體證婚儀式的氣氛。當完成證婚儀式後，退場及Re-March In音樂可選擇較為輕快的音樂。

婚禮音樂種類3. 宴會儀式音樂



宴會上主要有五種音樂，當中包括：司儀佈幕VO音樂、進場音樂、起菜音樂、敬酒音樂及送客音樂。

進場音樂數量，可按照進場方式而定，例如：先由兄弟姊妹進場，一對新人才進場，這樣便需要準備兩首進場音樂。

至於敬酒音樂，可以選擇節奏感較強的音樂。新人可以想像敬酒時的氣氛，是每一圍賓客一起呼歡：「飲杯！乾杯！」。因此，選擇節奏感較強的音樂，會令來賓更加投入當中。

婚禮音樂種類4. 襯托氣氛的純音樂



宴會上，有不同的舞台儀式，例如：切餅儀式、合巹交杯、世紀之吻、致謝辭、祝酒等。再配上適當的音樂，可以強調儀式氣氛。例如：世紀之吻時，可以播放熱情的音樂帶動現場氣氛；致辭時，可以純音樂「墊底」營造感動氣氛。

(圖片獲婚禮司儀統籌Mc Sze Wing思穎授權轉載。)